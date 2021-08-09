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İyi uykular güzel Türkiyem!

Bir aldatmacadır gidiyor.

Halka milyonlar vaat ediyorlar, umut veriyor, hayal pompalıyorlar ama bunların hepsi sabun köpüğü gibi boş çıkıp, puf diye sönüyor!

“Çılgın Sayısal Loto”dan bahsediyorum…

Güya her hafta yapılan çekilişlerde büyük ikramiyeler, milyonlar dağıtılıyor.

Hani nerede?

6 numarayı tutturup büyük ikramiyeyi kazanan tek kişi var mı?

Son bir yıl içinde 157 çekiliş yapıldı, hiç kimse 6 rakamdan oluşan büyük ikramiyeyi kazanamadı!

Peki, vatandaşlardan toplanan paralara ne oldu?

Milyonlarca lira, yerli ve yabancı ortaklı şirketin kasasında kalıyor.

Bin bir tatlı düşünceyle “Ya çıkarsa?” diye hayal eden millet, hâlâ umutla beklemeye devam ediyor!

İyi uykular sevgili lotocular! İyi uykular Türkiye!

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Çılgın Sayısal Loto bilgilerini Av. Erdem Akyüz'den aldım.

“Hukukun Egemenliği Derneği Onursal Genel Başkanı” olan Av. Erdem Akyüz, aynı şirketin yönettiği Milli Piyango'yu, Çılgın Sayısal Loto'yu ve diğer şans oyunlarını titizlikle izlemeye devam ediyor.

Akyüz şöyle diyor:

“Piyango işi bir emek, fabrika, sermaye isteyen bir iş değildir. El kadar bir kâğıt parçasına bir takım numaralar basıp bileti satıyorsun. Toplanan paranın yarısını dağıtıp, yarısını cebine atıyorsun!

İki yıl önce şirket daha çok kazanmak için oyun sayılarını, isimlerini, çekilişleri arttırdı, kazanma şansı azaldı.

Oyunlar internete de intikal etti, kumar oynayanların sayısı arttı, çocuklar bile internet üzerinden kumar oynamaya başladılar.

Tek bir bilette 49 olan seçimlik numara sayısı 90 rakama yükseltildi. Böylece kazanma şansı milyonda birden de aza, neredeyse sıfıra indirildi!

Şimdi siz bunun adına ne derseniz deyin!”

Sapkın görüşe ödül!

Türkiye'de her türlü garabete alıştık artık!

Atatürk düşmanlığı ile tanınmış, Kurtuluş Savaşı'mız için ‘Keşke Yunan kazandaydı da, laiklik gelmeseydi' diye kin kusmuş bir adamın adı bu ülkenin sokaklarından birine verilir mi?

Burası Türkiye! Her şey olabilir! Nitekim oldu da!

Konya Büyükşehir Belediyesi'nin, iki yıl önce ölen gerici Kadir Mısıroğlu'nun adını, şehirdeki bir cadde veya sokağa verme kararı almasına geniş çevreler nedense sessiz kaldı. DSP'li eski Adalet Bakanı Hikmet Sami Türk tepki gösteren az sayıdaki siyasetçilerden biri oldu.

Hikmet Sami Türk haklı tepkisini şöyle dile getirdi:

“Atatürk düşmanlığı ile tanınmış, şapka devrimine karşı çıktığını göstermek için fesle dolaşmayı marifet sanan Kadir Mısıroğlu, Kurtuluş Savaşı ve Cumhuriyet dönemi için ‘Keşke Yunanlı kazansaydı da, laiklik gelmeseydi' diyecek kadar kendisini kaybetmiş, adının Konya gibi güzel bir şehrimizde bir cadde veya sokağa verilmek suretiyle onurlandırılmaya asla lâyık olmayan bir kişiydi.

Konya Büyükşehir Belediye Meclisi bu kararı verirken onun kim olduğunu bilmiyor muydu?

En kısa zamanda yanlış karardan dönülmesi, Türk milletinin beklentisidir! Aksi takdirde verilen karar, Kadir Mısıroğlu'nun Atatürk ve Laik Cumhuriyet karşıtı sapkın görüşlerinin paylaşılması anlamına gelecektir!”

TEBESSÜM

“Satılmışlar, hainler!”

Taşlamalarıyla ünlü bir şair ve besteci olan Bodrumlu Neyzen Tevfik (1879-1953), İstanbul'a gidip, kalabalık İstiklal Caddesi'nde dolaşırken birden aklına esmiş, dönüp gür sesiyle bağırmış:

“Ulan hainler, alçaklar, satılmışlar!”

Herkes dönüp bakmış.

Neyzen Tevfik gülerek:

“Vay canına!” demiş “Amma da çok varmış yahu!”

GÜNÜN SÖZÜ

Budalalar pazara gitmeseydi çürük mallar satılamazdı!