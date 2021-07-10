Şişedeki zehir!

Yazlık-kışlık saraylar, süper uçaklar, lüks araçlar… Yandaşlara üçer-beşer maaşlar ve akıl almaz ihtişam merakına para yetişmiyor!

Ülke akıl gözü ile değil, para gözüyle yönetilince ne oluyor? Devlet vatandaşını değil, kasaya girecek paraları düşündüğü için vergileri ağırlaştırıyor!

Benzinden doğalgaza, elektrikten alkollü içkilere kadar yapılan zamların temel nedeni yönetim zafiyeti ve ülke çapındaki israftır! Vatandaştan da porsiyonu küçültmesi isteniyor!

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Alkollü içkilere yapılan ağır zamlar insanların hem kesesini deliyor, hem de ölümüne sebep oluyor.

Ülke dertler yumağı… Hayat zor ve acımasız… Para yok, pul yok! İnsanlarımızın bir kısmı zamlara ayak uyduramayınca teselliyi alkolde buluyor.

“İçmeyip de ne yapacağız?” diyen çok kişi gördüm.

Vahşi, gaddar, ahlâksız satıcılar, ucuz diye metil alkolden (yani zehirli alkolden) yapılan sahte içkilerle çaresiz insanları bile bile öldürüyor!

Tekirdağ'da 12 vatandaş sahte içkiden can verdi.

İzmir Bornova'da öğrenci bir kız, Kayseri'nin Sarıoğlan ilçesinde 45 yaşında bir yurttaş şişedeki zehirli alkolün kurbanın oldu.

İçki fiyatları arttıkça insanlar kaçağa yöneliyor.

Marketlerde 200 liraya satılan alkollü bir içkinin sahtesi piyasada 30 ile 50 lira arasında satılıyor.

Bu durum, kaçak ve sahte içkiyi cazip hale getiriyor.

Uyarılar, acı haberler, yaşanan şoklar, insanlarımıza da devleti, yönetenlere de ders olmuyor, sahte içkiden ölümler artıyor.

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Ülke çapında ölümler devam ederken Ankara'da Yargıtay'dan sahte içki konusunda önemli bir karar çıktı:

“Ölümcül olduğunu bile bile sahte içki satıp ölüme sebep olanlar ‘Kasten adam öldürme' suçu işlemiş olurlar!”

Bu, tüm sahte içki davalarına emsal olacak çok önemli bir karardır.

Bursa'da, işlettikleri büfede sattıkları sahte içki nedeniyle 3 kişinin ölümüne sebep olan Hikmet Kartal ve Mesut Özbay adındaki iki kişiden birine ‘Olası kastla öldürme' suçundan 16 yıl 8 ay, diğerine iki kişinin ölümüne sebep olduğu için iki kez 16 yıl 8 ay, toplam 33 yıl 6 ay hapis cezası verildi.

İnsanları bile bile zehirleyerek ölüme götüren vicdansız satıcılar hakkında daha önce böyle bir karar alınmış mıydı, hiç hatırlamıyorum ama bu karar artık tüm benzeri yargılamalarda emsal olacak!

Verilen cezalar, kolay para kazanmak için iğrenç, karanlık, yüz kızartıcı işleri yapıp insanların hayatıyla oynayan rezillere az bile…

“Doğru Parti, saltanat sistemine son verecek!”

“Marmaris'teki 300 odalı Saray” hakkında yazdığım köşe yazısından sonra, Doğru Parti Genel Başkan Yardımcısı Meriç Köyatası bana bir not gönderdi. Köyatası, partisinin “Cumhurbaşkanlığı Sarayları” hakkındaki yol haritasını şöyle açıklıyor:

1) Doğru Parti, Cumhurbaşkanlığı saltanat sistemine son verecektir.

2) Beştepe'deki 1150 odalı saray, (Atatürk'ün vasiyetinin felsefesine uygun olarak) Türk Dil Kurumu, Türk Tarih Kurumu ve TÜBİTAK'a devredilecektir.

3) Marmaris'in Okluk Koyu'ndaki 300 odalı yazlık saray yeni kurulacak Denizcilik Bakanlığı'na devredilecektir. Burada gençlere, doğa sevgisi, denizcilik ve su sporları eğitimi verilecektir.

4) Van Gölü kıyısında yapılan Cumhurbaşkanlığı Sarayı, Gençlik ve Spor Bakanlığı'na devredilecek ve gençlere doğa sevgisi, binicilik ve su sporları eğitimi verilecektir.

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Doğru Parti'nin ekonomiden sorumlu Genel Başkan Yardımcısı olan Meriç Köyatası gazeteci kökenli bir siyasetçidir.

“300 odalı Marmaris Sarayı hakkında yazdığınız köşe yazısını okurken, çevrenin

nasıl tahrip edildiğini düşününce doğa ve deniz sevgisinin etkisiyle çok üzüldüm,

içim acıdı” diyor.

GÜNÜN SÖZÜ

Meseleleri mesele yapmazsanız mesele kalmaz! (S. Demirel)