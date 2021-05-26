Tasmalı boyun!

Milletçe bulanık bir suya düşmüş gibiyiz… Bir insan suya düştü mü, iyi mi-kötü mü yüzdüğünün önemi yoktur. Su üstünde kalmak zorundadır. Aksi halde boğulur!

Şimdi biz de ulusça su üstünde kalmaya çalışıyoruz!

Kirli bir dönemde yaşadığımızı biliyorduk ama Organize Suç Örgütü Lideri Sedat Peker'in müthiş açıklamaları her şeyin üzerine tuz-biber ekti!

Bilmediğimiz neler varmış, neler!

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İktidarın gönüllü ortağı Devlet Bahçeli dün:

“Kimse İçişleri Bakanı'nın boynuna tasma geçiremeyecek!” dedi.

İyi de… Tasma bu defa milletin boynuna mı geçirilecek?

Ülkenin gerçek sahibi olan millet “Siyaset-Mafya-Kirli Medya” üçgeninde, gerçekleri öğrenemeyip tasmalı bir toplum hâline mi gelecek?

Suç videolarını izleyen milyonlarca yurttaşın, İçişleri Bakanı'nın boynuna tasma geçirmeye niyeti yok. Onlar sadece gerçeği öğrenmek istiyorlar.

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Suç örgütleriyle işbirliği yapan siyasilerin…

Yargısız infazların…

Faili meçhul cinayetlerin…

Uyuşturucu kaçakçılarıyla yapılan gizli-kapaklı işlerin ortaya çıkması isteniyor.

Türkiye suçlular cenneti olmasın!

Ülkedeki çürüme engellensin.

Özgürlük, refah ve güvenlik sağlansın!

Milletin istediği bu!

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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, terör ve teröristlerle mücadelede başarılı olmuştur. Bu kesin… Ancak, ülkeyi mafyavari suç örgütlerinden arındıramamıştır!

Bakan, şimdi mafyanın hedefindedir! Hakkındaki iddialar hiç de hoş değil!

Bu suçlamalar karşısında aklanıp temizlenilecek yer TV programları değil, yargıdır.

Sedat Peker'in iddialarının doğruluğu veya yanlışlığı, ya Meclis Araştırması, ya da yargı soruşturması ile ortaya çıkar.

Süleyman Soylu'yu önceki gece Habertürk'te “Açık ve Net” adlı programda izledim.

Soylu, karşısındaki gazetecilere “İstediğinizi sorun, her şeye cevap vereceğim” dedi. Fakat… Sorulan sorulara net cevap vermemek için lâfı dolandırdı durdu, dinleyenleri bıktırdı!

Heyecanlı olması beklenen açık oturum, bilinenlerin ve klişe lâfların tekrarlandığı sıkıcı bir program oldu. Fanatik AKP'liler hariç hiç kimse Bakan'ın cevaplarından tatmin olmadı!

Kurtlar vadisinde miyiz?

“Öldürün! Taşlayın! Yaşatmayın!”

Bu öfke ve kin dolu sözlerin muhatabı İYİ Parti lideri Meral Akşener.

Ülkede, yalnız muhalif gazeteciler değil, muhalefet liderleri de tehdit altında!

Bir iktidar bu tür saldırıları önleyemiyor ve faillerini cezalandırmıyorsa çökmüş, bitmiş demektir!

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun annesi ile ilgili bir tweet atan kişi şıp diye yakalanıp hemen yargı önüne çıkartılmıştı.

İYİ Parti lideri Meral Akşener için “İkizderelilere sesleniyorum. Bu kadını öldürün! Meral Akşener hainini orada taşlayın! Öldürün, öldürün, öldürün!” diye kışkırtıcı tweet atan ahlâksız aranıyor mu? Aradan 6 gün geçtiği halde yakalandığını duymadık!

Mafya ile kol kola girilen bir ülkede hukuk olmaz, adalet yerini bulmaz!

Mafya puslu havayı seviyor. Türkiye “Kurtlar Vadisi”ne dönüşmüş gibi…

Sedat Peker'in yayınladığı videoların reytingi dizi filmleri üçe-dörde katladı!

TEBESSÜM

Kuaför Temel'in aşkı!

Kuaför dükkânı açan Temel, bir müşterisine âşık olur.

Her akşam bir iki kadeh attıktan sonra çenesi düşen Temel arkadaşlarına:

“Fena halde aşığım. O da bana âşık. Çok seviyorum, çok!” der.

Temel'in yanık halini gören arkadaşları “O da sana âşıksa hemen evlenin” derler.

Temel “Olmaz” der ve sebebini açıklar:

“O her gün saçlarını yaptırıp bir sürü para verirken, evlenip bedava mı yapayım?”

GÜNÜN SÖZÜ

Öldürücü koca selleri meydana getiren küçük dereciklerdir!