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“Ağacın kurdu içinde olur!”

Sokakta kime rastlasam:

“Ne olacak halimiz? Memleket nereye gidiyor?” diye soruyor.

Zengin-fakir hiç fark etmiyor…

Millet panik halinde!

Cumhur İttifakı'nın oyları eriyor, anketlerde iktidarın kaybedeceği görülüyor ama bu şimdiki perişan halimiz için bir çare mi? Hayır, değil!

İktidar erken seçimden kaçıyor!

Normal seçime daha bir buçuk yıl var!

Bu süre içinde nasıl ayakta kalacağız diye kara kara düşünüyor herkes…

Zamlar altında ezilen vatandaşın hali ne olacak?

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Geçen yıl bu günlerde dolar fiyatı 7.8 lira idi.

O gün adamın biri çıkıp:

“Seneye bu vakitler dolar 16 lirayı geçip 17 liraya doğru koşacak.” deseydi, ne düşünürdünüz?

“Bu adam delirmiş. Zavallı ne dediğini bilmiyor” derdiniz herhalde…

O gün için imkânsızdı bu…

Bir yıl içinde “imkânsız” gerçek oldu!

AKP yönetimi maşallah bunu da başardı…

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Daha 3 ay önce dolar 8.3 liraydı…

“Dış düşmanlar” deyip duruyorlar ama ne dış düşmanı Allah aşkına?

Atalarımız “Ağacın kurdu içinde olur” diye boş yere söylememiş… Kendimiz ettik, kendimiz buluyoruz!

Her şeyi bildiğini iddia eden ekonomi yönetiminin faiz inadı yüzünden paramızın değeri 3 ayda yarı yarıya düştü!

“Faiz sebep, enflasyon sonuç” diye tutturmanın neticesi bu!

Dünya ekonomi tarihinde böyle bir uygulama yoktur!

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Faiz indikçe dolar bindi. “Düşecek” denilen enflasyon da tam tersine şaha kalktı! Fiyatlar çılgınca koşuyor şimdi!

Bilimden uzaklaşıp, ülkeyi deneme-yanılma yoluyla yönetmeye kalkmanın sonucu hazin… Türkiye'nin varlıklarının değeri yarı yarıya düştü, insanlarımız aynı oranda yoksullaştı!

Ekonomi treni rayından çıkmış durumda… Makinist artık treni kontrol edemiyor!

Rüzgârın önünde savrulan yapraklar gibiyiz!

Tek çare, tek ilaç erken seçim. Fakat iktidar, erken seçimden öcü görmüş gibi kaçıyor!

Rum -Yunan saldırganlığı!

Kıbrıs'ta sıkıntılı günler devam ediyor. Rum kesiminin amacı, Kıbrıs'ın tamamına hâkim olmak… KKTC'nin eski Maliye Bakanı Tansel Fikri, bir uyarı mektubu yazarak şöyle dedi:

“Rahmetli liderimiz Dr.Fazıl Küçük, 1961 yılında, barışçı ve uygar yaklaşımıyla Kıbrıs Türkleri'nin haklarını net olarak talep etmişti. Ne yazık ki, maruz kaldığımız baskı, zulüm ve katliamlar zincirine rağmen yeterince ders alınmadı. 60 yıl sonra barışçı yaklaşımlarımız ‘Acizlik, çaresizlik ve güçsüzlük' olarak nitelendiriliyor.

Rum-Yunan zihniyetinin Kıbrıs, Ege ve Doğu Akdeniz'e egemen olma ihtirası, Amerika-Avrupa Birliği'nin desteğiyle ve bazı bölge ülkeleriyle ittifak halinde bir saldırganlığa dönüşmüş bulunuyor.

Haklarımızın bunca yıl ayaklar altına alınmasını himaye eden bu hukuksuzluklara yeniden teslim olma siyasetimiz kabul edilemez! Durum ivedilikle gözden geçirilmelidir.”

TEBESSÜM

Yapışmayan pullar!

Güney Amerika ülkelerinin birinde darbe ile iktidara el koyan despot emretmiş:

“Üzerinde benim resmim olan pul basın… Bundan böyle bütün mektuplarda, resmi dairelerde ve her yerde bu pullar kullanılacak!”

Emri hemen yerine getirilmiş ama bir süre sonra bakmışlar ki pullar bir türlü yapışmıyor.

Öfkelenen despot, genel müdürü çağırıp sormuş:

“Bu pulların arkasına zamk sürmediniz mi?”

“Sürdük efendim… Bütün pulların arkasına zamk sürdük ama herkes nedense pulun ön tarafına tükürüyor!”

GÜNÜN SÖZÜ

Gerçek akıllı, o aklı yerinde ve zamanında kullanana denir.