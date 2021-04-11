Atı alan virüs Üsküdar'ı geçti!

Korona hızlı ve acımasızca öldürüyor!

Durdurmak her geçen gün biraz daha zorlaşmakta…

Her gün 250'den fazla insanımızı kaybediyoruz!

Vaka sayıları ürkütücü bir hal aldı!

Susuz kalıp kuruyan biçare yapraklar gibi döne döne dökülüyoruz!

“Neden?” diye fazla düşünmeye gerek yok!

Ülkede cehalet diz boyu… Gereği gibi korunmuyoruz!

AKP kongreleri lebalep doluydu!

Şimdi hastaneler lebalep dolu!

Sağlık çalışanları da yılgın ve yorgun!

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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca dün “İstanbul'da Mart ayı başına göre vaka sayıları yaklaşık 10 misli arttı” dedi.

Peki, bu korkunç artışın sorumlusu kim?

Kimden ya da kimlerden hesap sormalı?

Sağlık Bakanı ve Bilim Kurulu biraz olsun kendilerini sorguluyorlar mı?

Demek ki, 65 yaş üstüne getirilen yasaklarla, sadece lokantaları kapatmakla salgın önlenemiyormuş!

AKP kongreleri lebalep doldu. Bazı cenaze törenlerinde izdihamlar yaşandı.

Tıklım tıklım dolu bazı cenaze törenlerine Sağlık Bakanı da bizzat katılarak vatandaşlara örnek (!) oldu.

Ülkeyi yönetenler “Bu salgın döneminde salonları lebalep doldurdunuz, sizlerle gurur duyuyoruz” dediler…

Şimdi Bakan Koca Bey “Vakalar yaklaşık 10 misli, arttı!” diyor!

Sen vatandaşa iyi bir örnek olmazsan, lebalep dolu AKP kongreleri için tek kelime bile söylemezsen “Fırsat bu fırsat” diyen virüs yayılmasında da ne yapsın?

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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, atı alan virüs Üsküdar'ı geçtikten sonra, şimdi “Mayıs sonu 100 milyon doz aşı Türkiye'de olacak!” dedi.

İnanalım mı?

Bugüne kadar Bakan Bey'in söylediklerinin büyük bir bölümü boş çıktı! Bu defa doğru olur inşallah!

Fahrettin Koca “Planlarımıza göre 100 milyon dozdan fazla aşının tamamı Mayıs sonuna kadar elimizde olacak ve 50 milyonu aşkın kişinin aşısı tamamlanıp insanlarımızın büyük kısmında koruyuculuk başlayacak” dedi.

Bu sözlerin doğru çıkmasını diliyorum. Çünkü tek umudumuz aşı!

Bu sistem değişmeli!

Okurlarımdan (özellikle 65 yaş üstünden) gelen mesajlarda, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın istifa etmesi isteniyor!

Sevgili okurlar… Fahrettin Koca'yı ben de eleştiriyorum ama kesinlikle istifasını istemiyorum. Çünkü, istifa etse ne olacak ki?

Eteri gidecek, beteri gelecek!

Türkiye'de sistem bozuk!

Yani, hamam aynı kalacak, tellak değişmiş olacak! Ayvaz kasap, hep bir hesap!

Türkiye'de 2017 yılında Anayasa değişikliği ile getirilen sistem, Osmanlı dönemindeki meşrutiyet öncesi padişahların sahip oldukları yetkilerle donatılmış bir ‘Cumhurbaşkanlığı Sistemi'dir.

Bu sistemde bakanların fazla bir yetkisi ve hükmü yoktur. Bakan beyler, “Şube müdürleri” gibidir.

Her şeye PATRON karar verir!

Böyle bir yönetim şeklinde bakanlar değişse de değişmese de hiçbir şey fark etmez!

Önemli olan “Tek kişilik sistemin” değişmesidir. Ona da millet karar verir.

Bu sistem işlemediği için “Güçlendirilmiş Parlamenter Sistemi” savunuyoruz.

TEBESSÜM

Komşu kadın!

Fadime, evliliklerinin onuncu yılında kocası Temel'e çıkışır:

“Hiç olmazsa şu yan komşularımızı örnek al. Kaç yıldır evliler ama birbirlerine hâlâ balayında gibi davranıyorlar. Adam karısını arabada, kapının önünde, her yerde öpüyor. Yazıklar olsun! Sen neden aynı şeyi yapmıyorsun?”

Temel boynunu büker:

“Yapmasına yapar, öperim ama kadın ya kızarsa?”

GÜNÜN SÖZÜ

Her insanın değeri, okuduğu kitapları ile tecrübe ve bilgisidir!