Amerika’da “Harika çocuk” seçilen Türk

Bu yazı, Türk insanının imkân verilirse neler başarabileceğinin kısa öyküsüdür.

Adı: Mutlay Sayan… Yoksul bir çiftçi ailenin oğlu…

Iğdır'ın küçük bir köyünde doğdu. Yıl 1988 idi…

Okula gidemedi. Çünkü ailesine yardım etmek için tarlada çalışıyor, hayvanlara bakıyordu.

Köydeki geçim sıkıntısı nedeniyle aile İstanbul'a göç ettiğinde Mutlay Sayan 11 yaşındaydı. Akranları ilkokulu bitirmişti ama o henüz okula adımını bile atmamıştı.

İstanbul'da bir tekstil atölyesinde iki buçuk yıl çalıştı. Ailesinin geçimine yardım ediyordu.

İlkokula ancak 13 yaşında başlayabildi. Başlayış o başlayış…

O kadar arzulu ve o kadar çalışkandı ki, tüm sınıfları, ortaokulu ve liseyi birincilikle bitirdi.

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Mutlay, lisede bir matematik projesi geliştirdi ve bu proje ile birinciliği kazanınca, Amerika'daki Vermont Üniversitesi'nde (University of Vermont) yüzde 100 burs kazandı. Bu okul pek az öğrenciye yüzde 100 burs veriyordu. Mucize gibiydi bu…

Orada kimya okudu ve birincilikle bitirdi.

Amerika'da tıp fakültesine girmek çok zordur. 4 yıllık üniversite eğitimini bitirdikten sonra başvurulur. Tıp öğrenimi de 4 yıldır… Her üniversite, 20 bin müracaat içinden sadece 100 öğrenci seçer.

Mutlay Sayan tıp fakültesine birincilikle girmeyi başardı ve 4 yıl sonra birincilikle bitirip doktor oldu.

O kadar başarılıydı ki, üniversite yönetimi ona ev tuttu, altına araba verdi.

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Mutlay Sayan tıp fakültesini birincilikle bitirdikten sonra asistan doktor olarak Rutgers Üniversitesi'nde Radyasyon Onkolojisi üzerinde çalıştı.

Genç yaşında 60'ın üzerinde bilimsel makale yayınlayarak yaşıtları arasında müthiş bir rekor kırdı.

Amerika'da her yıl 100 bin bilim insanı arasından gelecek vaat eden 20 genç bilim insanı seçilir. Bilim dünyasında genç doktorlara verilen en önemli ödüldür bu…

Ve onlara “Wunderkind” unvanı verilir. Almanca olan bu sözcüğün anlamı HARİKA ÇOCUK'tur.

Genç Türk doktoru Mutlay Sayan 100 bin genç bilim insanı arasında HARİKA ÇOCUK seçildi.

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Amerika'nın tüm üniversiteleri Harika Türk Çocuğu'nu kapmak için âdeta yarışa girdi.

Mutlay Sayan, Harvard Üniversitesi'ni seçti.

Harvard, yalnız Amerika'nın değil, tüm dünyanın en saygın, en prestijli üniversitelerinden biridir ve orada görev almak olağanüstü zordur. Türk genci Mutlay bunu başardı, temmuz ayında görevine başlayacak.

Anadolu'nun yoksul bir köyünden gelerek Amerika'da zirveye tırmanan Mutlay Sayan, fırsat verilen ve iyi eğitim gören Türk gençlerinin arasından dünya çapında yetenekler çıkacağını gösteriyor.

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Mutlay Sayan'ın yetişmesinde Amerika'ya gitmesinde büyük payı olan Prof. Dr. Murat Öncel ile “Harika Çocuk” hakkında konuştum.

Onunla gurur duyduğunu söyleyen Prof. Öncel:

“İddia ediyorum, Amerikalıların ‘Harika Çocuk' ilan ettiği bu yetenekli genç Türk doktor (Mutlay Sayan) önümüzdeki 10 yıl içinde Nobel Tıp Ödülü'nü kazanacaktır” dedi.

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