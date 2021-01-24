Aşı gelmedikçe acılar büyüyecek!

Türkiye nasıl bir ülke haline geldi? Neden bu duruma düştük?

Sokaklarda dövülenler, saldırıya uğrayanlar, soyulanlar, öldürülenler, en aşağılık hakaretlere uğrayanlar, hapislerde çürüyenler… Ne ararsan var!

Şu an cezaevlerinin nüfusu 300 bin dolayında… AKP iktidara geldiğinde 50 bin civarında idi!

★★★

“Ülkede demokrasi var” deniliyor. Ne kadar iyi değil mi?

“Basın hürriyeti olduğu” iddia ediliyor. Harika!

“Düşünce ve ifade özgürlüğü var!” deniliyor. Muhteşem!

Fakat…

Cezaevleri, demokrasiye güvenip düşünce ve ifade özgürlüğünü kullanan talihsizlerle dolu!

Vatandaşın hakkını aramak için yazıp çizenler, hak-hukuk aramak için yollara dökülenler, ya polis coplarıyla karşılaşıyor, ya da hapse tıkılıyor!

★★★

Salgın ülkede her şeyi daha berbat hale getirdi! Acı gerçek şu:

Salgın bitmedikçe perişanlık artarak devam edecek!

Şu anda ağlayan ağlayana…

İşsiz kalıp evlerine ekmek götüremeyenler var.

Ucuz ekmeğin vatandaşa ulaşmasına engel olmak isteyen AKP'li şaşkın belediyeciler var…

Kahveci “Açım” diyor, garson, müzisyen, işçi, usta, çırak “Açız” diyor. Turizmci, lokantacı, otelci “Batıyoruz!” diye inliyor.

Ne olacak halimiz?

Bir an önce herkesin aşılanıp, toplum bağışıklığı kazanarak normal hayata dönmemiz gerekiyor.

Tek çare, tek umut, tek cankurtaran simidi “AŞI” olduğuna göre, nerede bu aşılar?

83 milyon insanımızın yüzde 60, yüzde 70'i aşılanmadan ülkedeki feryatlar artarak devam edecek!

Bize en az 120 -130 milyon doz aşı lâzım!

★★★

Çin aşısına bile razı olduk ama o da henüz yok…

Toplumu sakinleştirmek için 3 milyon doz kadar aşı yaptılar, hepsi bu!

“Bir hafta içinde 10 milyon doz aşı gelmesini bekliyoruz” diyorlar. Yani kesin değil! Biz de “İnşallah gelir!” diye dua ediyoruz.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, “Koca koca” lâflar ediyor ama ortada aşı-maşı yok!

Bakan Bey “Aralıkta 20 milyon doz aşı gelecek” dedi, gelmedi!

“Ocakta 20 milyon doz aşı gelecek!” dedi, gelmedi.

Şimdi bir haftaya kadar 10 milyon doz aşı geleceği söyleniyor. Biz de hem merak, hem de umutla bekliyoruz, bakalım gelecek mi?

★★★

Bir de olmayan aşıyı özendirme kampanyası açtılar…

“Herkes aşı olsun” diyorlar…

Olsunlar da nasıl, nerede, ne zaman olacaklar?

Ayrıca… Çin'den geleceği söylenen 50 milyon doz aşının tamamı gelse bile 83 milyon nüfusa yetmiyor!

Bize toplum bağışıklığı kazanabilmemiz için en az “120, 130 milyon doz” aşıya ihtiyaç var!

Yazık ki, daha 3 milyon doz aşının üzerine çıkamadılar! Çok geciktik, çook!

Gündoğan'da çam katliamı!

Bodrum'un en güzel beldelerinden Gündoğan'ın Kızılburun mevkiinde “Zümrüt Evler” adında şirin bir site var. Çoğunlukla emekli general, albay ve çeşitli rütbelerde subayların oturduğu bir yerleşim yeri…

Bugünlerde Zümrüt Evler sakinleri çok huzursuz ve üzüntülü… Çünkü emekli bir albay, evinin deniz manzarasını kapatıyor diye, en az 20 yaşında olan yıllanmış çam ağaçlarını acımasızca kesiyor!

İşin garibi, kimse ona “Dur” demiyor ya da diyemiyor!

Girişinde Atatürk'ün resmi ve Mehmetçik'in simgesi bulunan sitede birçok harika çam odun yığınına döndü. Çok sayıdaki çam ağacı da kesilmek üzere işaretlendi.

Site sakinlerinden bazı emekli general ve albaylar benden “Bu çam katliamını Muğla Valiliği'ne, Bodrum Kaymakamlığı'na, Bodrum Belediyesi'ne ve bakanlıklara” duyurmamı rica ettiler.

Dilerim yetkili makamlar katliamın kalan kısmını önler…

GÜNÜN SÖZÜ

Aza sahip olan değil gözü doymayan fakirdir!