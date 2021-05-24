Şeytan üçgeni!

Sedat Peker, internet videolarının 7'incisini de yayınladı. İzlenme oranı gerçekten müthiş! En iddialı dizi filmlere bile bu kadar rağbet yok!

Çılgın ifşaatlardan milletin anladığı şu:

Ülkede pislik, denize dökülen lâğım suları gibi köpüre köpüre akıyor!

Mafya – Siyaset ve Satılık Medya'dan oluşan “kirli şeytan üçgeninde” kanunsuz uygulamalar furyaya dönüşmüş durumda…

Bazı kurumlar kangren olmuş, gövdeyi kurtarmak için kesilmeleri lâzım…

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– Bir milletvekilinin Sedat Peker'den 10 bin dolar maaş aldığı…

– Türkiye'ye gelmekte olan 4,9 ton ağırlığında kokain yakalandığı…

– Bir AKP milletvekiliyle münasebeti olan yabancı uyruklu bir kadın gazetecinin ölü bulunduğu…

– Yolsuzluk, hırsızlık, vurgun iddialarının her yanı kapladığı bir dönemde iktidarın sessiz kalması ve yargının harekete geçmemesi çok şaşırtıcı…

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Şaşırtıcı olan sadece Sedat Peker olayı değil!

İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in Rize-İkizdere'de esnafı ziyareti sırasında ona yapılan çirkin saldırı ve tehditler karşısında iktidarın sessiz kalıp olayı kınamaması da şaşırtıcı!

İYİ Parti liderinin Rize gezisi sırasında utanmaz bir rezilin “Meral Akşener hainini taşlayın, taşlayın! Öldürün, öldürün!” diye attığı kışkırtıcı tweete bile iktidar sessiz kaldı!

Bu saldırı Meral Akşener'e değil de AKP veya MHP liderine yapılsaydı ne olurdu?

Olay şiddetle kınanır, savcılar hemen harekete geçer, olayın failleri şıp diye yakalanırdı.

Sonra da “Halkı kin ve düşmanlığa tahrik etmek” suçundan davalar açılır, sanıklar yaka paça içeri tıkılırdı!

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Ülkemizin görüntüsü vahim, hüzün verici ve ürkütücüdür.

Hukuk yerle bir ediliyor…

Güvensizlik artıyor…

Kutuplaşma ve öfke büyüyor…

Ekonomik kriz yalnız esnafı değil, tüm milleti vuruyor!

Peki, bu vahim tablo karşısında iktidar partisi ne yapıyor? (Bunu alttaki yazıda okuyalım)

Boş paketlerden bıktık!

İktidar ülkede yaşanan vahim olaylar karşında hâlâ hayal içinde yaşıyor.

“Hukuktan ekonomiye kadar pek çok alanda hazırladığımız reformları milletimizle paylaştık, paketler halinde uygulamaya geçiriyoruz. Bu arada ‘Yargı Reform Paketlerimizin 4'üncüsünü yakında Melis'e sevk edeceğiz” diyorlar.

Kusura bakmasınlar ama daha önceki 3 yargı reform paketinden ne hayır gördük ki, 4'üncüsünden bir fayda umalım?

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Millet boş paketlerden bıktı artık!

– Ülkede meydanı boş bulan mafya at koşturuyor!

– Muhalefet liderleri, (Kılıçdaroğlu Çubuk'ta, Akşener İkizdere'de) saldırıya uğruyor…

– İktidar ortağının koruduğu bir mafya lideri, Kılıçdaroğlu'na tehdit mektubu gönderiyor, devlet o mafyacıya bir şey yapamıyor!

– Muhalif gazeteciler, siyasiler dövülüp hastanelik ediliyor. Yakalanan saldırganlar serbest bırakılıyor!

– Ne yazık ki, ülkede hukukun, yasaların, adaletin gereği yapılmıyor! Sonra da “4'üncü Yargı Paketini yakında Meclis'e sunuyoruz!” diyorlar.

Ülkenin sürüklenmiş olduğu tablo ortada iken ve tüm yargı paketleri boş çıkarken kim inanır size? Halkın dalga geçtiği gibi “Belki Kadir inanır!”

TEBESSÜM

Ek iş yaparak geçinen işçi!

İktidar partisine mensup bir milletvekili, katıldığı bir sendika toplantısında işçinin birine:

“Geçinebiliyor musun?” diye sormuş.

“Ek iş yapıyorum efendim” diye cevap vermiş işçi…

“Nasıl bir ek iş?”

“Mobilya satıyorum, efendim!”

“Peki işler nasıl?”

“Fena sayılmaz efendim ama evdeki mobilyalar bittikten sonra ailece ne yaparız bilemiyorum!”

GÜNÜN SÖZÜ

Bir kütük yığını itilmez, çekilir! Toplumdaki kütükleri de, hep önde olup çekmek gerekir!