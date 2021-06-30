“Akıl, vicdan ahlâk ve adalet”

Yolsuzluklar… Hırsızlıklar… Soygun ve cinayetler!

Sedat Peker'in ifşa ettiği vurgunlar ve ortaya saçılan ahlâksızlıklar…

Düşük profilli gazetecileri satın alan kara paracılar…

Siyasilere rüşvet diye verilen çanta dolusu paralar…

Ülkede cirit atan uyuşturucu tacirleri…

Güzel yurdumuzda bütün bunlar neden arttı?

Türkiye'de evrensel hukuk işlemediği, ülkemiz hukuksuz bir hale geldiği için…

Anayasa Mahkemesi Başkanı Zühtü Arslan, Ankara'da düzenlenen “Özel Hayata Saygı Sempozyumu”nda yaptığı konuşmada:

“Mahkemeler adalete cevap veremezse, hukuk dışı arayışlar başlar.” dedi ve ekledi:

“Aklını ve vicdanını başkalarına kiralayan veya iradelerine ipotek konulmasına izin veren kişiden hâkim olmaz!”

Evet, bunlar doğru tespitlerdir.

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Türkiye'de bugün, yargı adalete yeteri kadar cevap veremediği için devreye mafya giriyor, sorunlar hukuk dışı yollardan çözülmeye çalışılıyor.

Kirli medya ve besleme gazeteciler de bu olayların suç ortağı oluyor.

Sedat Peker'in yayınladığı videolarda anlattığı pislikler bu yüzden ülkeyi sarmıştır.

Diyeceksiniz ki “Peker'in açıklamaları sadece birer iddia”

Hayır, sadece iddia değil, ciddi suç duyurularıdır bunlar! Araştırılması, soruşturulması gerekmez mi?

Herkes “Cumhuriyet Savcıları nerede?” diye soruyor.

Atılan iki satırlık tweet için bile soruşturma açıp sanıkların hapsini isteyen savcılar Sedat Peker'in müthiş suç duyuruları karşısında neden sessiz ve hareketsiz!

Bağımsız değiller de ondan… Arkalarında onları destekleyecek siyasi irade yok!

İktidar, bu işlerin kurcalanmasını istemiyor. Çünkü iddiaların ucunun nereye kadar uzanacağı bilinmiyor!

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Anayasa Mahkemesi Başkanı Zühtü Arslan'ın Ankara'daki sempozyumda:

“Yargı mensuplarının şiarı akıl, ahlâk ve adalet olmalıdır. Aklını kullanmaya cesaret edemeyenler vesayet altında kalmaya mahkûmdur. Vesayet altındaki yargısal akıl ise adaleti asla tesis edemez.” şeklindeki sözleri tüm yargıya uyarı niteliğindedir.

Bu tespitlerden ders alınması gerekir!

Dünyada her sabah ilk ezanın okunduğu ülke

Değerli okurum Turgut Karabekir, gönderdiği mailde “Dünyada her sabah ‘İLK EZAN' nerede okunur?” diyor ve şöyle devam ediyor:

“Ben bu harika gerçeği kısa bir süre önce öğrendim.

Bize bunu anlatmayan ve anlatmaktan korkanları ayıplıyorum.

Dünyada her sabah ‘İlk ezan' güneşin doğduğu ilk ülke olan Japonya'da okunuyor.

Bu ilk olma özelliğini ve güzelliğini düşünen o büyük insan ve gerçek Müslüman Gazi Mustafa Kemal Atatürk'tür.

1930'larda kendi parası ile yaptırmış bu camiyi. Dünyada her sabah ‘İlk ezanın' okunduğu camiyi yaptıran Atatürk'e bugün ‘dinsiz' diyenleri kınıyorum.”

Turgut Bey haklı. Ülkemizde vicdansız insanlar hayli fazla!

TEBESSÜM

“Melekler uçar mı?”

Küçük çocuk annesine:

“Anneciğim, melekler uçar mı?” diye sorar. Annesi:

“Evet yavrum” der şefkatle…

Çocuk tekrar sorar:

“Peki anneciğim… Babamın sen yokken hep ‘meleğim' diyerek öptüğü bizim hizmetçimiz ne zaman uçacak?”

Kafasından aşağıya bir kova kaynar su dökülmüş gibi olan annesi, ilk şok geçtikten sonra öfkeli ve kararlı bir şekilde cevap verir:

“Derhal uçacak yavrum! Şimdi, hemen, derhal! Hem de jet motoru takmış gibi uçacak!”

GÜNÜN SÖZÜ

İnsan çok dikkatsizse ormanda yürürken bile yakılacak odun göremez!