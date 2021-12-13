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Milletle alay mı ediyorlar?

Ülkeyi inatla yönetiyorlar!

İnat nedir?

Bir konuda ayak direme, aykırı davranma, yanlışta ısrarla devam etmeye “İnat” deniliyor.

Yani, daha önce denenen ve hep kötü sonuç veren bir eylemi defalarca tekrar etmenin adı inattır.

Ülkemizi yöneten zihniyet böyle olunca, her işimizin ters gitmesi kaçınılmaz sonuç olur.

Dolar kuru bu inat yüzünden arttı, Türkiye fakirleşti.

“Faiz sebep, enflasyon sonuçtur” “Türkiye uçuyor

“Şahlanıyoruz” diye diye ekonomiyi içinden çıkılmaz hale getirdiler!

İktidar şu gerçeği bir türlü kabul etmiyor:

“Bal kutusundan sirke, sirke kutusundan bal çıkmaz! Bütün inatlar boşunadır!”

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Yaşadığımız “İnat dönemi” sadece ekonomiyle bitmiyor… İnsanların yaşamıyla da inatlaşılıyor!

2016 yılından beri “Sabahları kör karanlıkta kalkacaksınız, okula ve işe zifiri karanlıkta gideceksiniz.” diye diretiliyor.

Yoksulluğa olduğu gibi karanlığa da hapsedilmiş bir toplum haline geldik.

Nedir bu akıl ve mantık dışı uygulamalar?

Kış aylarında normal saate dönen tüm Avrupa ülkeleri aptal, biz akıllı mıyız?

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Uygar uluslar “Yaz saati” “Kış saati” uygulaması yapıyor. Biz ise 2016 yılından beri, hiçbir faydası olmadığı gibi, özellikle küçük yavrularımızın psikolojini bozan “İleri saat”, başka bir deyişle “Sabit saat” uygulaması yapıyoruz.

Bu saçmalık, Damat Berat Bey'in Enerji Bakanlığı döneminden miras kaldı bize…

İktidar böylece “elektrik tasarrufu” yapıldığını iddia ediyor ama Enerji Mühendisleri Odası “Tasarruf yok, tam tersine tüketim arttı.” diyor. O zaman hangi akla hizmet ediyoruz?

Okula gecenin zifiri karanlığında gitmek zorunda kalan çocuklarımızın ruh sağlığı bozuldu-bozulacak ve ulusça geleceğimiz kararacak.

Nedir bu “ileri saat” inadı?

Kış aylarındaki ileri saat uygulamasıyla elektrik tasarrufu da yok! Alay mı ediyorlar milletle?

Yoksulluğun fotoğrafı!

Adının verilmesini istemeyen bir okurum “Dün akşam Antalya Cumhuriyet Meydanı'nda şu çocuğu gördüm” diyerek çektiği bir fotoğrafı yollamış…

11 ya da 12 yaşındaki bir yavru, evine birkaç kuruş götürebilmek için sokakta çöplerden, atıklardan, teneke, kâğıt vs. topluyor.

Bu gibi manzaraları yurdun her yanında görmek mümkün…

Aslında o çocuk, ya okulda veya evinde ders çalışıyor, ya da arkadaşlarıyla oynuyor olmalıydı.

Ülkemiz aslında fakir değil ama kötü yönetim, aşırı israf, üst kademelerin lüks hayat sürdürmesi gibi nedenlerle bir kısım çocuklar sokaklarda çöpleri karıştırmak zorunda kalıyor.

GÜNÜN SÖZÜ

İnsanın en kolay kandırabileceği kişi kendisidir!