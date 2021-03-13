Diken ve çiçek!

İktidar “İnsan Hakları Eylem Planı”nı açıklarken:

“Bir çiçeğe az su vermek onu kuruturken, fazla su vermek de soldurur. Susuzluktan boynu bükülmüş bir çiçeğe su vermek adaleti yerine getirmek olurken, dikene su vermek zulüm anlamına geliyor!” dedi.

Peki, “Diken” olan kim? “Çiçek” olan kim?

Cezaevlerindeki düşünce ve fikir suçlularına, gazetecilere, yazarlara, mahkemelerdeki davalara bakınca, iktidara muhalefet eden herkesin “Diken” kabul edildiğini görüyoruz.

Böyle bir hukuk anlayışı, böyle bir adalet olmaz! İnsan hakları böyle sağlanmaz!

★★★

İşte, hafta içinde, “Diken” olarak görülen iki gazeteci daha hapse mahkûm edildi!

Kayahan'ın ünlü şarkısı geldi aklıma… Onun sözlerini kafamda biraz değiştirerek şöyle düşündüm:

“Çiçeklere sevdanın yolları,

Dikenlere kurşunlar!”

Cezaevleri düşünce ve fikir suçlularıyla doluyken iki gazeteciye daha hapis cezası verilmesi, kimlerin “Diken” olarak görülüğünü gözler önüne seriyor!

Meslek namusu olan, düzgün karakterli ve deneyimli gazeteciler olarak tanıdığımız Oda TV Ankara Haber Müdürü Müyesser Yıldız ile TELE-1 Ankara Temsilcisi İsmail Dükel “Devletin güvenliği bakımından gizli kalması gereken bilgileri açıklamak” suçundan hüküm giydiler.

Müyesser Yıldız'a 3 yıl 7 ay 10 gün, İsmail Dükel'e 1 yıl 15 gün hapis cezası verildi!

İki gazeteci, gizli bilgileri Erdal Boran adındaki bir astsubaydan almışlar!

Bu astsubayın devletin gizli bilgilerine ulaşmaya yetkisi var mıdır? Ya da, Astsubay Erdal Boran'a kadar ulaşan bilgiler ne kadar gizli olabilir? Böylesine yayılan bilgiler artık gizli sayılabilir mi, tartışılır!

★★★

Bir de “Hukuk ve Adalet Reformu yapacağız” diyorlar.

Alın size hak, hukuk ve adalet reformu!

Bugüne kadar AKP'nin çok sayıda “Demokratikleşme Paketi”ni gördük. Hepsi lâfta kaldı!

Adalet Bakanı Abdülhamit Gül'ün “Adalet olsun, isterse kıyamet kopsun. Adalet adına pardon demeyin. İnsanları haksız yere tutuklamanın onlara ödettiği bedeli düşünün!” sözleri de havada kaldı.

★★★

AKP iktidarı “Reform” diye diye Türkiye'deki cezaevlerinin sayısını arttırdı!

Son 5 yılda 94 yeni cezaevi inşa edildi.

Halen Türkiye'de 355 cezaevi var, bunlar da yetmiyor ve…

Yeni cezaevlerinin inşaatı hızla devam ediyor!

★★★

İnsan hakları insanla ilgilidir. Bu hakların kullanılmasında “Çiçek” ve “Diken” benzetmeleri, daha en başından adalet duygusunu zedeliyor, güven sarsıyor!

“Çiçek” diye ifade edilenler iktidar yandaşları, “Diken” denilenler ise iktidara muhalif olanlar!

Ülkede önce bu ayrımcı zihniyetin değişmesi gerekiyor!

“Anayasa Mahkemesi'nin verdiği kararı kabul etmek durumunda değiliz. Verdiği karara uymuyoruz, saygı da duymuyoruz.” diyenler ülkede hukuk ve adalet reformu yapabilirler mi?

Sorun yasalarda değil, onu uygulayanlarda!

TEBESSÜM

İnsafa gelen hırsız!

Bir hırsız otobüste kalabalığı fırsat bilerek adamın cüzdanını çaldı.

Şoför muavini bilet ücretini istediğinde adam elini cebine attı ama parayı bulamadı, yüzü kızardı ve dili bağlandı. Mahcup bir şekilde kekeleyerek özür dilerken, hırsız birden insafa geldi ve şöyle dedi:

“Abimizin ücretini ben ödeyeceğim!”

Parası çalınan onurlu adam gülümsedi ve hırsıza dönerek:

“Allah razı olsun ve senin gibilerin sayısını arttırsın inşallah!” dedi.

Yolcular da aynı şekilde hırsızın güzel ahlâkını övdü ve onun gibilerin sayısının artması için Allah'a dua ettiler.

Ve o zamandan beri sayıları artmakta!

Halktan tomarla çalıp onlara kırıntı verenler, bunun için bir de teşekkür ve takdir alıyorlar!

GÜNÜN SÖZÜ

İşler, doğru insanla doğru zamanda, doğru yapılırsa iyi gider!