Tüm kötülükler din perdesiyle örtülüyor!

Bir kısım insanlarımız cahiliye döneminde gibi…

Cahiliye dönemi, İslâmiyet öncesi bilgisizlik ve barbarlık çağıdır.

Günümüzde ne yazık ki, hâlâ o vahşet çağını yaşayanlar var!

Toplum olarak aklın ışığı ile donanmadıkça biz bu yaratıklardan kurtulamayız!

“Keşke Yunan galip gelseydi” diyen hainlerin, Atatürk ve arkadaşlarına küfredip lânetler okuyan çağ dışı zavallıların artık bu toplumda yer almamaları lâzım!

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Ayasofya'nın hangi şartlarda müzeye çevrildiğinden habersiz “Cahiliye dönemi” insanlarının, Atatürk ve arkadaşları için:

“Onlardan daha zalim, daha kâfir kim olabilir? Yarabbi, bir daha bu zihniyetin bu ümmetin başına geçmesini mukadder etme!” demeleri utanılacak bir sefilliktir!

Büyük Atatürk, bu devletin kurucusu ve ortak değeridir.

Bu coğrafyada özgür, bağımsız Türkiye Cumhuriyeti'ni kuran Atatürk'e söylenen her kötü söz nankörlükten başka bir şey değildir!

Böyle haddini bilmez yaratıklar eskiden de vardı, şimdi de var…

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Atatürk, 98 yıl önce 1923 yılındaki bir konuşmasında o zihniyetin yobaz temsilcilerine hak ettikleri cevabı vermişti. Geçerliliğini günümüzde de kaybetmeyen sözleri bir kez daha okuyalım:

“Bizi yanlış yola sevk eden soysuzlar çok kere din perdesine bürünmüşlerdir.

Bunlar saf ve temiz halkımızı hep din kuralları sözleriyle aldatmışlardır.

Tarihimizi okuyunuz, dinleyiniz. Görürsünüz ki…

Milleti mahveden, tutsak eden, yıkan fenalıklar, hep din örtüsü altındaki küfür ve kötülüklerden gelmiştir. (Mustafa Kemal Atatürk)

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Nankörlük, beşer tabiatını kemiren bir kurttur!

Bu ulus asla Ata'sına hakaret ettirmez!

İftiralarla dolu cahiliye dönemini sandığa gömecek olan Büyük Türk Milleti'dir.

Ah şu 65 yaş üstü!

Güya yasaklar gevşetildi!

Hiçbir bilimsel veriye dayanmayan saçma-sapan yasaklar aslında devam ediyor.

Lokantalar neden gece 21.00'de kapatılıyor? Virüs mesaiye gece 21.00'den sonra mı başlıyor?

Yüzbinlerce insan işsiz kalmış, açlıkla boğuşuyor, efendilerin umurunda değil!

Alkol yasağı getirdiler, vergileri arttırdılar, zamları bindirdiler, kaçak içkiyi özendirip yasa dışı satışları patlattılar!

İki aşısını da olmalarına rağmen 65 yaş üstü yurttaşlara şehir içi toplu ulaşım araçlarına binmek niçin hâlâ yasak?

Lokantalar gece 21.00'de kapılarını neden kapatacak? Millet oturup içki içmesin diye mi?

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65 yaş üstü çok sayıda okurumdan şikâyet mesajları aldım. Bunların arasında ünlü müzik adamı, tambur üstadı Sadun Aksüt de var. Şöyle diyor:

“Biz 65 yaş üstü vatandaşlar her yere mikrop mu saçıyoruz? Hayattan sürgün edildiğimiz yetmiyor sanki! Toplu taşıma vasıtalarına da binemiyoruz. Otobüsler, metrobüsler, vs…

Bunlardan da vazgeçtim de, vapura niye binemiyoruz?

Bir buçuk yıla yakın bir zaman diliminde bin yaşında hissediyorum kendimi…

Kaleminize sığınıyorum.” (Sadun Aksüt)

TEBESSÜM

“Beyin ne iş yapar?”

Açık öğretimden diploma almak için sınava giren temizlikçi Fadime hanıma sorarlar:

“Mide ne iş yapar?”

“Yediklerimizi öğütür…”

“Akciğer ne iş yapar?”

“Solunum yapar, bizi yaşatır…”

“Kalp ne iş yapar?”

“Dolaşımı sağlar…”

“Beyin ne iş yapar?”

Fadime kıkırdar:

“Haa, o mu? Ben temizlik yaparım, beyim de kapıcılık yapar efendim!”

GÜNÜN SÖZÜ

Kutsal dinimizi, milleti aldatmak için kullananlar en büyük günahkârlardır!