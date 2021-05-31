“Müslüman bir Türk kadınının yemini!”

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın “Bunlar iyi günler, daha neler olacak neler?” şeklindeki sert ve tehditkâr konuşması Meral Akşener'i korkuttu mu?

Tehdit edici sözlerin hedefi olan İYİ Parti lideri, demokrasi anlayışıyla bağdaşmayan Rize saldırısından yılarak “Aman ödüm koptu!” mu diyecek?

Yurt gezilerini durduracak mı?

Kent kent, ilçe ilçe dolaşarak, yaşam savaşı vermekte olan vatandaşların dertlerini dinleyip onlara moral vermekten vaz mı geçecek?

Hayır, bunların hiç biri olmayacak!

Gördüğüm kadarıyla Meral Hanım'da korkacak göz yok!

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Akşener'in yurt gezileri daha da hızlanacak.

Önceleri haftada bir kente gidilirken, bundan böyle her hafta iki ayrı kent ziyaret edilecek ve ağlayan vatandaşların sorunları dinlenecek.

İYİ Parti Hatay İl Başkanlığı “Milletimizin umudu Genel Başkanımız Sayın Meral Akşener 31 Mayıs Pazartesi günü (bugün) Hatay'da olacaktır. Hatay iyi oluyor.” diye açıklama yaptı.

Hatay gezisinin ardından;

Adana, Zonguldak, Karabük, Bartın, Kocaeli, Çankırı, Ordu, Samsun, Sinop, Artvin, Trabzon illeri ziyaret edilecek ve yurt gezileri böyle devam edecek.

Herhangi bir ilde, Rize'deki gibi, hatta daha sert bir saldırı olursa, bunun yasal ve vicdani sorumlusu kim olacak?

Meral Akşener'in toplumda büyük karşılık görmesi, oyları düşen AKP ve MHP'yi fena halde sinirlendiriyor! Saldırılara bir de bu gözle bakmak lâzım!

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İktidarın hedefindeki Meral Akşener kendisine yönelen tehditler karşısında şöyle diyor:

“Herkesin Cumhurbaşkanı olması gereken kişi tarafından tehdit edilmiş olmak feci bir şey. Ancak bunların hiç birine pabuç bırakmam!

Ölsem de, öldürülsem de, tehdit edilsem de, tek kişi kalsam da, bu mücadeleden dönersem namussuzum, şerefsizim, namerdim.

Bu da Müslüman bir Türk kadınının sözüdür, yeminidir!

Allah'ım, sana ant olsun, şart olsun ki, dönersem namerdim. Hep birlikte göreceğiz, el mi yamanmış, bey mi yamanmış!”

Meral Akşener böyle diyor. Daha ne desin?

“Suçu ve suçluyu övme”

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmalarını eleştiren Adalet eski Bakanı Hikmet Sami Türk'ten bir mesaj aldım. Prof. Dr. Hikmet Sami Türk, tehditleri “kabul edilemez” bularak şöyle diyor:

“Erdoğan, toplumun huzuru, milli dayanışma ve adalet anlayışı içinde, insan haklarına saygılı demokratik hukuk devleti ilkeleri bulunan Türkiye Cumhuriyeti'nin Cumhurbaşkanı'dır. Anayasa'nın 103. maddesi gereğince bu görevini ‘tarafsızlıkla yerine getirmek için' ant içmiştir.

‘Güzel bir ders, daha neler olacak? Bunlar iyi günler' demek Türk Ceza Kanunu'nun 106. maddesinde ‘Tehdit', 214. maddesinde ‘Suç işlemeye tahrik', 215. Maddesi'nde ‘Suçu ve suçluyu övme' olarak cezalandırılması gereken fiiller kapsamında bir inceleme konusudur.

Cumhurbaşkanı'nın, hangi sıfatla olursa olsun, bütün konuşma ve hareketlerinde Cumhuriyet'in niteliklerine ve kendi konumuna ilişkin Anayasa hükümlerini göz önünde bulundurması demokratik rejimin sağlıklı işleyişi bakımından büyük önem taşımaktadır!”

TEBESSÜM

Neden ‘Balayı' diyorlarmış?

Temel'in arkadaşı Dursun evlenmiş…

Törenden sonra yeni evliler balayına çıkmaya hazırlanıyorlar.

Arkadaşını tebrik edip uğurlamak için gelen Temel sormuş:

“Ula Dursun, neden balayı diyorlar, biliyor musun?”

Dursun “Hayır bilmiyorum.” demiş.

Temel “Heh he” diye gülerek açıklamış:

“Kadın bal, erkek ayı olduğu için!”

GÜNÜN SÖZÜ

En büyük cezaevi, demir parmaklıklar değil insanın kafasının içidir!