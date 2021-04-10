Türkiye’nin gerçek beka sorunu budur!

Ülkenin gerçek gündemi salgın, mutfaktaki yangın, işsizlik ve yoksulluk olmalıydı ama… Günlerdir aynı bildiriyi tartışıyoruz…

Gazeteler, televizyonlar hep 104 emekli amiralin kamuoyuna yaptığı açıklamanın yorumlarıyla meşgul…

Türkiye kesinlikle bir darbeler ülkesi olmamalıdır. Lânet darbelerden çok çektik ve ülke olarak büyük zararlara uğradık. Bu konuda aklı basında olan herkes aynı fikirde… Fakat, emekli amirallerin bildirisi bir darbe çağrısı mıdır?

104 emekli amiralin kamuoyu açıklaması, zamanlaması, üslûp ve tarzı nedeniyle tartışılabilir. Bunu doğru bulan da var, yanlış bulan da… Bu ayrı bir konudur.

Ancak… Hukuk ve yasalar açısından bildiride suç sayılabilecek bir ifade yoktur.

Anayasa'mızın 26'ncı maddesi net olarak: “Herkes düşünce ve kanaatlerini, söz, yazı ve resim veya başka yollarla tek başına veya toplu olarak açıklama ve yayma hakkına sahiptir” diyor.

Denizcilik uzmanı olan 104 emekli amiral de anayasal haklarını kullanarak Montrö Boğazlar Sözleşmesi'nin, Lozan'ı tamamlayan bir diplomasi zaferi olduğunu, bundan vaz geçilmesinin Türkiye'ye büyük zararlar vereceğini belirtmişlerdir.

Ülkemizin gerçek beka sorunu budur!

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İktidar bu bildirinin “darbe iması” içerdiği için suç oluşturduğunu iddia ederek kendisine siyasi avantaj sağlamaya çalışıyor.

Bildiri suç mu, değil mi, elbette buna yargı karar verecek.

Açılan soruşturma ve 10 emekli, amiralin gözaltı süreci devam ediyor.

Konuştuğum bütün hukukçular “İktidar, söylem ve demeçleriyle psikolojik bir baskı ortamı yaratıyor, oy kaybını ve tabanının çöküşünü engellemek istiyor” diyor.

ULUSLARARASI 16 ATATÜRKÇÜ DÜŞÜNCE DERNEĞİ'NİN BİLDİRİSİ

Merkezi Londra'da olan İngiltere Atatürkçü Düşünce Derneği Başkanı Jale Özer'den bir mesaj aldım. Onun bildirdiğine göre, dünyanın dört bir yanında faaliyet gösteren Atatürkçü Düşünce Dünya Platformu (ADDP) üyesi olan 16 Atatürkçü Düşünce Derneği ortak bir bildiri yayınladı.

Atatürkçü derneklerin açıklamasında “104 emekli amiral, 126 emekli büyükelçi ve 100 eski milletvekili, anayasala haklarını kullanarak, vatanın iç ve dış güvenliğini tehdit eden konularda kamuoyunu bilgilendirmişlerdir. Demokrasi ve uluslararası antlaşmaları savunan tüm yurttaşlar, emekli büyükelçiler ve emekli amiraller bizim onurumuzdur. Atatürk'ün ‘Yurtta barış, dünyada barış' ilkesi, bizim de ilkemizdir” deniliyor.

“Bekir Coşkun Parkı”

Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen'i kutluyorum.

Yeni yapılan 5 bin 210 metrekarelik güzel parka, sevgili Bekir Coşkun'un adını verdi.

Cumhuriyet devrimlerinin ve Atatürk ilkelerinin yılmaz savunucusu olan Bekir Coşkun kardeşimizi 5 ay 8 gün önce kaybetmiştik.

Bekir Coşkun yalnız Atatürk ve Cumhuriyet sevdalısı olduğu için değil, aynı zamanda doğa, insan ve hayvan sevgisini anlatan şiirsel yazılarıyla okurlarının gönlünde taht kuran bir yazardı.

Ankara'nın en mutena yerlerinden birinde yapılan “Bekir Coşkun Parkı”nın açılışını, Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen ile birlikte Bekir'in sevgili eşi Andree Coşkun, Meclis Başkanvekili Levent Gök, SÖZCÜ yazarları Deniz Zeyrek, Çiğdem Toker, Yeniçağ yazarı Orhan Uğuroğlu, Cumhuriyet yazarı Mustafa Balbay, birlikte yaptılar.

Açılış töreninde rahmetli Bekir Coşkun'un eşi Andree Coşkun:

“Bekir, Cumhuriyet ve doğa sevgisini anlatmak için bir ömür harcadı. Doğa sevgisiyle dolu olan eşimin adını yaşatan bu park, insanlara, çocuklara, başka canlılara, başka Pako'lara kucağını açacak. Bu nedenle çok mutluyum” dedi.

Nur içinde yat sevgili Bekir Coşkun kardeşim, cennet mekânın olsun.

GÜNÜN SÖZÜ

Akıl körelince, insanın gözü görse, kulağı duysa bile faydasızdır!