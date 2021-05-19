Muhteşem gün ve muhteşem adam!

Bugün, iktidarın sevmediği bir gün… Fakat biz çok seviyoruz…

Mustafa Kemal Atatürk 102 yıl önce bugün Bandırma vapuru ile Samsun'a çıkarak Türk Kurtuluş Savaşı'nı başlatmıştı.

Türk ulusu her şeyini, 3 yıldan fazla süren kanlı savaşların sonunda kazanılan zafere borçludur.

Bugün 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'dır.

Günümüzün iktidarı ne yazık ki, başta 19 Mayıs olmak üzere tüm milli bayramları unutturmak istiyor ama başaramıyor!

“İleri demokrasi” iddialarının havada uçuştuğu dönemde, demokrasiyle ilgisi olmayan tatsız olaylar yaşanıyor, cumhuriyetin damarlarına saldırıyorlar!

Devletimizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün manevi huzurunda eziliyoruz, üzülüyoruz, utanıyoruz!

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Bugün Türkiye Cumhuriyeti var oluşunu Mustafa Kemal Atatürk'e borçludur.

O muhteşem insan 57 yıllık hayatı boyunca yaptığı mücadelelerin sonucu biz bugün üzerinde yaşadığımız bu topraklara yeniden sahip olduk.

Sevr Antlaşması ile hepsi elimizden gitmişti. Kurtuluş Savaşı'mızı başlatıp kazanan Atatürk bugünkü bağımsız Türkiye Cumhuriyeti'ni kurdu.

Şimdi onun manevi şahsiyetine saldırıp onu küçültmek isteyenler var.

Atatürk karşıtı davranışlar, kadir bilmezliğin ve hainliğin son noktasıdır!

Atatürk'ü düşmanları bile onu “20'nci Yüzyıl'ın dahisi ve en büyük devlet adamlarından biri” olarak kabul eder.

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Meselâ, Atatürk'ün perişan ettiği düşmanı, o günün İngiltere Başbakanı Lloyd George…

9 Eylül 1922'de Türk ordusu, Yunan ordusunu bozguna uğratıp denize dökünce, İngiliz İşçi Partisi Genel Başkanı Mc Donald, parlamentoda Yunan'ı destekleyen İngiliz Hükümeti'ne hücum ederek “Hani Anadolu taksim edilecek, hani Boğazlar bizim olacaktı? Bu beceriksiz hükümet hesap versin!” demiştir.

Bunun üzerine İngiltere Başbakanı Lloyd George kürsüye çıkıp şu tarihî sözleri söyledikten sonra istifa etmiştir:

“Sayın milletvekilleri!. Bizim yaptığımız hesaplar doğrudur ama yüzyıllar nadir olarak dahi yetiştirir. Şu talihsizliğe bakın ki, o büyük dahi Mustafa Kemal, çağımızda Türk milletine nasip oldu. Nereden bilebilirdik böyle bir komutanın karşımıza çıkacağını? Mustafa Kemal'in dehasına karşı ne yapabilirdik? Elimizden ne gelirdi?”

İstifa eden İngiltere Başbakanı Lloyd George'un bu sözleri dünya tarihine geçmiştir.

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8 Mayıs 2009'da Yozgat Bozok Üniversitesi'nin düzenlediği Japon Haftası'nda, Yozgat Valisi Amir Çiçek, etkinliklere katılan Japon Büyükelçisi Nobuaki Tanako'ya “Atatürk'ü tanıyor musunuz?” diye sorar.

Japon Büyükelçisi “Atatürk'ü tanımayan, bilmeyen olmaz ve bilmeyen olursa o kişi Japon olarak kabul edilemez” demiştir.

Çin'in büyük lideri Mao, 1935 yılında Şanghay Meydanı'nda toplanan on binlerce Çinli'ye hitap ederek uzun bir konuşma yapmış ve sözlerine “Ben Çin'in Atatürk'üyüm” diye başlamıştır.

Küba'nın efsanevi lideri Fidel Castro “Devrimci Kemal Atatürk bizim esin kaynağımızdır. Ben onun hayranıyım” demiştir.

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Şili'nin Başkenti Santiago'da “Türkiye Cumhuriyeti Meydanı” vardır. Bu meydana 1972 yılında bronzdan yapılmış Atatürk Anıtı dikilmiş ve altına “Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu, vatanın fedakâr ve sadık hizmetkârı, eşi ve benzeri olmayan kahraman Atatürk. İnsanlık idealinin timsali. Bütün hayatını Türk milletine vakfetmiş, milletine kendi ruhunu, ateşini vermiştir. Hatırası milletin ruhunu ateşli tutan sönmez bin meşale olarak yaşamaktadır” diye yazılmıştır.

“Eşi olmayan” ifadesi çok doğru. Ama gelin de bunu bizim yobazlara anlatın…

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Atatürk ve silah arkadaşlarının (dedelerimizin) savaşarak kurduğu Çağdaş Türkiye Cumhuriyeti'ni, ulusumuzu ortaçağ karanlığına sürüklemek isteyen FETÖ'cü hainlerin, gerici cemaat ve tarikatların insafına bırakmayacağız!

Asla pes etmek, teslim olmak yok!

GÜNÜN SÖZÜ

Vatan için ölmek de var fakat borcun yaşamaktır! (T.Fikret)