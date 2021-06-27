Türk Milli Takımı neden perişan oldu?

Eski bir alışkanlık… Futboldan kopamıyoruz! Ne de olsa serde “spor yazarlığı” da var.

Büyük umutlarla gittiğimiz Avrupa Futbol Şampiyonası'nda SIFIR çektik!

Tam bir hayal kırıklığı!

24 ülkenin milli takımları arasında, bizim milli takımdan daha kötüsü yok!

Futbolda esamisi okunmayan Makedonya bile averajla bizden daha iyi!

Milli Takım Teknik Direktörü'ne dünyada en çok para veren ülkelerden biriyiz. Yılda 35 milyon lira! Her ay 3 milyon liraya yakın bir ücrettir bu… Sonuç: 1 gol, SIFIR puan. Doğrusu dünyanın en pahalı sıfırı oldu bu!

Şimdi “Hedefimiz Dünya Kupası” diye topluma gaz veriyorlar. Milleti aldatmayın! Çağ dışı olan bu köhne anlayışla dünya kupasında da hiçbir şey yapamayız!

Neden böyle olduk?

Bunu, Türkiye Futbol Federasyonu'nun eski ünlü başkanlarından Mustafa Kemal Ulusu'ya sordum. Anlattıklarının özeti şöyle:

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– Türkiye'de Milli Takım dahil, tüm teknik direktörlerde büyük bir eğitim sorunu var. Maalesef bir-iki istisna hariç, hocalarımız, hakemlerimiz çağ dışı kaldılar! Gelişen dünya futboluna ayak uyduramıyorlar!

– Türkiye'den Avrupa'ya giden genç-yaşlı futbolcularımızın form ve futbol disiplinleri orada yüzde yüz gelişiyor. Neden? Çünkü sistem iyi, hocalar kaliteli.

– Avrupa'da oynayan futbolcularımız bizim Milli Takım'a gelince, sistem yokluğundan başarısız oluyor. Şenol Güneş veya başka hocaların hababam sistemi ile hezimetler kaçınılmaz oluyor.

– Sevgili Şansal Büyüka ve Kanat Atkaya yazdılar. Yerli hoca artık tartışılmalı, yabancı hocalar düşünülmeli.

– Ben TFF Başkanı olduğumda ilk maçta İngiltere'ye 8-0 yenilmiştik Çünkü, başta 3 Büyükler olmak üzere bütün takımlar çöküşteydi.

– İlk işimiz Türk futboluna Derwal Hoca'yı kazandırmak, teknik direktör seminerleri için en iyi yabancı hocaları getirmek oldu.

– Harika çim sahalar, güzel tesisler ve büyük reformlar yaparak Türk futbolunu 2000'li yıllara hızla hazırladık. Milli Takımı'mız Dünya 3'üncüsü oldu. Galatasaray UEFA Kupası'nı ve Süper Kupa'yı kazanarak futbolumuzu taçlandırdı.

– Daha sonra ne oldu? Federasyonun özerkliği gitti, eğitim bitti!

– Sonuç mu? İşte hem kulüp, hem milli takımlar düzeyinde Avrupa'da ve Dünya'da yokuz!

– Futbol Federasyonu bu yıl yabancı futbolcu sayısını 8'e indirdi. Gelecek yıl 6'ya indirecek. Bu yeterli değil! Bence bir takımda en fazla 3 ya da 4 yabancı futbolcu oynamalıdır. Böylece Alex, Hagi, Taffarel gibi en klas futbolcular alınır, bunlar gençlerimize örnek olurlar.

– Şenol Hoca gitsin, başka hoca gelsin diye kendimizi kandırmayalım. Bu sistemde gelen gideni aratır. Ancak elbette ki, İSTİFA, Milli Takım'ımızı acınacak duruma düşürenler için onurlu bir davranış olur!

TEBESSÜM

İlginç bir banka soygunu!

Silahlı bir çete bankaya baskın yapar. Hırsızların reisi bağırır:

“Yere yatın ve kıpırdamayın! Çalacağımız para sizin değil… Başkalarının parası için ölmeyin!”

Soyguncular paraları toplayıp kaçarlar. Bu sırada banka müdürü, yardımcısının kulağına fısıldar:

“Bana bak, akıllı ol. Hırsızlar arka odadaki kasayı görmedi. Esas para orada. Polisler gelmeden arka kapıdan kasayı boşalt!”

Ertesi gün hırsızlar çetesinin reisi, TV haberlerinde şunu duyar:

“Silahlı hırsızlar bankayı bastı. 23 milyon lira soydular!”

Çete reisi “Vay canına!” der “Aldığımız para 3 milyon lira! Namussuzlar bizi de soydular!”

Bu öyküyü anlatan Doğru Parti Genel Başkanı Rifat Serdaroğlu “Ülkemiz artık, ilkesiz, kuralsız, gerçeklerden ve ahlâktan kopmuş bir halde maalesef!” diyor.

GÜNÜN SÖZÜ

Korkaklar, tehlike olmadığı zamanlarda çok cesur olurlar!