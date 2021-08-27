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Demokrasi tramvayından indik de haberimiz mi yok?

Hukukun Egemenliği Derneği Onursal Genel Başkanı Erdem Akyüz anlattı:

“Ülkemizde artık her şey ‘Ticari sır' maskesi altında saklanıyor. Cevap verilmeyen sorular, açıklanmayan rakamlar, doğal olarak kuşkuları arttırıyor. Acaba bir şey mi var diye…”

Erdem Akyüz kuşkusunda haklıdır.

Nedense, hiçbir demokratik ülkede görülmemiş bir yönetim tarzıyla karşı karşıyayız…

Her geçen gün demokrasiden uzaklaştığımızı görüyoruz!

Vaktiyle önemli bir siyasetçi “Demokrasi bir tramvaydır. İstenilen durağa varınca ineriz!” diyerek siyasal görüşünü açıklamıştı. Aradan yıllar geçti… Gidişat o…

Demokrasi tramvayından indik de haberimiz mi yok?

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Salgını önlemek için yurt dışında çeşitli ülkelerde üretilen ilaçlardan milyonlarca adet, milyarlarca lira ödenerek alınıyor…

Bu ilaçların nereden, ne kadar ve kaç liraya alındığı soruluyor ama…

■ İlgili kurumun veya iktidarın verdiği cevap “Ticari sır'dır, açıklayamayız” oluyor.

Köprüler, barajlar, tüneller; yerli ve yabancı şirketlere ihale ediliyor. Türk Lirası veya döviz olarak milyarlarca lira ödeniyor.

Bu işlerin kime, hangi koşullarla, kaç liraya yaptırıldığı soruluyor.

■ Verilen cevap “Ticari sır'dır, açıklayamayız” oluyor.

İhale edilen iş, süresinde yapılmadığı için ceza kesilmesi gerekirken, ek ücret ve ek süre veriliyor. Neden ek süre ve ek para verildiği, kaç lira verildiği soruluyor.

■ Verilen cevap “Ticari sır'dır, açıklayamayız” oluyor.

Halk ve insan sağlığını korumak için, devasa hastaneler yaptırılıyor. Açılan ihaleleri, hemen hemen hiç değişmeyen kişi ve şirketler alıyor. Bu hastanelerin inşaatı için kime, kaç lira ödendiği soruluyor.

■ Verilen cevap “Ticari sır'dır, açıklayamayız” oluyor.

Bu hastanelere, döviz cinsinden veya Türk Lirası olarak bedeli milyonlarca lirayı bulan dekorasyon, mobilya, tıbbi malzeme, cihaz alınıyor. Bu işler için, kime, kaç lira ödendiği soruluyor.

■ Verilen cevap “Ticari sır'dır, açıklayamayız” oluyor.

Hastanelere; yatacak hasta sayısı ve ödenecek muayene, tedavi ücreti belirleniyor. Bu sayıda hasta yatmadığı, ilaç ve tedavi uygulanmadığı halde, yatmayan hastanın, yapılmayan tedavinin, kullanılmayan ilacın parası ödeniyor. Yapılmayan bu işler için, kime, kaç lira ödendiği soruluyor.

■ Verilen cevap “Ticari sır'dır, açıklayamayız” oluyor.

İlgisiz yerlere, özel ihalelerle havaalanları yapılarak, inecek uçak ve gelecek yolcu garantisi veriliyor. Havaalanları ya hiç çalışmıyor, hiç uçak inmiyor veya garanti edilen sayı altında çok az uçak ve yolcu geliyor. Bunun nedeni, garanti edilen uçak ve yolcu sayısı, ödenen paralar soruluyor.

■ Verilen cevap “Ticari sır'dır, açıklayamayız” oluyor.

Yapılan köprü, tünel ve otoyollardan, yüksek sayıda geçecek araç garantisi veriliyor. Bu kadar araç geçmezse, geçmeyen araçların geçiş bedelinin ödeneceği söyleniyor ve geçmeyen araçların “geçiş ücreti!” olarak milyarlarca lira ödeniyor. Garanti edilen ve geçmeyen araç sayısı, bunlar için ödenen paranın miktarı soruluyor.

■ Verilen cevap “Ticari sır'dır, açıklayamayız” oluyor.

e menem şeymiş bu ticari sır?!!

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Evet, nedir TİCARİ SIR?

Hukukçu olan Erdem Akyüz anlatıyor:

“Ticari sır, ‘bir formül, tasarım, buluşun' ticari bakımdan değerlendirilmesi olarak tanımlanabilir.

Ancak bunların da gizli tutulması ve sonsuza kadar açıklanmaması da mümkün değildir.

Yeni buluş ve bilgiler; üretim ve yapımının ‘tescil' edilmesine kadar açıklanmayabilir. Bütün özellikleri saptanıp, buluşu yapan adına tescil ve kayıt yapıldıktan sonra açıklanması gereklidir.

Çünkü bu bilgilerin açıklanması sonucu üzerlerinde yeni çalışmalar yapılarak, yepyeni buluş ve keşiflere ulaşılır. Aksi takdirde, bilgilerin ve insanlığın gelişmesi, ilerlemesi mümkün olmaz.

Ticari sır niteliğinde olup açıklanamayacak ve açıklanması izne bağlı konular Türk Ceza Kanunu'nun 239'uncu maddesinde düzenlenmiştir. Bunlar ‘Bankacılık işlemleri ve müşteri bilgileri'dir.

Özel kanunlar kapsamında düzenlenen ‘kişisel ve özel yaşama ait bilgiler' de açıklanmaması gereken bilgiler kapsamındadır.

Bunların dışında yer alan, özellikle devlet ve kamu kurumlarının yaptıkları işlemlere ait bilgileri açıklamak değil, açıklamamak ve gizlemek suçtur, suçu örtmektir, takibat yapılması gerekir!”

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İnsan şaşırıyor doğrusu…

Ülkede yapılan binlerce işlemde, haksızlık, yolsuzluk, çarpıklık, hile-hurda mı var ki, “Ticari sır” maskesi altında gizlemek zorunda kalıyorlar?

Vaat edilen şeffaflık nereye gitti?

Ülkede her şey kapalı kapılar ardında mı olacak?

Anlaşmalar ve rakamlar kamuoyunu açıklanmayacak mı?

Nedir bu gizliliğin sebebi?



TEBESSÜM

İnsanoğlu kaç gram akıllandı?

Karadenizli İdris, arkadaşı Temel'e:

“Biliyor musun lan?” diye sorar ve sorusuna cevap beklemeden devam eder:

“Şu koronavirüs var ya… Covit-19 da diyorlar hani!”

“Eee, ne olmuş o ahlâksıza?”

“Tüm dünyayı kasıp kavuran, gözle görünmeyecek kadar küçük olan bu cibilliyetsiz virüslerin tamamını hesap etmişler, ne çıkmış biliyor musun?”

“Nereden bileyim yaa? Sen söyle!”

“Hepsi tam tamına toplam 1 grammış!”

“Vay canına!”

■ Evet, toplam ağırlığı bir gram olan virüs milyarlarca insanı eve kapadı.

■ 1 gram virüs 100 milyon insanı işsiz bıraktı.

■ 1 gram virüs binlerce şirketi iflas ettirdi.

■ 1 gram virüs borsaları altüst edip, ekonomileri yıktı.

■ 1 gram virüs milyonlarca insanı öldürdü.

■ 1 gram virüs dünyayı dut gibi silkeledi.

Temel arkadaşı İdris'i sabırla dinledikten sonra şu yorumu yapar:

“Tamam anladık! Netice-hatice! 1 gram virüs dünyayı perişan etti ama bence insanoğlu bir gram bile akıllanmadı!”

GÜNÜN SÖZÜ



Sıradan hırsız sizi seçer, politik hırsızı ise maalesef siz seçersiniz! (Voltaire)