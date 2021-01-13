İşsizlik “Yok” demekle yok olur mu?

Bir ulusun başına gelebilecek en büyük felâketlerden biri işsizliktir.

İşsizlik ateşten gömlektir, yakar, kavurur!

İşsizlik açlık demektir! Açlık insanlara her kötülüğü yaptırır!

Atalarımız “Aç anansa kaç!” demişler.

Anlıyoruz, saraylarda, malikhanelerde yaşayanların, devlet parasıyla alınan, kurşun geçirmez süper araçlarla, son model lüks uçaklarla dolaşanların tabii ki açlık sorunu yok! Fakat… Ülkedeki açlar, tokların yüzüne bakmakla doymuyor!

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Ülkemizde işsizlik sorunu toplumun kanayan bir yarası!

Genç nüfus perişan! Gençler arasında işsizlik oranı yüzde 30.6… Koca koca adamlar oldukları halde hâlâ baba parası yemekten utanıyorlar!

İlk defa oy kullanacak işsiz gençler muhtemel bir seçimde bu iktidara oy verirler mi? Hiç sanmıyorum!

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Yaşanan tüm acılar ve kangrene dönüşen işsizlik apaçık ortada iken Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 2020 yılında işsizliğin 0.7 puan azaldığını iddia etti.

Bu gerçek ise “Dünya mucizeler kitabına” girer.

O raporu hazırlayanlar, acaba kendileri inanıyorlar mı buna? Yoksa aldıkları talimatın gereği mi masa başında hazırladıkları böyle uçuk rakamlar açıklıyorlar?

Emir-komuta ile işsizliğin düşmesi mümkün değildir.

DİSK Araştırma Merkezi TÜİK'in tersine “Gerçek işsizlik yüzde 27” diye açıklama yaptı. İşin gerçeği şu ki “Yok” demekle işsizlik yok olmuyor!

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Milletin dili öylesine yandı ki, iktidarın isteklerini yerine getirerek acayip rakamlar açıklayan TÜİK, bundan sonra doğruları söylese bile kimse inanmayacak!

İşsizlik, enflasyon, pahalılık gibi veriler kâğıt üzerinde düzeltilmekle, düzeltmiş olmuyor!

Millet aptal değil ya! Öyle yapanlar, her zaman güvensizliğin dipsiz kuyusuna düşüyorlar!

“3 milyon doz aşı” ülkede kime yetecek?

Haydi hayırlısı…

Sağlık Bakanı'nın “11 Aralık'ta başlayacak” dediği aşılama işlemi (34 gün gecikmeyle) yarın başlayacakmış?

Ancak… Elde sadece 3 milyon Çin aşısı var. Bununla yalnızca 1.5 milyon kişi aşılanabilir. Ya gerisi?

“Allah kerim” diyorlar! Yani ünlü deyişle “Saldım çayıra Mevlâm kayıra!”

Ya da… Müstafi Maliye Bakanı Damat Berat Bey'in giderken dediği gibi: “At izi, it izine mi karıştı?”

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Yaa beyler, efendiler… Etmeyin, eylemeyin! Milletin sağlığıyla oynamayın!

Dünyada aşılama işlemi başlayalı bir ayı geçti! İkinci aşıyı yapmaya başlıyorlar.

Ya biz? Yarın başlayacakmışız! İnşallah başlarız!

Fakat… Başladık diyelim! Elde 3 milyon doz aşı var 83 milyonluk ülkede kime yetecek bu? Dişimizin kovuğuna yetmez!

Nerede geriye kalan aşılar? Aşılama takvimi nerede?

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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Bey, önlem denilince 65 yaş üstüne yasaklar getirmekten başka bir şey bilmez mi? Yeni alınan karara göre İstanbul'da 65 yaş üstü yurttaşların artık toplu taşıma araçlarına binmeleri de yasak!

68 yaşındaki meslektaşımız Tuğrul Sarıtaş “Tam bir saygısızlık! Hastanede tahlilim ya da muayenem varsa, cebimde de taksi tutacak param yoksa nasıl gideceğim? Ölecek miyim?” diye soruyor.

Ah şu korona olmasaydı… Sağlık Bakanımız, sağlık politikalarını ne güzel idare edecekti! Korona çıktı, pişmiş aşa su kattı, Koca Bey'in karizması çizildi, fiyakası bozuldu!

83 milyona yetecek aşılar nerede Bakan Bey?

GÜNÜN SÖZÜ

Yeryüzünde cehalet ve yoksulluk her türlü kötülüğün anasıdır!