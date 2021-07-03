Akıl almaz olayların meydana geldiği bir Türkiye'de yaşıyoruz.

Ortaya saçılan pislikler, yolsuzluk, kara para, rüşvet iddiaları, ülkemizde kurumların ne kadar çürümüş olduğunu gösteriyor.

Konuşunca, sultanlar kızıyor, küplere biniyor!

Konuşmazsak gönlümüz razı olmuyor!

“Şahlanıyoruz, uçuyoruz, dünya bizi kıskanıyor” lâflarına inanmamızı bekliyorlar.

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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Afyonkarahisar'ın Güney Beldesi'nde yaptığı konuşmada, insanlarımızın temmuz ayını beklemesi gerektiğini söyleyerek millete:

“Temmuzdan itibaren Türk ekonomisi şaha kalkacak, öyle bir sıçrayacağız, büyüyeceğiz ki, Almanya, Fransa, İngiltere, İtalya ve o her şeye burnunu sokan Amerika çatlayacak!” müjdesini vermişti!

Fakat tersi oldu!

Onlar çatlamadı ama biz çatladık!

■ 1 Temmuz'la birlikte elektrik ve doğalgaz zamları milletin kafasında balyoz gibi patladı!

■ Elektriğe yüzde 15 gibi ağır bir zam bindirildi.

■ Doğalgazın fiyatı yüzde 12 arttırıldı! (Bu, son bir yılda yapılan 7'nci zam)

Tek Adam Sistemi'ne geçtiğimiz 2018'den bu yana 3 yılda elektriğe yapılan zamların toplamı yüzde 122.6 oldu.

Müjde bekleyen vatandaş zamlı faturalarla boğuşur hale geldi.

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“128 milyar dolar nerede?” diye sormayın sakın…

“Sedat Peker'den her ay 10 bin dolar maaş alan siyasetçi kim?” diye de sormayın.

Fena halde kızıyorlar!

“Hukuktan, adaletten, liyakatten uzaklaştık” filan da demeyin sakın…

“Zillet ittifakına giren vatan hainlerisiniz” diye başınıza dert açılır.

“Geçmediğimiz köprülerin, gitmediğimiz yolların paralarını (vergilerimizle) neden biz ödüyoruz? Neden Saray destekli 4 – 5 yandaş müteahhidin ceplerini dolduruyoruz?” diye sorarsanız iktidarın gözünde münafık olursunuz!

Onlar efendi, bizler ırgat! Milleti öyle görüyorlar, ne yazık ki!

Artık uyanırlar mı? Biraz şüphem var!

Enflasyon, işsizlik, hayat pahalılığı altında ezilen insanlara verdikleri öğüt harika:

“Porsiyonlarınızı küçültün!” demezler mi?

Vay canına! Müthiş bir akıl ve müthiş bir tasarruf önlemi! Fakat…

Porsiyonlar zaten küçük! Daha ne kadar küçülecek?

O küçük porsiyonu bile bulamayanlar var? “Ekmek bulamıyorlarsa, pasta yesinler” hikâyesine benziyor bu!

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İktidarın yayınladığı “Kamuda Tasarruf Genelgesi” de bir mizah öyküsü gibi…

Milyonlarca kişi işsizlikle boğuşur, aile babaları evlerine nasıl ekmek götüreceklerini düşünürken, kamuda 3 – 5 maaş alan yandaş görevlilerden geçilmiyor.

“Huzur hakkı” diye de ek paralar götürüyorlar!

Ankara Temsilcimiz Saygı Öztürk, eski bir AKP milletvekilinin (Fahrettin Poyraz) çeşitli kurum ve kuruluşlardan 11 maaş ve huzur hakkı aldığını ortaya çıkardı. Adamın aylık geliri 150.000 liradan fazla!

İşçi kardeşim, emekli biraderim, sizler 2825 liralık asgari ücrete talim edin!

Sonra da neymiş?

“Kamuda Tasarruf Genelgesi”

Sevsinler genelgenizi!

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Elektriğe, doğalgaza ağır zamlar yapılarak halkın beli bükülürken, son bir-iki yılda her türlü gıdaya da yüzde 20 ile yüzde 300 arasında zam geldiğini hatırlatalım.

Çarşı-pazar ateş pahası! Fiyatlar el yakıyor!

Bunlar gerçek enflasyon rakamlarını da saklıyorlar!

Biz bu kafalarla, eğitimsiz, her şeye kolay inanan, cahil ve fakir bir toplum olmaktan kurtulamayız!

İnsanlarımız artık uyansın lütfen! Fakat, uyanırlar mı, biraz şüphem var!

GÜNÜN SÖZÜ

Ay'a, uzaya gitsek ne olacak ki? Ülkede bunca aç insan varken!