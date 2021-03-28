Meclis Başkanı, kendi ayağımıza kurşun sıkıyor!

Adam Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı olmuş… Çok önemli bir mevki… Onun her sözünün bilgi dolu olması gerekir. Fakat…

Başkan Mustafa Şentop “Cumhurbaşkanı İstanbul Sözleşmesi'nden çıktığı gibi Montrö'den de, diğer uluslararası sözleşmelerden de çıkabilir.” demez mi?

Nasıl bir söz bu?

Möntrö Antlaşması'ndan çıkmak, İstanbul ve Çanakkale Boğazları üzerindeki tam egemenlik hakkımızdan vazgeçmek, boğazların yönetim ve denetimini yabancı devletlere ikram etmek anlamına gelir.

Sayın Şentop'un sözlerinin “Kurtuluş Savaşı'nı keşke Yunan kazansaydı” diyen Fesli gerici Kadir Mısıroğlu'nun sözlerinden fazla bir farkı var mı? Sanıyorum ne dediğinin farkında değil!

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Cumhurbaşkanı “ diğer uluslararası sözleşmelerden de çekilebilir mi?” Böyle bir yetkisi var mı?

Mesela Lozan… Cumhurbaşkanı, Türkiye'nin tapusu sayılan Lozan Antlaşması'ndan da çekilebilir mi? Tapumuzu iptal edebilir mi?

Böyle bir şey, Türkiye'nin kendi ayağına kurşun sıkması anlamına gelir. Büyük bir milletin kaderi, bir kişinin atacağı imzaya bağlı olamaz!

Evet, Türkiye'de “Tek Adam” sistemi var. Fakat tek adamın, tek imza ile uluslararası en hayati konularda karar alması mümkün mü?

Türkiye Büyük Millet Meclisi ne güne duruyor?

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Cumhurbaşkanı, her işi tek başına, dilediği gibi yapacaksa, TBMM'nin hiçbir yetkisi ve işlevi kalmamış demektir. O zaman böyle göstermelik bir meclise de ihtiyaç kalmaz!

Aslında Mustafa Şentop bilgili, güngörmüş bir insandır. Fakat Cumhurbaşkanı'na “iltifat etmek” ve “onun hoşuna gidecek sözler söylemek” isterken sözlerinin dozunu, kantarın topuzunu kaçırmış gibi görünüyor!

Gerçeklerle bağdaşmayan ve Meclis'in haklarını korumayan Mustafa Şentop'un yapacağı en doğru iş, başkanlığı bırakmak olmalıdır!

Meclis Başkanlığı'na, Yüce Meclis'in onurunu ve haklarını savunan gerçek devlet adamı gerekir. Eski yıllardaki başkanlar arasında bunun örneği çoktur. Onları mumla arıyoruz!

“Önümüz çok karanlık!”

Meclis Başkanı Mustafa Şentop'un “Cumhurbaşkanı, İstanbul Sözleşmesi'nden bir kararname ile çekildiği gibi Montrö'den de, diğer uluslararası antlaşmalardan da çekilebilir” sözlerine tepkiler devam ediyor.

Genel olarak “Böyle bir cüret yetki gaspı olur” diyen siyasilerden birkaç örnek:

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Prof. Dr. Hikmet Sami Türk (Adalet eski Bakanı):

“Cumhurbaşkanı'nın böyle bir yetkisi yok. Öyle anlaşılıyor ki, sıra Montrö ve Lozan Antlaşmaları'na geldi. ‘Cumhurbaşkanı istediği anlaşmalardan çekilebilir' anlayışı çok yanlıştır. Bunu yapmayı düşünüyorlarsa Türkiye'nin önü çok karanlık demektir. Padişahın sahip olduğu yetkilerle donatılmış bir ‘Cumhurbaşkanlığı Sistemi' var. Anayasa'nın ilk 3 maddesi ve bu 3 maddeyi güvene altına alan 4'üncü maddesine aykırı olacak herhangi bir yetki kullanamaz!”

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Dr. Aytun Çıray (İYİ Parti Genel Başkan Başdanışmanı):

“Anayasa ihlalini meşru gören, Meclis'in haklarını ve haysiyetini korumayan TBMM Başkanı Mustafa Şentop derhal istifa etmelidir. O makamı hak etmiyor!”

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Onur Öymen (Emekli Büyükelçi):

“Meclis Başkanı'nın sözleri maalesef yersiz ve gereksiz! Montrö Sözleşmesi'nden çekilmek devlete ihanetle eşdeğerlidir. Böyle şey olmaz! Bunu nasıl düşünebilir, anlamak mümkün değil!”

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Geldiğimiz nokta, güzel Türkiye'miz için üzücü olduğu kadar ürkütücü ve korkutucudur. Allah sonumuzu hayırlı etsin!

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