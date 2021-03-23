“Söyleee, hiç mi beni sevmedin?”

Çok sıkıntılı bir döneme girdik.

Yanlış üzerine yanlış yapılıyor!

Her şeye tek kişi karar veriyor ve “Tek kişinin imzaladığı kararnameler” ekonomiyi çıkmaza sürüklüyor!

Merkez Bankası, ülke ekonomisinin kalbidir. Memlekette tüm yetkiler tek elde toplandıktan sonra 20 ayda 4 başkan, tek kişilik kararnamelerle kâğıt mendil gibi buruşturulup atıldı!

Her Başkan'ın kapı dışarı edilmesiyle birlikte, ekonomimizin kalbi de hançer yemiş gibi kanadı, piyasalar dalgalandı, dolar tavana fırladı!

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Acı ama gerçek olan şu:

Bunlar bir şeyi düzelteyim derken, diğer bir şeyi bozuyorlar!

Şu anda, çölde susuzluktan kavrulan bir kazazedenin vaha araması gibi dolar arıyoruz!

Ülkeye acilen büyük oranda döviz girmesi gerekiyor ama bir türlü gelmiyor, semtimize bile uğramıyor!

Bizimkiler “Acaba döviz neden gelmiyor?” diye hiç düşünmüyorlar.

Döviz kendi kendine gelmez ki… Dolarlar kuş olup uçsalar bile bizim ülkeye konmazlar! Neden mi?

Sebep şöyle özetlenebilir:

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– Siz kalkın Merkez Bankası Başkanlarını sık sık görevden atın…

– İstanbul Sözleşmesi'ni iptal ederek çağdaş hukuktan uzaklaştığınızı tüm dünyaya ilan edin…

– Milletvekillerini, gazetecileri, yazar-çizerleri ve hak arayan öğrencileri hapse atın…

– Hem “Biz parti kapatılmasına karşıyız” deyip, hem de kapatma davası açtırın…

– Halkın kullandığı Gezi Parkı'nı İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden alıp yandaş bir Vakıf'a verin…

– Kanal İstanbul projesi için devlet garantisi getirip, millete rağmen milyarlarca doları kanala gömmekte inat edin…

– Ülkenin demokratik görünümünü bozup, insan haklarına, basın, düşünce ve fikir özgürlüğüne darbe indirin…

– Tüm bu demokrasiyi yaralayıcı hamleleri yaptıktan sonra da yabancıların paralarını getirip ülkemizde yatırım yapmalarını bekleyin… Nasıl güvensinler?

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Bu hukuksuzluk ortamında ülkeye yeterince döviz gelmesini daha çok bekleriz ve Yesari Asım Ersoy'un şu şarkısını söyleriz:

“Bekledim de gelmedin,

Sevdiğimi bilmedin,

Gözyaşımı silmedin,

Söyleee, söyleee,

Hiç mi beni sevmedin?”

Elektrikte büyük kazık!

Elektrik Mühendisi Semih Kalkanoğlu elektrik ücretlerindeki kazığı anlattı.

“Türkiye'de AKP'den önce, 80 yıl boyunca, elektrik idaresi, Enerji Bakanlığı'na bağlı bir kurumdu. 1960 sonrasında Türkiye Elektrik Kurumu olarak düzenlendi.

AKP ne yaptı?

Halkın ödediği vergilerle devlet tarafından kurulan elektrik üretim ve dağıtım tesisleri, babalarının malı gibi, 26 yandaş firmaya dağıtıldı!

Bu yandaş 26 firma ne yaptı?

Beş kuruşluk yatırım yapmadan, halka ait tesislerden üretilen ve dağıtılan elektrik enerjisini canlarının istediği gibi, diledikleri fiyattan satmaktalar!

Türkiye Cumhuriyeti, AKP döneminde, birçok alanda olduğu gibi sanayide de bitirilmiş durumdadır. Ülkemizin toparlanabilmesi için, iyi bir yönetimin iş başına gelmesi şartıyla, en azından 20 yıl gerekiyor!”

TEBESSÜM

Cep telefonu yasak olunca…

Temel uçakta cep telefonunu açmış, arkadaşıyla konuşuyormuş…

Önce hostes uyarmış onu. Sonra yolcular:

“Hey ahbap! Uçuş güvenliğini tehlikeye sokuyorsun. Uçakta cep telefonuyla konuşmanın yasak olduğunu bilmiyor musun?” demişler.

Bunun üzerine Temel, telefondaki arkadaşına dönerek:

“Uyy Cemal'im” demiş “Uçağın içinde konuşmam yasakmış, sen konuş, ben dinleyeyim!”

GÜNÜN SÖZÜ

Düşmanınızı ısırmaya hazır olmadan asla dişinizi göstermeyin!