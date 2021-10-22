Nedim Türkmen İletişim Bilgileri

PAYLAŞIM Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Vergi tahsilatı israfa yetişemiyor

Hazine ve Maliye Bakanlığı, eylül ayı bütçe gerçekleşme raporunu açıkladı. 2021 yılı Ocak-Eylül döneminde; merkezi yönetim bütçe giderleri 1.051,7 milyar TL, bütçe gelirleri 990.6 milyar TL ve bütçe açığı 61.1 milyar TL olarak gerçekleşti.

Geçen yılın ocak-eylül dönemi ile bu yılın ocak-eylül döneminin karşılaştırmalı tablosu aşağıdaki gibidir.

VERGİDE 9 AYDA HEDEFİN %87'SİNE ULAŞILDI

Maliye, Ocak-Eylül 2021 döneminde bütçede yer alan 12 aylık tahsilat hedefi olan 922 milyar 744 milyon TL'nin %87'si olan 808 milyar 428 milyon TL'lik vergi tahsilatı hedefine ulaşmış oldu. Yılın bitimine 3 aylık bir süre kaldığı dikkate alındığında, bütçedeki tahsilat hedefinin aşılacağı anlaşılmaktadır.

TÜKETİM VERGİLERİNDE SONA GELİNMEDİ Mİ?

Adaletsiz dolaylı vergiler üzerine kurulu Türk vergi sistemi, hala tüketim vergileri sayesinde harcamalara yetişmeye çalışıyor. En son yapılan düzenleme ile sigarada maktu ÖTV ve motorlu taşıt ÖTV'sine ilişkin Cumhurbaşkanı'na 3 kata kadar artırım yetkisi bile verildi. Yüksek vergiler, kayıt dışılığı ve organize şekilde suç işlenerek bu vergilerin ödenmemesini doğuran yapılar ortaya çıkarıyor.

Halkın satın alma gücünün her geçen gün daha da azaldığı gerçeği karşısında; Meclis'e sunulan 2022 yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu teklifinde vergi gelirlerinde bir önceki yıla göre %19.4‘lük artış hedefi belirlenmesi, pek gerçekçi değil.

Devletin vergileme yetkisi sınırsız değildir. Harcamaları kısmak ve israfı ortadan kaldırmak ülkeyi yönetenlerin asli görevidir.