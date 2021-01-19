Halkın ekmeği ile oynanmaz!

Hem salgın, hem yoksulluk, insanlarımızın büyük bir bölümünü acımasızca vuruyor!

Hele dar gelirliler… Bir ekmeğe muhtaç hale geldiler!

İstanbul Belediyesi'nin Halk Ekmek büfelerinde ekmek yarı fiyatına (1 Liraya) satılıyor. Büfelerin önünde uzun kuyruklar oluşması bu nedenledir.

Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu halkın ucuz ekmeğe daha kolay ulaşmasını sağlamak için 142 yeni satış büfesi açmak isteyince, Belediye Meclisi'ndeki Cumhur İttifakı (AKP'li ve MHP'li üyeler) düşüncesizce bu öneriye ret oyu vermişlerdi.

Hem şaşkınlık, hem partizanlık, hem aymazlık… Ne derseniz deyin!

AKP ve MHP'li üyeler, İmamoğlu'na kazık atmak isterlerken kendilerine kazık attıklarını daha sonra fark ettiler…

Çünkü vatandaşlar onlara neredeyse “Halk düşmanları” demeye başlayacaktı!

Hatalarını anlayınca çark ettiler ve 142 yeni Halk Ekmek büfesine onay verdiler…

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Ekrem İmamoğlu zorluklar karşısında yılmayarak çare üreten bir Belediye Başkanı…

“Madem öyle, işte böyle!” dedi ve açılmasını engellenen büfeler yerine “Mobil Ekmek Satış Büfeleri”ni hizmete soktu.

40 yeni araç “Seyyar ekmek büfeleri” olarak mahalleleri dolaşıyor, her gün on binlerce kişiye “ucuz ekmek” satıyor.

Halk Ekmek'e bağlı araçlardan oluşan mobil büfeler, İstanbul'un en çok ihtiyaç duyulan 26 ilçesinde görev yapıyor.

Halk Ekmek eskiden günde 800-900 bin ekmek üretiyordu. Şimdi bu üretim rakamı 1 milyon 250 bine çıktı.

Halk Ekmek satışı olmayan semtlerde oturan dar gelirli vatandaşlar, mahallelerine kadar gelen ucuz ekmekten memnun, “Bizi düşünenler sağ olsun.” diyorlar.

Yeni kurulacak 142 adet yeni büfe ile Halk Ekmek, daha çok İstanbulluya ulaşacak.

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İstanbul'da çok zenginler de var, çok fakirler de…

Salgın nedeniyle büyüyen işsizlik, kentte yoksul sayısını arttırdı!

Halk Ekmek büfelerinde 250 gram ekmek yarı fiyatına (1 liraya) satılıyor. Bu nedenle talep çok büyük…

Günde 7-8 ekmek alan kalabalık aileler var. Halk Ekmek, onlar için ayda en az 200 – 250 lira tasarruf etmek demek.

Halka ucuz ekmek satışını baltalamak vicdansızlıkla eş değerlidir! Böyle bir ruh halini anlamak mümkün değil…

Bu politik hatayı AKP ve MHP'li Belediye Meclis Üyeleri yaptı. Şimdi pişman olup geri adım attılar ama ne fayda? Atı alan Üsküdar'ı geçti!

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785 tane ekmek satın alan adam!

Ucuz ekmek satan Halk Ekmek büfelerine 142 yeni büfe daha eklenmesine şartlı onay veren AKP Grubu'nun Başkanvekili Tevfik Göksu, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu eleştirecek başka lâf bulamadığı için “Her şey reklam için yapılıyor.” dedi…

Hayır beyim… Ekrem İmamoğlu reklamını değil, sadece görevini yapıyor, AKP ve MHP'li üyeler ise akılları sıra onu baltalamaya çalışıyor!

İYİ Parti Grup Başkan Vekili İbrahim Özkan, AKP'li üyelere “Halkın ucuz ekmeğe ulaşması sizi neden rahatsız ediyor beyler?” diye tepki göstermekte haklıdır.

İLGİNÇ BİR NOT:

Düzgün giyimli bir vatandaş, Beşiktaş meydanındaki mobil Halk Ekmek Büfesi'ndeki görevliye “Burada kaç ekmek var?” diye sordu.

Görevli hesapladıktan sonra “785 tane ekmek var” dedi.

Adam “Tamam öyleyse, hepsini satın alıyorum.” diyerek 785 ekmeğin parasını ödedi.

Adının açıklanmasını istemeyen vatandaş, büfe görevlisine “Lütfen bunları ihtiyaç sahibi yurttaşlara dağıtın. Bu zor günlerde dayanışma içinde olmamız lâzım!” diyerek oradan uzaklaştı.

İstanbul'da böyle hayırseverler de var.

GÜNÜN SÖZÜ

Şeytan şeytanlığından, akrep akrepliğinden, asla vazgeçmez!