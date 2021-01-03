SÖZCÜ okumayan Cumhurbaşkanı

Anketler AKP'nin gidici olduğunu gösteriyor!

Tabii ki, bir seçim yapılırsa…

Ülkenin bu perişan halinde iktidarın seçime gitmeye cesaret edemeyeceği kesin!

Bırakın erken seçim yapmayı, 2023'teki normal seçimlerin bile yapılmasının şüpheli olduğunu düşünüyorum. Ertelemek için bahane mi yok?

Demokrasi adına ülkede her şey ters gidiyor!

Çok sesliliğe ve fikir özgürlüğüne tahammül edemiyorlar!

Ülkede birçok kişiye korku ve gelecek endişesi hâkim!

Almanların dünyaca ünlü otomobil şirketi Volkswagen bile Türkiye'de fabrika açmaktan vazgeçip gitti. Neden?

Demokratik sisteme, hukuk ve adalete güvenemedikleri için Türkiye'den çekildiler!

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AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cuma namazını Ayasofya Camii'nde kıldıktan sonra önemli açıklamalar yaptı…

Yeni yıla müthiş zamlarla başladığımızdan, köprü ve otoyollara, doğalgaz ve elektriğe getirilen zamlardan bahsetmedi tabii…

Vatandaşın birinci sorunu, peş peşe gelen zamlarla ağırlaşan hayat yükü ve cendere gibi boğazımızı sıkan geçim derdidir!

Tüm bu sorunlar ortada dururken AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan şöyle dedi:

“BEN SÖZCÜ OKUMUYORUM, KİMSE DE PARA VERİP OKUMASIN!”

Bunu, parti başkanı sıfatıyla söylese fazla önemsemezdik! Tercihini yapmak elbette ki, hakkıdır. Fakat, Cumhurbaşkanı devletin başıdır, bu sıfatla Türkiye Cumhuriyeti'ni ve Türk milletinin birliğini temsil eder.

Anayasa'ya bağlı kalacağına ve tarafsız olacağına Meclis kürsüsünde ant içen Cumhurbaşkanı'nın böyle konuşması çok yaralayıcı olmuştur.

Evet, kendisi SÖZCÜ okumayabilir. Bu onun tercihi ve en tabii hakkıdır. Fakat halka talimat vermesi doğru mudur?

Cumhurbaşkanı, insanların neyi okuyup neyi okumayacağına müdahale etmiş, vatandaşın özgür iradesine karışmıştır!

Nerede tarafsızlık?

Nerede demokrasi?

Nerede fikir ve düşünceyi ifade özgürlüğü?

Vatandaş beğenmiyorsa almaz. Bu onun en doğal hakkıdır. Fakat gerçek demokrasinin olduğu ülkelerde kimse insanlara “Şunu al, bunu alma” diye talimat veremez!

Yaşanan bu hazin olay, bizim demokraside henüz emekleme safhasında olduğumuzu gösteriyor!

SÖZCÜ'nün asla değişmeyecek ilkeleri

SÖZCÜ bugün Türkiye'nin fiili olarak en çok satılan ve en çok okunan gazetesidir.

Tüm yazarları ve çalışanlarıyla objektif, demokrat, yurtsever, hakkın ve halkın yanında bir gazetedir.

Halkımızın SÖZCÜ'yü çok sevmesinin nedeni güvenilir, doğru, dürüst, düzgün ve ilkeli oluşudur.

İktidardan beslenen yandaş gazetecilerin, SÖZCÜ'nün haberlerini çarpıtarak çamur atmasının sebebi, hasettir, kıskançlıktır. Biz, mesleki olarak her türlü rekabete hazırız, gazetecilik alanında her türlü mücadeleyi yaparız, ancak, yaradılışımıza haset ve kıskançlık yoktur.

SÖZCÜ'nün değişmez ilkeleri, Atatürk devrimleri, vatan, millet, cumhuriyet, din, devlet, bayrak sevgisi, ülkenin özgürlüğü ve demokrasidir.

SÖZCÜ her zaman tüm millî meselelerde devletin yanında yer almıştır.

SÖZCÜ, kimseden emir ve talimat almaz!

Medyanın en az yüzde 90'ına hâkim olan ve dilediği haberleri yaptıran iktidar, gerçekleri dile getiren SÖZCÜ'ye tahammül edemiyor ve ülkenin hiçbir sorunu kalmamış gibi, her fırsatta SÖZCÜ'yü hedef alıyor!

Oysa her devirde, her ülkede birilerinin “Kral çıplak” demesi lâzım.

Gücünü okurlarından alan SÖZCÜ görevini yapıp “Kral çıplak” demeye (yani ülkenin gerçeklerini dile getirmeye) devam edecektir!

GÜNÜN SÖZÜ

Bir milleti “tutsak” etmek isterseniz basınını çürütün!