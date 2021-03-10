Fıkralar kitabı: TEBESSÜM

Mizah, hayatın güldürücü yanını ortaya çıkartan, insanları gülmeye yönelten önemli bir sanat dalıdır.

Mizahın, espri ve şaka kadar eşsiz bir eleştiri gücü de vardır. Özellikle emokrasi olmayan ülkelerde, siyasetçiler mizah yoluyla eleştirilir.

Ne yazık ki, bu iktidar zamanında mizah kalmadı, topluma gülmeyi unutturdular!

Sanatçılar siyasi espri yapamaz, karikatüristler zülfüyâre dokunan karikatürler çizemez oldu.

Günümüzün iktidarının mizah anlayışı pek zayıf! Bir espri, bir tweet, bir karikatür, bir mesaj, insanların başına büyük dertler açıyor!

Falan büyüğe, filanca siyasiye hakaret iddiasıyla adliye koridorlarında ömür tüketen, ceza alan, hapse atılan çok sayıda insan var!

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Uzun yıllardır bu sütunda “TEBESSÜM” başlığı altında fıkralar anlatıyorum.

Usta karikatürist Ergin Asyalı da yine bu sütunda güzel karikatürler çiziyor.

Dikkat ederseniz Ergin hiçbir siyasetçinin karikatürünü çizmiyor. Oysa eskiden başbakanlar, bakanlar ve tüm siyasiler süslerdi karikatürleri…

Süleyman Demirel'in, Turgut Özal'ın, Bülent Ecevit'in, Erbakan'ın ve diğer tüm siyasilerin karikatürleri çizilirdi…

Onlar, kızmak bir yana dursun, çok memnun olur, hatıra olsun diye benden karikatürlerin orijinallerini isteyip çerçeveletirlerdi.

Şimdi öyle mi?

Davalardan bıkıp usanan Ergin Asyalı artık politikacıların karikatürlerini yapmıyor, sıradan vatandaşlar çiziyor.

Demokratik (!) Türkiye'de karikatür sanatı da ağır bir darbe yedi!

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Sevgili okurlar… Uzun yıllardan beri bu sütunun altında yayınladığım fıkraların bir kısmını kitap yaptık.

SÖZCÜ Gazetesi'nin Satış Dağıtım Direktörü ve SÖZCÜ Kitabevi'nin yöneticisi Bilâl Ak “Rahmi Bey, sizin fıkralarınız gazete sütunlarında kalmasın, kitap yapalım, kalıcı olsun” dedi.

Bu düşünceden yola çıkarak “TEBESSÜM” adındaki ilk fıkralar kitabım basılarak satışa sunuldu. Bunu diğerleri takip edecek.

Okuyan tüm dostlarım “Kitapta birbirinden güzel fıkralar var” diyerek beğenilerini dile getirdi.

İçinde bulunduğumuz bu sıkıntılı günlerde “TEBESSÜM” kitabımız, sizleri biraz olsun tebessüm ettirebilirse, amacımıza ulaşmış olacağız.

SÖZCÜ Kitabevi-0212 948 22 78 (www.sozcukitabevi.com)

TEBESSÜM

Yaşlı Karadenizli'nin politikacıya isyanı!

SÖZCÜ Kitabevi tarafından basılıp piyasaya çıkarılan TEBESSÜM Kitabı'nda 175 adet fıkra yer alıyor. Bin fıkra arasından seçilmiş, eğlenceli fıkralar bunlar. Beğeneceğinizi umuyoruz.

İşte o fıkralardan biri…

Eski dönemde bir seçim zamanı, genç bir politikacı, Karadeniz'de propaganda gezisine çıkar…

Bir kahvehanede masanın üzerine çıkıp hararetle icraatını anlatırken, yaşlı bir Karadenizli sorar:

“Uy uşağım, sizin çapkınlığınız, hovardalığınız, karı-kız merakınız var midur?”

Genç politikacı:

“O nasıl söz amca? Biz harama uçkur çözmeyiz!” der.

Yaşlı Karadenizli tekrar sorar:

“Uy uşağım, siz rakı-şarap içer misunuz?”

Genç politikacı:

“Hayır amca, sarhoşluk veren her şey mekruhtur, günahtır!” der.

“Peki uşağın, kumar oynar misunuz?”

“Asla! Kumardan gelen para haramdır!”

Yaşlı Karadenizli dayanamaz, politikacıyı şöyle bir tepeden tırnağa süzer, sonra kasırga gibi patlar:

“Ula nasıl heriflersinuz siz?

Karıya kıza gitmezsinuz…

Rakı şarap içmezsinuz…

Kumar da oynamazsinuz…

Peki, ne halt edeysinuz da milleti yolaysinuz?

Ne masrafınız var ki, bu kadar çalaysinuz?”

GÜNÜN SÖZÜ

Tebessüm kana en hızlı karışan ilaçtır! (SÖZCÜ Kitabevi)