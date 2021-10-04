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Örümcek ağından kurtulmalıyız!

Amerika ile dost muyuz?

Bir takım siyasiler uzun yılardır öyle diyor, koşa koşa Amerika'ya gidiyor, Başkan ile bir randevu sağlamak için çalmadık kapı bırakmıyorlar…

Aslında Amerika ile dostluğumuz komik, hatta trajikomik…

Hep zararı biz görüyoruz!

Bu burnu büyük ülke yapmadığı kötülüğü, atmadığı kazığı bırakmıyor, biz ise hâlâ ona dost (!) diyoruz.

Amerika gibi dostun varsa, düşmana ihtiyacın yoktur!

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Turgut Özal döneminin Sağlık Bakanı Bülent Akarcalı, ABD'nin bir örümceğe benzediğini ve Türkiye'ye karşı ”Örümcek ağı politikası” uyguladığını belirterek şunları söylüyor:

“Örümcek, avını direk avlamayıp kurduğu bir düzen sayesinde yakalayan bir canlıdır. Teknik çalışır. Rüzgâra dayanan güçlü bir ağ örer. Bu beceriyi gösterdiği gibi ağına düşen böcekleri, daha sonra yemek üzere, canlı canlı sarıp sarmalayıp depolar.

Örümceği sorgularsak:

‘Kendisinin masum olduğunu söyler; ben bir yuva kuruyorum, yuvanın da geniş bir bahçesi var. Oraya girdiklerinde onları yaşatmak için sarıp sarmalıyorum.' diye cevaplar. Sarmalamaktaki amacın onları yemek olduğunu itiraf etmez! (Amerika da öyle)

ABD'nin son 5-6 yıldır ülkemize yönelik politikasına baktığımızda bunun ‘Çok kapsamlı bir örümcek ağı politikası olduğunu görüyoruz. Gerçek olan budur!”

Bence, Bülent Akarcalı'nın örümcek benzetmesi, ABD'yi ve onun izlediği politikaları gayet güzel anlatıyor.

İşte Amerika bu!

Ulus olarak o örümcek ağından kurtulmalıyız ama AKP iktidarının teslimiyetçi politikaları, sinsice örülen hain ağı yırtmamıza yetmez!

Umudumuz, politikası çöken iktidarı 2023 seçiminde selametle yolcu etmek ve hem iç, hem dış politikada güzel günlere kavuşmaktır.

ABD, Taliban'a 85 milyar dolarlık malzeme bıraktı

20 yıl süren bir işgalden sonra ABD'nin Afganistan'dan çekilmesi ağır bir yenilgi mi, yoksa kurnazca bir oyun mu?

İngiliz basınında bu tartışılıyor.

Bazı uzmanlara göre Amerika, ileriki yıllarda Taliban'ı başka ülkelere karşı askeri bir güç olarak kullanmak istiyor. Bu konuda anlaşmaya varılmış ve Amerika, Afganistan'da 85 milyar dolar değerinde uçak, helikopter, silah ve teçhizat bırakmış…

İngiliz Daily Telegraph Gazetesi, Amerikan ordusunun Afganistan'da bıraktığı uçak, silah ve malzemeleri bir liste halinde yayınladı, bu bilgiyi Amerikan ordusunun eski subaylarından Jim Branks'tan aldığını açıkladı.

Hayretler uyandıran liste şöyle:

■ 75 bin adet askeri araç (Tank, kamyon, cip, vs.)

■ 200 adet savaş uçağı ve helikopter.

■ 600 bin adet çeşitli silahlar ve mermileri.

■ Modern Black Hawk savaş helikopterleri.

■ Biometrik parmak izi ve göz taramalı cihazlar, ekipmanlar.

■ 50'ye yakın hastaneye yetecek miktarda tıbbi âlet ve sıhhî teçhizat.

■ Çok sayıda askeri giyim eşyaları.

■ Tüm bu malzemelerin değeri 85 milyar dolar!

TEBESSÜM

İnsanlar neden korkar?

Ülkemizde bir korku iklimi var. İnsanlarımızı saran endişeyi gördükçe aklıma Shakespeare'in korku üzerine söylediği sözler geliyor. Şöyle diyor büyük yazar:

■ İnsanların çoğu kaybetmekten korktuğu için sevmekten korkuyor.

■ Düşünmekten korkuyor, sorumluluk getireceği için…”

■ Konuşmaktan korkuyor, eleştirilmekten korktuğu için…”

■ Yaşlanmaktan korkuyor, gençliğin kıymetini bilmediği için…”

■ “Unutulmaktan korkuyor, dünyaya iyi bir şey vermediği için…”

■ “Ve ölmekten korkuyor, aslında yaşamayı bilmediği için!”

GÜNÜN SÖZÜ

Hayatta iki şey insanı yoldan çıkartır: 1) Para, 2) İktidar gücü!