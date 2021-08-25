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Hakarete uğrayan da cezayı alan da polisler!

Hiçbir pislik gizli kalmıyor, tüm çirkinlikler günün birinde saklandıkları yerden çıkıyor…

18 Temmuz'da Mersin'de bir trafik kontrolü sırasında meydana gelen çirkin olayın görüntüleri üç hafta sonra internete düştü.

AKP Mersin Milletvekili Zeynep Gül Yılmaz'ın, 06 ZGY 33 plakalı VW Passat marka arabasını çevirip kontrol etmek isteyen trafik polisi neye uğradığını şaşırdı. Kızgın milletvekili, polisi azarladı, ona ağır hakaretler yağdırdı.

Bunlar, hiçbir kadının ağzına yakışmayacak sözler!:

“Neden durdurdun arabamı? Sen kimsin? Adın ne senin söyle bakiiim?”

“Geriye çekil, tükürüklerin geliyor içeri…”

“Şerefsiz… Pislik! Ekibinize tükürürüm sizin!”

AKP'li kadın milletvekili, bu düzeysiz, maganda türü adi sözleri kendisine nasıl yakıştırdı?

Trafik polisi görevini yapıyor, iktidar partisi milletvekili olmasına güvenen Zeynep Gül Hanım haksız, hukuksuz, kaba sözlerle polis memuru ile ekibini haşlıyor!

Bundan sonrası daha da feci!

Suçlu polisler oldu!

İki trafik polisi açığa alındı!

Hakarete uğrayan da cezayı alan da onlar!

Nasıl memleket burası?

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Mersin Valisi, Emniyet Müdürü ve dolaysıyla İçişleri Bakanı, yaptıkları bu haksızlıkla gurur mu duyuyorlar acaba?

Güçlünün yanında yer alıp kendi memurlarını korumamak, onlara şeref getirir mi?

Görevini yapmaya çalışan polislere AKP'li değil de bir muhalefet milletvekili “Şerefsiz” deseydi muhteremler yine böyle mi davranırlardı?

Bu kadar taraflı bir yönetim var ülkemizde!

Türkiye'de düzgün ve dürüst görev yapmanın bedeli bu işte!

Şimdi polis nasıl gönül huzuruyla görev yapacak? Amirleri bile onları korumuyor! Yazık değil mi?

Hiçbir demokratik ülkede bizdeki haksızlıkları, çarpıklıkları göremezsiniz…

Alttaki yazıda İngiltere'de, Kraliçe'nin ailesi dahil tüm parlamenterlerin trafikteki durumu nedir, bunu özetledim.

Aynı şey İngiltere'de olsa?

İngiltere, demokrasinin tüm kurallarının uygulandığı bir ülke… Yasaları çiğneyen kim olursa olsun yaptırımı var!

İngiltere'de trafik polisleri, kuralları çiğneyen kim olursa olsun ceza yazar!

Kraliçe'nin kocası, oğlu, kızı, torunları olsa bile kuralları çiğnerlerse cezadan kurtulamazlar!

İngiliz trafik polisi Kraliçe'nin eşi Prens Philip'e defalarca ceza yazmıştır.

Kraliçe'nin kızı Prenses Anne'e aşırı hız nedeniyle ceza verilmiş, hâkim karşısına çıkarılıp ehliyetine bir ay el konulmuştur.

İngiltere'de milletvekillerinin dokunulmazlıkları vardır ama trafikte değil! Trafik kuralını çiğneyen her milletvekili (Başbakan dahil) cezalandırılır!

Bugüne kadar çok sayıda İngiliz milletvekili trafik cezalarına çarptırılmış, ehliyetlerine ceza puanları işlenmiştir. Bunların arasında Ed Balls, Chris Huhne, Nicolas Soames, Eric Joyce gibi profili yüksek, güçlü milletvekilleri de vardır.

İngiltere'deki demokrasi bizimkine benzemiyor ve inanın ki, insan imreniyor!

TEBESSÜM

“Sen Ford'u bilir misin?”

Temel bir minibüsle yolcuları İstanbul'dan Trabzon'a götürüyor.

Minibüs bir ara çok hızlanıp uçarcasına gitmeye başlayınca korkan yaşlı bir yolcu:

“Oğlum yavaş gitsene! Öldüreceksin bizi” diye bağırır.

Temel sorar:

“Sen Ford minibüsü bilir misin?”

“Bilmem…”

“O zaman sus!” diyen Temel yolculara seslenir:

“İçinizde Ford'u bilen var mı?

“Ben biliyorum” der biri… Temel:

“O zaman çabuk söyle lan!” der “Bu meretin freni nerde?”



GÜNÜN SÖZÜ



Haklıların ceza aldığı bir ülkede doğruların yeri cezaevidir!