Kadın cinayetlerine İDAM getirilmeli!

Dün 8 Mart Dünya Kadınlar Günü idi…

Siyasiler sadece nutuk attılar, mesajlar yayınlayıp akılları sıra kadının değerini vurguladılar!

Bunlar hep lâfta kalıyor! Rahmetli Duygu Asena'nın dediği gibi Türkiye'de “Kadının adı yok!”

Ülkemizde Dünya Kadınlar Günü, cinayet, yaralama, şiddet ve hak ihlâllerinin gölgesinde kutlandı!

Kadın cinayetleri insanlık suçudur. Fakat bu suç bizde o kadar çok işleniyor ki, insanlığımızdan utanır hale geldik!

Türkiye'de yılbaşından bu yana, kadının öldürülmediği bir tek gün bile yok!

İki ayda 68 kadın vahşice katledildi!

Tam bir cehalet, barbarlık ve magandalık!

Mahkemelerin kadın katillerine hak ettikleri cezayı vermemeleri ve “kravat takan katile iyi halden ceza indirimi” uygulamaları ülkemizin başka bir trajedisidir!

HHH

AKP iktidarına şaşırıyorum!

Ülkemizde kadına karşı bu kadar şiddet varken, İstanbul Sözleşmesi'nden çıkmayı düşünmeleri bile kadına reva görülen ciddi bir haksızlıktır!

“Uluslararası İstanbul Sözleşmesi” kadına şiddeti önlemeyi amaçlayan insancıl bir anlaşmadır. Türkiye'nin öncülük ettiği bu sözleşmeyi 45 devlet imzalamıştır.

AKP iktidarı şimdi bu sözleşmeden yan çizmek istiyor!

Müteveffa Erbakan'ın geliştirdiği “Milli Görüş” hareketinin önemli simalarından biri olan Saadet Partili Oğuzhan Asiltürk, AKP yönetimine “İstanbul Sözleşmesi”nden çıkılmasını teklif etti.

Oy kaygısına düşen bir kısım AKP'lilerin, Saadet Partisi seçmeninin oylarına çengel atmak için bu teklife sıcak bakmaları, kadınlara gösterilen korkunç saygısızlığın çok acıklı bir ifadesidir!

Memlekette bazı kafalar böyle işte!

Onların zihniyetine göre; kadın “ikinci sınıf insan” ve “erkeğin kölesi”… Öyle görüyor, öyle sanıyorlar!

En çok şaşırdığım olaylardan biri de ülkemizde birçok kadının bu kafadaki insanlara hâlâ oy vermeleri!

HHH

Türkiye'de kadına şiddet, her geçen yıl daha da artıyor!

Devletin görevi bu cinayetleri önlemek! Fakat… AKP iktidarının vahşeti durdurmak için yaptığı önemli hiçbir şey yok! Kadın haklarına kafaları basmıyor!

Uluslararası araştırmalarda Türkiye “Cinsiyet eşitliğinde” 153 devlet arasında 130'uncu!

Ülkenin birçok erkeği, neredeyse “mağara devri” insanlarının kafasına sahip!

Utandırıcı bir sonuç!

Bir de bu halimizle Avrupa Birliği'ne girmek istiyoruz… AB'nin böyle bir toplumu arasına alması mümkün mü?

HHH

İktidar partisi şimdi ülkede “yeni anayasa” yapmanın peşinde…

Oysa yeni bir anayasaya hiç gerek yok!

“Yeni” dedikleri her şey şimdiki anayasada da zaten var!

Mevcut anayasaya ve yasalara saygılı olsalar, bunları tam olarak uygulasalar, birçok sorunumuz kendiliğinden çözülür.

Toplumumuzun mertliği, terbiyesi, ahlâkı bozuldu!

Ülkemizde her şeyden önce “ahlâk reformu” lâzım!

İdama karşı olan ben bile, artık vahşi kadın cinayetlerine “idam cezası” getirilmesini ister hale geldim!

Bu rezilliğe son vermenin başka çaresi yok gibi görünüyor!

TEBESSÜM

“Allah'ın işine karışmam!”

Temel, Karadeniz'deki köyünü ziyarete gitmiş. Ona “Bu yıl fitreni kime vereceksin?” diye sormuşlar.

Temel gayet sakin bir şekilde:

“Köyün zenginine vereceğim!” demiş.

Köylüler şaşırmış:

“Aman Temel'ciğim, o kadar fakir varken niye zengine vereceksin?” diye sormuşlar.

Temel “Vallahi” demiş “Ben Allah'ın işine karışmam. O kime veriyorsa, ben de ona veririm!”

GÜNÜN SÖZÜ

Yeryüzünde görülen her şey kadının eseridir. (M. Kemal Atatürk)