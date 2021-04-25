Elbet bir gün akıllanacağız!

Ünlü sözdür: “Kör bile aynı çukura iki defa düşmez!” denir. Fakat…

Bizim ahalimizin önemli bir bölümü körden de beterdir! Aynı çukura bir değil, beş değil, on defa bile düşerler ama yine de akıllanmazlar!

Rahmetli Aziz Nesin, bundan otuz yıl yıl kadar önce “Halkımızın yüzde 60'ı aptaldır!” dediği vakit ona şiddetle itiraz edenler arasında ben de vardım. Ancak…

Aziz Nesin bu iddiası nedeniyle yargılanıp beraat edince halkımızın aptallığı mahkeme kararıyla tescil edilmiş oldu!

Aradan geçen yıllar içinde hem siyasal, hem sosyal alanda alınan sonuçlar ne yazık ki, Aziz Nesin'in haklılığını suratımıza tokat gibi çarpıyor!

Elbette ki günün birinde akıllanacağız ama o zamana kadar çekmediğimiz acı kalmayacak!

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Bunları neden yazdım?

Son “kripto para” sahtekârlığı, bir kısım ahalimizin saflığını (aptallığını demek istemiyorum) bir kez daha ortaya çıkarttı da ondan…

Korona salgınıyla birlikte toplum hayatına daha fazla giren “kripto paralar” çoğu kişinin kısa yoldan zengin olmak için başvurduğu bir yatırım yöntemine dönüştü. Ancak…

Neye göre endekslendiği belli olmayan varlıklar bir anda buhar olabiliyor!

Kripto para yöntemiyle, Türkiye tarihinin en büyük vurgunlarından biri, beş gün önce (20 Nisan Salı günü) yaşandı.

Thodex isimli “Kripto Para Borsası”nın kurucusu Faruk Fatih Özer adında 26-27 yaşlarında biri 2 milyar dolarlık (yaklaşık 16 milyar lira) kripto para ile yurt dışına kaçtı. Şimdi Arnavutluk'un başkenti Tiran'da, söğüşlediği 391 bin kişiye nanik yapıyor!

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Halkımızın önemli bir bölümü uzun yıllardır, uyanık üçkâğıtçılar tarafından aldatılıp yolunuyor!

Bir ara ortaya çıkan yüzlerce banker milletten milyarlarca lira topladıktan sonra batmıştı…

Bu bankerlerin en ünlüleri Banker Kastelli ve Banker Yalçın idi…

Sonraki yıllarda Kombassan, Yimpaş, Mercümek, Deniz Feneri V, Jet Fadıl gibi birçok şirket ve kişi halktan milyarlarca lira para toplayıp iç etti!

Almanya'da kurulan tabela şirketler, işçilerimizin alın teriyle kazandıkları paraları cazip vaatlerle arsızca yuttu!

Ahalimiz yine de akıllanmadı…

İnternette “Çiftlik Bank” diye uyduruk bir şirket kuran Mehmet Aydın adında 20'li yaşlardaki bir tosuncuk “cazip kazanç” vaatleriyle milyonlarca para toplayıp Güney Amerika'ya kaçtı. Şimdi Uruguay'da milyarder hayatı yaşıyor!

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Ahalimiz yine de akıllanmadı ve kolay kazanç peşinde koştu!

27 yaşındaki Faruk Fatih Özer adında biri İnternette “Thodex” isimli bir “Kripto para borsası” kurdu. Şirketin İstanbul Kadıköy'deki merkezi “2 milyon Dogecoin (kripto para)” dağıtacağını açıklayarak dikkatleri üzerine çekti.

391 bin saf insanımız (aptal demeye dilim varmıyor) bu yemi yutarak paralarını “Kripto para borsasına” yatırdı.

Thodex şirketinden sanal para Dogecoin alanlar arasında, evlerini, arsalarını, dükkânlarını satanlar bile vardı.

Sonuç hüsran oldu!

Caner Ünal adında bir emlakçı evini satıp büyük kazanç umuduyla parasını “Kripto para borsasına” yatırmıştı. Batınca intihar etti!

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Kolay kazanç hırsıyla 391.000 kişinin yatırdığı toplam 2 milyar doları (yaklaşık 16 milyar lirayı) cukkalayan Thodex şirketinin kurucusu Faruk Fatih Özer 20 Nisan Salı günü saat 17.55'te Arnavutluk'un başkenti Tiran'a uçtu, yani kaçtı.

Atı alan Üsküdar'ı geçtikten sonra “Kriptocu Tosuncuk”un yakalanması için kırmızı bülten çıkartıldı.

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SONUÇ: Halkımızın bir bölümü maalesef akıl almayacak bir körlük içinde yaşamaya devam ediyor. Bu nasıl bir hırstır ya da nasıl bir saflıktır, nasıl bir cehalettir anlamak mümkün değil!

“Kör bile aynı çukura iki defa düşmez” sözü yanlış çıktı. Ülkemizdeki “bakar körler” aynı tuzağa iki defa değil, yirmi defa bile düşse bir türlü akıllanmıyor!

GÜNÜN SÖZÜ

Aptala ve anlayışsıza bir şey açıklamak, ayıya kaval çalmaya benzer!