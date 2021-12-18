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Mahşerin 4 atlısı!

Eski Maliye Bakanı Damat Berat Bey istifa edip giderken:

“At izi it izine karıştı! Allah sonumuzu hayırlı etsin!” demişti ya…

Haklı çıktı… Memleketin hali aynen öyle! Ortalık toz duman!

Göz göre göre ülkeyi batırıyorlar!

Millet “Açız, geçinemiyoruz!” diye bağırırken, onlar yangını söndürecekleri yerde ısrarla, inatla üzerine benzin döküyorlar.

Merkez Bankası'nın faizleri 1 puan daha indirip yüzde 14'e çekmesinden sonra, Dolar, Euro ve Altın fiyatları yeniden şaha kalktı! Deprem sonrası çevreyi saran “tsunami dalgaları”nın yıkıcı etkisi gibi, yanlış kararlar ekonomimizi tahrip ediyor!

17 liraya doğru koşan dolar, bu gidişle 20 lirayı bulursa fazla şaşırmamak gerekir!

Bunlar aynı şeyi tekrar tekrar denemekte inat ettikçe, Türk halkı yoksulun da yoksulu olacak demektir.

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Artık “Bu yangına bilerek benzin döküyor, zararı büyüterek vatandaşı bile bile yoksullaştırıyorlar.” diye düşünmeye başladım.

Göz göre göre aynı çukura defalarca neden düşülür? Nedir amaçları?

Bu kadar yanlışın (tüm uyarılara rağmen) bilinçsizce yapılması mümkün mü?

“Yeni program” diyerek neyi amaçlıyorlar?

İnsanların ekmek kuyruklarında “Hakkımızı helâl etmiyoruz” diye ağladıklarını görmüyorlar mı?

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– Eylül ayında faizi indirdiler. (Dolar kuru ile birlikte fiyatlar fırladı, milletçe bir tokat yedik!)

– Ekim ayında faizi yine indirdiler. (Ulusça bir tokat daha yedik.)

– Kasım ayında faizi 1 puan daha indirdiler. (Kurlar feci arttı, fiyatlar şahlandı.)

– Üç kere denendi. (Üçünde de kafamız kayalara çarptı, yara-bere ininde kaldık.)

– Aralık ayında da (önceki gün) faizleri 1 puan daha indirince olanlar oldu. (Dolar, Euro, Altın ve Piyasa fiyatları “Mahşerin 4 Atlısı gibi) çılgınca koşmaya başladı.

(Dinsel kitaplarda “Mahşerin 4 Atlısı “Kıtlık-Salgın-Ölüm-Savaş” olarak anlatılır.)

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“Kör bile aynı çukura iki defa düşmez” denirken, biz neden dördüncü defa düşüyoruz?

Ülkeyi yönetenlerin, yoksullaşan halkımıza bunu izah etmeleri gerekir.

Görmüyorlar mı, anlamıyorlar mı, öğrenmiyorlar mı?

Asgari ücretli sevinmesin!

Asgari ücretin 4253 lira olması elbette küçümsenecek bir rakam değil, fakat… Kesinlikle yeterli de değil! Bu rakama sevinmek hesap kitap bilmemektir!

Asgari ücretliler, artan maaşlarıyla marketlere gidecekler. Muhtemelen bu ayın sonuna kadar ücretleri onlara (belli oranda) yetecek. Ancak, yeni yılın Ocak, Şubat, Mart aylarında dolar kurunun etkisiyle zamlar yağmur gibi yağacak ve fiyatlar uçuşa geçecek.

Asgari ücretliler o zaman, bir yıl önceki 2825 lira maaşlarıyla daha çok mal aldıklarını anlayacaklar. 1 Ocak 2021'de 2825 lira olan asgari ücretle 384 dolar alınıyordu. Şimdi 4253 liraya yükseltilen asgari ücretle yaklaşık 274 dolar alınabiliyor. Artan kurlar nedeniyle asgari ücrette dolar bazında 110 dolar (yaklaşık 1650 lira) eksilme var.

İşin özeti, asgari ücretlilerin maaşları arttı ama alım güçleri azaldı, geçen yıla göre biraz daha fakirleştiler. Maalesef acı ama gerçek bu!

TEBESSÜM

Yangını nasıl söndürdüler?

Viyana'da yaşayan arkadaşım Uçal Dalgıç'tan gelen bir mesaj şöyle:

“Önceki gün Türkiye'de yapılan faiz indirimi, yanık tedavisi gören hasta ile doktorun konuşmasını hatırlattı bana… Doktor hastasını iyice muayene ettikten sonra:

“Bu yanıkları anlıyorum da, vücudunuzun her yerindeki bunca kırık nasıl olmuş, anlayamadım!” diyor.

Hasta inlercesine cevap veriyor:

“Yanıyordum, beni kürekle vura vura söndürdüler!”

GÜNÜN SÖZÜ

İnsan yanlış yapabilir, ancak akıllı insan yanlışını anlayabilir!