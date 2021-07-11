Sabır, sabır, sabır! Nereye kadar?

Aman ne güzel!

4'üncü Yargı Paketi Meclis'te kabul edilerek yasalaşmış!

5 yılda 4'üncü paket bu… Neredeyse her yıla bir paket düşüyor!

Böylece yargımız daha mı bağımsız oldu? Daha mı âdil kararlar verildi?

Milletin adalete güveni mi arttı? Haksızlıklar bitti mi? Hayır!

Değişen bir şey yok! Eski hamam eski tas!

Adalet Bakanı olarak 5 yıldır görev yapan Abdulhamit Gül hemen her yılda bir yargı paketi çıkartıp duruyor ama bunlar bir işe yaramıyor!

4'üncü değil, 44'üncü yargı paketi çıkartılsa ne olacak ki?

Yasalar iyi bile olsa uygulanmadıktan sonra ne işe yarar?

Göz boyama gibi bir şey! Ya da “Dostlar alışverişte görsün!” kabilinden bir aldatmaca!

Kafalar değişmedikçe, zihniyet çağdaş bir zemine oturmadıkça ülkede hiçbir reform olmaz!

Ülkede temel hak ve özgürlükler acımasızca ihlal ediliyor.

Reform diye diye karşımıza ağırlaşan baskıları çıkartıyorlar!

“Reform-meform, paket-maket” derken millet nefes alamaz, soru soramaz hale geldi.

Demokratik haklarını kullanıp “Kanal İstanbul” projesine karşı çıkanlara bile ‘vatan haini' damgası vuruldu.

İktidarı eleştirenlere “Terörist” yaftası yapıştırıldı.

“Keskin sirke küpüne zarar verir” denir ya… Aslında bu iktidar da tüm davranışlarıyla keskin sirke gibi kendisine zarar veriyor!

Ülke yoksullaşıyor, milletin beli bükülüyor, demokrasi ve hukuk bizden uzaklaşıyor.

Umutsuzca soruyoruz:

“Aş, iş, hak, hukuk, huzur nerede?”

“4'üncü Yargı Paketi'ni çıkarttık ya…” diyor, milletin aklıyla dalga geçiyorlar!

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Kemal Kılıçdaroğlu'nun şu sözleri halkın psikolojisini yansıtıyor:

“Sabır, sabır… Allah aşkına, nereye kadar sabredeceğiz?

Seçimlerden ne kadar kaçarlarsa kaçsınlar, biz kovalamaya devam edeceğiz.

Tüm sorunların çözümü hemen, derhal seçimdir!”

“50 milletvekili AKP'den kopacak” iddiası!

“Dış güçler saldırıyor…

Yabancı mihraklar ülkemizi bölmek istiyor…

Hainler pusuda…

Biz kaybedersek ülke perişan olur!”

AKP'nin bu tarz propagandalarına artık aklı başında hiçbir AKP'li inanmıyor! Ancak bilinçsiz, çok saf bir seçmen kitlesinin bu tür boş sözlere kandığını da belirtmek gerekir.

Partide gözle görülen bir huzursuzluk var!

Ahmet Davutoğlu'nun partisi GP'nin Genel Başkan Yardımcısı olan Selçuk Özdağ, AKP'den kopmalar olacağı görüşünde…

Ülkedeki sıkıntılar ve Sedat Peker'in vahim iddialarıyla partide ve tabanda rahatsızlıklar yaşandığı belirtiliyor.

50'ye yakın AKP Milletvekili ile görüşme halinde olduklarını açıklayan Gelecek Partisi (GP) Genel Başkan Yardımcısı Özdağ:

“Göreceksiniz, Ak Parti'de yakında çok ciddi kayıplar olacak! AKP her geçen gün toplumsal tabanını kaybettiği için, Gelecek Partisi ile konuşan çok sayıda milletvekili ve bürokrat var. Hepsiyle temas halindeyiz.” diyor.

TEBESSÜM

Temel ne bekliyor?

Temel arkadaşlarına “Zengin ve dul bir kadınla evlenmeye karar verdim.” demiş ama bir türlü evlenmiyormuş…

Aradan uzun zaman geçmiş…

Merak eden arkadaşları sormuşlar:

“Yahu Temel, hani sen zengin bir dulla evlenecektin? Ne oldi?”

Temel kararlı bir ifadeyle başını sallamış:

“Evlenmesine evleneceğum ama… Kocasının ölmesini bekleyrum!”

GÜNÜN SÖZÜ

Fakire şükretmeyi öğretiyorlar ki, zenginin huzuru kaçmasın!