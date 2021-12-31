Nedim Türkmen İletişim Bilgileri

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Kurumlar Vergisi oranı %22’ye inecek mi?

Yaklaşık 10 gün önce, Sayın Cumhurbaşkanı tarafından Türk Lirası'nın cazibesinin artırılmasına yönelik vergi oran indirimleri açıklanmıştı. Açıklanan stopaj indirimlerinin tamamı yerine getirildi. Açıklamada Kurumlar Vergisi oranının ihracat ve sanayi şirketleri için 2022 yılında bir puan indirilerek, %22 olarak uygulanacağı açıklandı. Stopaj indirimlerini kararname ile yapmak mümkün olduğu için hızlı bir şekilde indirimler devreye girdi, ancak Kurumlar Vergisi oranının 2022 yılında %22 olarak uygulanması için kanun değişikliği gerekmektedir.

Bugün sizlere, kanun gereği 2021 yılında %25 olarak uygulanan Kurumlar Vergisi oranının 2022 yılında %23 olarak uygulanması gerekirken; bu oranın bir puan indirilerek %22 oranına indirilmesinin sanayici ve ihracatçıya katkısı olup olmayacağını açıklamaya çalışacağım.

KURUMLAR VERGİSİ ORANLARI NEDEN SÜREKLİ DEĞİŞİYOR?

Kurumlar Vergisi'nde son yıllarda uygulanan oranlarda bir standart sağlanamadığı ve oranların sürekli değiştiği bir gerçektir. Bütün dünyada Kurumlar Vergisi oranlarında aşağı yönlü hareket varken, Türkiye'de sürekli artış yönünde bir hareket söz konusudur. Aşağıdaki tabloda Kurumlar Vergisi oranı arttıkça Kurumlar Vergisi tahsilatının arttığı çok net bir şekilde görülmektedir. Bu tabloyu gören iktidar, bütçe açığı endişesi taşıdığında hemen oranları yükseltmektedir.

Kurumlar Vergisi tahsilatının artmasının mükellef sayısı ile de ilgisi var mı?

Türkiye'de Kurumlar Vergisi oran artışları ile beraber Kurumlar Vergisi mükelleflerinin sayısı da artmaktadır. 2015 yılının aralık ayında 699.904 olan mükellef sayısı, 2016 yılının aralık ayında 721.524, 2017 yılının aralık ayında 759.242, 2018 yılının aralık ayında 806.622, 2019 yılının aralık ayında 848.904, 2020 yılının aralık ayında 918.229, 2021 yılı kasım ayında 982.296'ya yükselmiştir.

Şimdi şöyle bir soru akla gelebilir. Oran artışları ile beraber mükellef sayısı da ciddi oranda yükseldiği için Kurumlar Vergisi tahsilatının artmasının mükellef sayısı ile de ilgisi var mıdır? Bana göre bu sorunun cevabı: Hayır.

Bütün dünya 2023 yılından itibaren uygulanmak üzere Kurumlar Vergisi oranının %15'ten aşağı olamayacağına ilişkin anlaşmış iken; Türkiye'nin hâlâ %20'nin üzerindeki oranda ısrar etmesinin çok temel bir nedeni var. Türkiye'de bir milyona yaklaşan Kurumlar Vergisi mükellef sayısına rağmen, ilk 1694 mükellef toplam Kurumlar Vergisi'nin %85'ini ödemektedir. Diğer mükellefler, yanında çalıştırdığı asgari ücretlinin bir yılda ödediği vergiyi bile ödememekte hatta çoğunluğu zarar beyan etmektedir.

Kurumlar Vergisi'nin toplam vergi gelirleri içindeki payı %8 ile %12 arasında değişmektedir. Bu oranın diğer ülkeler ile karşılaştırıldığında çok düşük olduğunun tespitini yapıp, Kurumlar Vergisi'nde ciddi bir reform yapmanın zamanının gelip de geçtiğini ifade etmemiz gerekmektedir. Kurumlar vergisinde oran indirimleri, verginin %85'ini ödeyen 1694 mükellef için hüküm ifade edecektir. Diğer mükellefler bu vergiyi oran ne olursa olsun ödemedikleri için, onlar için değişen bir şey olmayacaktır.