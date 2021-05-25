Sıkıntılar, korku salarak bastırılamaz!

Kurşun yarası bile sıcağı sıcağına acımaz, fakat soğuduktan sonra insanı mahveder!

Zamlar da öyle…

Akaryakıta bindirilen orantısız ÖTV zamları, fiyat artışı olarak tüm mallara yansıdıktan sonra bütçelerde açılan yara büyüyecek! O zaman acı daha fazla hissedilir hale gelecek!

Tüm motorlu araçlar üzerindeki vergiler geçen yıl zaten artırılmıştı. Kur artışı sonucu Türk lirasının değer kaybı ile yük daha da ağırlaşırken, araçların üzerine bir de bu akaryakıt zamları bindirildi!

Türk ulusu artık, en pahalı akaryakıtı ve en pahalı paralı yolları kullanıyor.

Yakın gelecekte binlerce kişinin araçlarını elinden çıkartıp ağır yükten kurtulmaya çalıştığını görürsek hiç şaşırmayalım.

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İktidar “Refahımız artıyor, dünya bizi kıskanıyor” diye masal anlatırken, aslında her alanda (hukukta, özgürlükte, eğitimde, ekonomide v.s.) gerisin geriye gidiyoruz.

İşsizlik artıyor, elektrik, doğalgaz, benzin ve mazota gelen zamlarla satın alma gücümüz sürekli azalıyor.

Dünya mutluluk liginde sonlarda yer alıyoruz.

Bir zamanlar hiç değilse bir kısım insanımız mutlu ve umutluydu. Son on yılda onlar da ülkenin geleceği açısından, âdeta karamsarlığa gömüldü.

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İktidar sorunları gidereceği yerde her önüne geleni hainlikle suçlamaya devam ederse işler daha da çözülmez hale gelecek.

İçinde bulunduğumuz ürkütücü durumu ekonomi uzmanı Prof. Dr. Esfender Korkmaz şöyle özetliyor:

“Halkın açlığını, ezan sesinin desibelini artırarak, beka meselesi gibi gerçek olmayan algılar yaratarak, inanç istismarı yaparak, korku salarak hiçbir iktidar bastıramaz!”

İktidar sessiz, kamuoyu vicdanı çok rahatsız!

Organize suç örgütü lideri olarak tanımlanan Sedat Peker'in tüyler ürpertici açıklamaları 22 gündür devam ediyor…

Peker'in peş peşe yayına soktuğu 7 videodaki, siyaset, mafya ve kirli medyayı da içine alan suçlamalar “Yalan” diye geçiştirilecek cinsten değil.

Peker, iktidara mensup kişilerin yönettiğini iddia ettiği uyuşturucu trafiğinde Venezuela üzerinden Türkiye'ye yeni bir rota oluştuğunu ileri sürüyor.

Devletin savcılarının derhal harekete geçip kapsamlı soruşturma başlatmaları lâzım ama ne yazık ki bu konuda ses seda yok!

Savcıların harekete geçmesi için, konunun üzerine ciddiyetle gidileceğine ilişkin siyasi bir irade ortaya konulması gerekiyor, fakat iktidar kanadı 22 günden beri sessiz!

Sedat Peker'in suçlamaları dünyada da ilgiyle izleniyor ve yabancı basın bu konuda büyük haberler yapıyor.

Devlet tarafından iddiaların üzerine gidilmemesi ve “Yalan-iftira” gibi boş sözlerle geçiştirmeye kalkılması, kamuoyu vicdanını büyük ölçüde rahatsız ediyor.

Aklı başında herkes “Yargı harekete geçsin, Meclis Araştırma Komisyonu kurulsun, iktidar kamuoyuna açıklama yapsın!” diyor ama ne bir ses var, ne bir nefes!

TEBESSÜM

Temel'in namus borcu!

Temel, borçlu olduğu kişiyle mahkemelik olur. Duruşmada hâkim sorar:

“Davacıya olan borcunu neden bir türlü ödemiyorsun?”

Temel sinirli sinirli cevap verir:

“Vereceğim hâkim bey… Bu benim namus borcum. Valla vereceğim ama herif o kadar o kadar inatçı ki, ona ‘Çok sıkışığım, ne olur bana 3 ay mühlet ver' diyorum, bir türlü vermiyor, beni 3 yıldan beri oyalıyor!”

GÜNÜN SÖZÜ

En çok ahlâk ve fazilet yaygarası yapanlar en büyük hırsızlardır!