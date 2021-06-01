“Şer ittifakları” demek yetmez!

Sedat Peker, devlet içine çöreklenmiş çıkar gruplarını açıklamaya devam ediyor.

Peker'in iddiaları demir leblebi gibi yenir yutulur cinsten değil!

Bir hukuk devletinde, böyle ağır suçlamalar karşısında savcılar derhal harekete geçer. Bizde ise henüz böyle bir şey yok!

Ülkede haksızlık, hukuksuzluk, kamu yolsuzlukları ayyuka çıkmış durumda…

İddialar büyüyor, herkes şaşkınlık ve dehşetle izlemeye devam ediyor.

Peker ilk videosunu 2 Mayıs günü yayınlamıştı. O günden bu yana bir ay geçti ve Peker 8'inci videosunu da yayına soktu.

İzlenme oranı müthiş! Kırılması güç bir rekor!

Videolar, Peker'in YouTube hesabında 65 milyondan fazla izlendi.

Diğer YouTube sayfaları ve sosyal medya profillerinden de izlenmesiyle birlikte Peker'in ortaya attığı iddialar bugüne kadar yaklaşık 100 milyon kez kullanıcılara ulaştı.

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Ülkeyi yönetenler “İçtiğimiz ayran, herkes bize hayran!” derken, kafalardaki soru işaretleri büyüyor.

■ Peker, önemli kişilerin milyonlarca dolarlık gemilerinden bahsediyor.

■ Büyük kokain kaçakçılığını ifşa ediyor.

■ Türkiye'den Suriye'ye giden esrarengiz TIR'ların silah götürdüğünü açıklayıp, sevkiyatın içyüzünü anlatıyor.

■ Suriye'de yapılan yasa dışı silah ticaretinin saç ayağını oluşturan 4 kişinin isimlerini gündeme getiriyor.

■ Önemli makamlarda oturan bazı kişilerin kirli işler yaptığını iddia ediyor.

■ “Helâlleşeceğiz. Ben vatan haini değilim. Ben ajan değilim. Bunu tüm dünyaya göstereceğim.” diyor.

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Saray'ın baş danışmanlarından Cumhurbaşkanlığı Yerel Yönetim Politikaları Kurulu Üyesi Oktay Saral, sosyal medya hesabından:

“Peker, yaptığı ipe sapa gelmez açıklamalarla, iradesinin dışında, Türkiye düşmanları ve içerideki bilumum şer ittifaklarının emrinde olduğunu ortaya koymuştur. Devletimiz gerekeni yapacak ve hiçbir güç bu ülkenin bu tarz hezeyanlarla sarılmayacağını öğrenecek.” diye açıklama yaptı. Ancak…

Bu vahim iddialar “Şer ittifakları! Dış güçler, dış düşmanlar” diye geçiştirilecek cinsten değil!

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Sedat Peker, özellikle 40 yaş altındaki gençlere seslendiğini belirterek:

“Onlara inanmayın. Benim söylediklerime de inanmayın ama ‘Acaba mı?' diye şüphe edin, araştırın, öğrenmeye çalışın.” diyor.

Doğru olan da budur. Araştırmak ve gerçekleri ortaya çıkartıp milleti aydınlatmak gerekir.

Sorunu çözmenin yolu hukuk devleti temelinde geniş kapsamlı, çok ciddi bir araştırma yapmak ve soruşturma açmaktır. Fakat ne yazık ki, ülkeyi yönetenlerin böyle bir niyeti yok!

Sayısal Loto rezaleti!

Avukat A. Erdem Akyüz, yaptığı önemli bir araştırmanın utanç verici sonuçlarını bildirdi.

Milli Piyango'nun “Çılgın Sayısal Loto” oyununda vatandaş maalesef aldatılıyor!

Büyük ikramiye şimdiye kadar hiç kimseye çıkmadı!

Erdem Akyüz şöyle anlatıyor:

“Vatandaşın şans oyunlarındaki ümit ve hayalleri bir kandırmaca haline dönüştü.

İçler acısı hali görmek için “Çılgın Sayısal Loto” denilen oyuna bakmak yeterlidir.

Milli Piyango ve Şans Oyunları, Varlık Fonu'na devredilip, sonra da bir yerli ve yabancı şirket ortaklığına devredildiği 2020 yılı içinde 65 çekiliş yapıldı. Büyük ikramiye olarak adlandırılan 6 ve 5+1 hiç kimseye çıkmadı.

Daha sonra, 2021 yılında, bugüne kadar yapılan 64 çekilişte de büyük ikramiye hiç kimseye çıkmadı.

Böylece şimdiye kadar yapılan toplam 129 çekilişte (6 ve 5+1) büyük ikramiyeler hiçbir kimseye çıkmamış ve yüz milyonlarca lira yerli ve yabancı şirket ortaklarına kalmıştır. Kandırmaca maalesef göz göre göre devam etmektedir!”

GÜNÜN SÖZÜ

En aptal, en salağı bile sonsuza kadar aldatamazsınız!