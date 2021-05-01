Anlaşma çok AŞI YOK!

Aşı nerede?
Herkes bunu soruyor ama iktidar milleti aşı vaadi ile kandırıyor, “Geldi, geliyor gelecek” diye oyalıyor!
Çin aşısı, Rus aşısı, Alman aşısı… Bunlarla anlaşmalar yapmışız. Fakat…
Anlaşma çok, aşı yok!
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca “Aşı tedariki 2 ay için güçleşiyor, ancak sonrasında bolluk yaşanması bekleniyor!” dedi. Çelişkili açıklamalar, tutulmayan sözler, boş vaatler tam bir fiyaskoya dönüştü!
Haziran ayından sonra aşı bolluğu olacakmış! Bakan beye göre “Ölen ölecek, kalan sağlar bizim olacak!”
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Bakanlık bu işi yüzüne gözüne bulaştırdı. Koskoca devlet aşı sağlayamıyor.
Henüz nüfusumuzun yüzde 10'u aşılandı. Oysa bu oranın en az yüzde 60, yüzde 70 olması lâzım.
Her gün 350 civarında insanımız ölüyor. Bu, bir ayda 10 bin 500 kişi eder. Her ay bir kasaba nüfusu kaybediyoruz.
Salgında en büyük silah aşı… Bu konuda çok geç kaldık, çuvalladık! Fakat, gösterişten, fiyakadan da vazgeçmiyorlar:
■ Libya'ya 150 bin doz aşı gönderildi.
■ Bosna Hersek'e 30 bin doz aşı hibe edildi.
Millet sapır sapır dökülüp ölüyor.
“Kendisi himmete muhtaç bir dede,
Nerde kaldı gayrıya himmet ede?”
Halimiz buna benziyor… Gösteriş zamanı mı şimdi?
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Bir iddia var. Yabancı şirketlere peşin para ödeyemediğimiz için aşı tedarikinde güçlükler yaşadığımız söyleniyor.
Bu sözler iç karartıcı!
Nasıl bir devlet yönetimidir bu?
Sayıştay raporuna göre; köprü, tünel, otoyol, şehir hastanesi, havalimanı gibi projelere 61 milyar 719 milyon 323 bin lira kur farkı ödeyen devlet, aşıya para bulamıyor. Yalnız aşıya değil, salgında can çekişen esnafa, işsiz kalan perişan vatandaşa da para bulamıyor.
Nasıl bir sosyal devletiz biz?
Aşı temin edemeyen, maske dağıtımında çuvallayan, bunalımdaki insanlarına yardım yapamayan yönetim, Türkiye'yi 4'üncü Murat dönemine götürdü.
Tarihi kayıtlara göre 4'üncü Murat (1623- 1640) gece gündüz içki içen bir padişahtı ama ülkede sigara ve içkiyi (kendisi hariç) herkese yasaklamış, yasağa uymayanların kafasını kestirtmişti!
Millet, 400 yıl sonra benzeri yasağı bir kez daha gördü.
Korona salgını bahane edilerek, 17 günlük kapanma süresince alkollü içki satışlarının yasaklanması kısmen de olsa 4'üncü Murat yasaklarına benziyor ve insan haklarının olmadığı o ilkel dönemi hatırlatıyor!
Alkol yasağı hukuku, çağdaş değerleri ve insan haklarını çiğnemektir. Kişinin özel yaşamına müdahaledir ve Anayasa'mıza da aykırıdır!
Evet, içki ve sigara sağlığa zararlıdır, elbette ki kullanılmaması iyi olur. Fakat bu konuda zorlama yapılamaz, insan haklarına aykırı davranılamaz.
Alkollü içkiyi isteyen içer, istemeyen içmez. Kimseye zarar vermedikten sonra kime ne?
Vatandaşla inatlaşmanın bedelinin sandıkta ağır olacağını hiç düşünmüyorlar!
TEBESSÜM
Yoksul ama genç ve güzel bir kızın anası-babası ölmüş, zavallı yavrucak ortalıkta kalmış.
Komşuları kızcağıza akıl vermişler:
“Ağaya git, bir eşek iste. Sana vereceği eşekle evlere su taşır, geçinir gidersin.”
Kız, ağaya gidip durumunu anlatarak eşek istemiş.
Ağa şöyle bir düşünüp, durum değerlendirmesi yaptıktan sonra kıza:
“Genç ve güzelsin kızım, eşeği ne yapacaksın? En iyisi seni evlendireyim” demiş ve eklemiş:
“ Bir koca inan ki, beş eşeğe bedeldir!”
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