Kirli ilişkiler!

Ülkemiz korkunç bir çürüme sürecine girdi.

“Mafya-Siyaset-Kirli Medya” üçgeninde gizli kapaklı ilişkiler ortalığa çıktıkça her yanı pis kokular sarıyor!

“Organize Suç Örgütü Lideri” olarak tanımlanan Sedat Peker'in YouTube'da yayınladığı videoların 7'ncisi muhtemelen bugün devreye girecek. Bunu internette bizzat kendisi açıkladı. Patlayan lâğımdan yine pislikler fışkıracağı anlaşılıyor!

Halk, Sedat Peker'in videolarını dizi filmlerden daha ilginç buluyor… Yayınlanan 6 videoyu toplam 30 milyondan fazla kişinin izlemesi, ilginin derecesini gösteriyor.

Videolarda, uyuşturucu kaçakçılığı, rüşvet, cinayet, ihanet, siyaset, kirli medya iç içe geçmiş durumda…

Güzel ülkemiz ne hale gelmiş?

İktidar partisi AKP sessiz. Yargının eli serbest değil, bir şey yapamıyor!

Patlak veren bu olaydan daha hafif olan Susurluk skandalında İçişleri Bakanı derhal istifa etmiş, Meclis bir Soruşturma Komisyonu kurmuştu.

Dönemin Cumhurbaşkanı Demirel'in “Ucu nereye ve kime varırsa varsın, bu işin sonuna kadar gidilecek” dediğini hatırlıyorum.

Şimdiki iktidarın beğenmediği o devirde hukuk çok daha iyi işliyor ve devlet kararlı bir şekilde mafyanın üzerine gidiyordu!

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Sedat Peker, yalnız siyasileri değil, gazetecileri de hedef alıyor. Ancak “Sözüm namuslu gazetecilere değil. Onları tenzih ederim. Bahsettiklerim, şeref ve namusları aldıkları para kadar olan gazetecilerdir.” diyor.

Sedat Peker'in videolarında, Sedat Peker ile İçişleri Bakanı Süleyman Soylu kavgasında aracılığa soyunan gazeteci kılıklı Hadi Özışık ve Süleyman Özışık kardeşleri görüyoruz.

Süleyman Soylu, Hadi Özışık ve Süleyman Özışık kardeşler hakkında savcılığa suç duyurusunda bulundu.

Böyle tipler gerçekte gazeteci filan değildir, medya gücünü kişisel menfaatleri için kullanırlar. İktidarın mevcut yapısı da ne yazık ki, buna izin verir, onları besler!

Türkiye Gazeteciler Cemiyeti'nin ittifakla aldığı bir kararla Hadi Özışık'ı cemiyetten atması haklı ve yerinde bir karar olmuştur.

Medyadaki tetikçiler!

Gazeteci görünümlü tetikçi Hadi Özışık başlangıçta “Sedat Peker ile İçişleri Bakanı arasında aracılık yaptıysam şerefsizim, namussuzum!” diye olayı inkâr etti.

Bunun üzerine Sedat Peker, Hadi Özışık'la yaptığı görüşmenin videosunu yayınlayarak onun yalanını ortaya çıkartıp:

“Ben kimseye hile yapmam. Beni yalanlamayın, herkesi rezil ederim. Adam gibi dik duracağız.” dedi.

O tür gazeteci görünümlü kişiler neler yapıyor?

Düzgün ve dürüst araştırmacı meslektaşımız Barış Pehlivan'ın yazdığı yazının bir bölümünü paylaşmak istiyorum…

“Özışık kardeşlerin siyasetçi ve mafya lideriyle ilişkisi bir gerçeği hatırlattı. Gazetecilerin içinde de arınma gerekiyor.” diyen Barış Pehlivan, bu tiplerin yaptıkları işleri şöyle özetliyor:

■ İhale peşinde koşarlar…

■ Ev, arsa, araba kapma yarışına girerler…

■ Siyasetçiler için özel restoran buluşmaları ayarlarlar…

■ Yargı mensuplarına tatil rezervasyonu yaptırırlar…

■ Haberle belediyeleri tehdit edip para kopartırlar…

■ Çakarlı araç kullanırlar…

■ Çantacıların, tetikçilerin, rantçıların, asla gazeteci olamayacağını artık herkes anlamalıdır!

TEBESSÜM

Temel'in 10 bin doları!

Temel'i elleri arkasında sinirli bir halde dolaşırken gören arkadaşı Dursun sorar:

“Ula Temel, neden böyle kızaysun?”

Temel somurtarak yanıtlar:

“Nasıl kızmam ki? Gazetede okudum. Bizim kişi başına milli gelirimiz 10 bin dolarmış!”

“Ee, ne olacak? Bundan sana ne?”

“Sana ne olur mu? Benim dolarları kim aldıysa getirsin. Yoksa ana-avrat söveceğim!”

GÜNÜN SÖZÜ

Karaktersiz insanlar çıkarları için olmayacak haksızlıklar yaparlar!