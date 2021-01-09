ABD’de utanç ve onursuzluk!

İbretle izledik!

Trump bitmeyen hırsı ile tüm dünyaya rezil oldu!

Dünyaya demokrasi dersi veren ve “Özgürlükler ülkesi” denilen Amerika'da seçmenin iradesi ayaklar altına alındı, başkentinde vahşi bir darbe girişimi yaşandı!

Demokrasinin mabedi sayılan parlamento binasının basılması demokrasi adına yüzkarası bir olaydır.

Amerikan halkı 1861 – 1865 yılları arasında yaşanan “Kuzey – Güney İç Savaşı”ndan bu yana 155 yıl içinde ilk defa böylesine bölündü, kutuplara ayrıldı, birbirine düşmanca bakmaya başladı!

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Dünyayı parmağında oynattığını sanan güçlü devletler de zamanla içten içe çürüyor.

Trump gibi hukuk ve yasa tanımaz maganda başkanlar, ülkelerin çürümesini hızlandırıyor.

Trump, ilkesiz, fırsatçı, çıkarcı ve yalancı bir adam…

Irkçı, düzenbaz, dengesiz olan bir kişiyi başkan seçen toplumlar, başlarına gelecek her türlü belaya hazır olmalıdır!

İşte Amerika'da böyle biri devleti ele geçirmiş, seçimi kaybedince koltuğunu bırakmamak için insanları karşıt gruplara bölerek ülkeye kaos ve utanç yaşatmıştır.

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Demokrasi ve özgürlük ülkesi denilen ABD'nin gerçekte vahşi, gaddar, antidemokratik bir yapısı olduğu, Washington'daki darbe girişimi ile bir kez daha ortaya çıktı.

Kendi çıkarlarından başka hiçbir şey tanımayan Trump, kendisini destekleyen kitleleri “Başkentte 6 Ocak günü büyük protesto var. Orada olun, vahşice olacak!” diye Washington'a çağırdı.

İnsanlar da gelip Meclis binasına vahşice saldırdılar.

Yaşanan olayları doğru okumak gerekiyor. Hiçbir millet, Trump ve benzerleri gibi uçuk-kaçık liderleri başına getirmemeli! Böyle tipler ülkelerini yıkıma götüren tehlikeli muhterislerdir!

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Olayların bastırılmasından sonra yeni Başkan Biden'in sözleri ders çıkartılacak niteliktedir. Şöyle dedi:

– Hiçbir başkan hukukun üstünde değildir ve savcılar başkana değil hukuka ve yasalara bağlıdır.

– Önce demokrasi, hukuk ve adalet gerekiyor.

– Trump demokratik kurumlara saldırdı, özgür basını hedef aldı.

– Hiçbir başkan kral değildir.

– Kongre saldırısı, Amerikan tarihinin en karanlık günlerinden biri oldu.

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Biden'in sözlerine, Amerika'nın önceki iki başkanının sözlerini de eklemeliyim:

OBAMA: “Bu, milletimiz için büyük bir onursuzluk ve utanç anı olmuştur!”

BUSH: “Seçim sonuçlarına karşı çıkmak Muz Cumhuriyeti'nde olur.”

Dört yıl çılgınlık ve deliliklere imza atan, kural tanımayan, demokrasi ve hukuk ilkelerini yerle bir eden Trump koltuğundan söke söke atıldı.

Trump'ın halkı ayaklanmaya kışkırttığı için mutlaka yargılanması gerekiyor!

Neden dönüp bir de kendimize bakmıyoruz?

Bizim Dışişleri Bakanlığı, Amerika'ya demokrasi ve hukuk dersi vermiş, demiş ki:

“ABD Başkanlık seçimlerinin ardından yaşanan ve kongre binasının göstericiler tarafından basılması teşebbüsüne varan iç gelişmeleri endişeyle takip ediyoruz. ABD'deki tüm tarafları itidal ve sağduyuya davet ediyoruz. ABD'nin bu iç siyasi krizi olgunluk içinde aşacağına inanıyoruz.”

Böyle açıklama yapmış Dış İşlerimiz… Valla ne diyeyim bilmem ki…

– Üniversitelerimizin kapısına kelepçe takan…

– Öğrencileri ve öğretim üyeleri polis coplarına hedef olan…

– Sabaha karşı evleri basılan öğrencilerin yaka paça götürüldüğü bir ülke olarak ABD'ye iyi ders vermişiz!

Evet, başkalarına böyle ders veriyoruz ama neden dönüp bir de kendimize bakmıyoruz?

GÜNÜN SÖZÜ

Şaşkın toplumlar, kurt giren çobansız sürüye benzerler!