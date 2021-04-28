Amerika vatan hainlerini ne yapar?

Amerika Birleşik Devletleri hiçbir ülkenin dostu değildir. Egoist, kindar ve kıyıcıdır. Sadece kendi çıkarlarını düşünür.

Bu bakımdan, Türkiye'ye karşı dişlerini göstermesine şaşırmamak gerekir!

Kendisine itiraz edemeyecek kadar ekonomik güçlükler içinde olduğumuzu gördü ve “1915 olayları soykırımıdır” diyerek, yıllardan beri geveleyip durduğu baklayı ağzından çıkardı!

ABD'nin ne kadar menfaatperest olduğunu, kendi çıkarları için dünyayı kana bulamaktan çekinmediğini herkes bilir…

Ülkeleri, insanları kullanır, işi bitince fırlatıp atar!

İkinci Dünya Savaşı'ndan bu yana geçen 76 yıl içinde, dünyadaki tüm savaşların, işgallerin ve darbelerin arkasında ABD yönetimi vardır.

ABD, Vietnam'da, Irak'ta, Afganistan ve Afrika'da ölen milyonlarca masum insanın katilidir. Ancak, kimsenin gücü bu cinayetlerin hesabını sormaya yetmiyor!

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Amerika'nın çirkin çifte standardını bizzat Henry Kissinger açıkladı.

Bugün 98 yaşında olan Kissinger, Amerikalı diplomat, politik bilimci ve siyaset adamıdır.

1973-1977 yılları arasında ABD Dışişleri Bakanı olarak görev yapmıştır.

70 yıldır Amerikan emperyalizminin fikir babalığını yapıyor.

New York'ta Rockefeller Vakfı'ndaki bir toplantıda Kissinger'e Amerika'nın gerçek gücünü soruyorlar. Gülüyor ve diyor ki:

“Amerika dünyanın en güçlü ülkesidir. Tüm dünyaya yön verdiğimiz kesin. Peki, ABD olarak neden bu kadar güçlüyüz, biliyor musunuz?

Bizler aramızdaki vatan hainlerini öldürürüz! Bu konuda hiç merhametimiz yoktur!

Bir de diğer ülkelerdeki vatan hainleri vardır. Tam tersine o hainleri besleriz.

Hepsini birer kahramana dönüştürüp önemli adamlar haline getirir ve kendi hesabımıza çalıştırırız. İşte Amerika olarak gücümüzün sırrı budur!

Silah gücümüz de çok önemlidir ama ondan sonra gelir!”

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Henry Kissinger'in itirafında olduğu gibi Amerika, kendi içindeki hainlere asla aman vermiyor, yasal ya da yasa dışı operasyonlarla onları öldürüyor. Başka ülkelerdeki vatan hainlerini ise teşvik edip besleyerek Amerikan çıkarları için kullanıyor!

Kapanma tamam da maddi yardımdan ne haber?

Lebalep AKP kongrelerinin ceremesini şimdi tüm millet olarak çekiyoruz!

Yarın akşamdan itibaren 17 Mayıs'a kadar bütün Türkiye kapanacak.

O lebalep kongreler olmasaydı, hain virüs tüm Türkiye'ye bu kadar kolay yayılamazdı.

Artık kapanmaktan başka çare kalmadı. Alınan karar geç de olsa doğrudur ama devlet zordaki vatandaşlarına kol kanat gerecek mi?

Yani, dükkânlarını kapayan esnafa, cansiperane görev yapan sağlık çalışanlarına ve işsiz kalan vatandaşlarına maddi yardımda bulunacak mı?

Devletin asli görevlerinden biri de aç ve açıkta kalan yurttaşlarına yardım elini uzatmaktır.

Kapanma kararı açıklandı ama yardım konusunda ses seda çıkmadı! Yazık!

TEBESSÜM

Eşeğin akıllısı!

Kasaba siyasetçisi, köylerden birini gezerken, değirmeni döndüren gözleri bağlı bir eşek görünce yanındaki köylüye sormuş:

“Bu eşeğin boynundaki zil ne işe yarıyor?”

“Efendim, o zil sustuğunda eşeğin durduğunu anlıyorum. Müdahale edince tekrar harekete başlıyor” demiş köylü… Siyasetçi sormuş:

“Peki eşek olduğu yerde durup başını sağa sola sallarsa durduğunu nereden anlayacaksın?”

“Anlayamam tabii ama buralarda sizin gibi ‘akıllı eşek' yok ki!”

GÜNÜN SÖZÜ

Boğaz derdi olmasa idi, insan da balık da kuş da tuzağa düşmezdi!