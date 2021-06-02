Ülkemizin şerefsiz guguk kuşları!

Guguk kuşunu bilir misiniz?

İlginç bir yaratıktır! Guguk kuşu kuluçkaya yatmaz, yumurtasını yabancı bir kuşun yuvasına bırakır. Yavru guguk kuşu yumurtadan çıktığında ilk iş olarak üvey kardeşlerini birer birer itip dışarı atar. En sonunda da onu koruyan yuvayı parçalar! Öylesine haindir!

Bizde de insan kılığında guguk kuşları var! Doğdukları, büyüdükleri, ekmek yedikleri ülkenin kurtarıcısı ve devletin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'e alçakça ihanet edip ona hakaret yağdırıyorlar.

Utanmaz, haysiyetsiz, şerefsiz, sefil insanlar bunlar!

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İnsan kılığındaki bu hain guguk kuşlarının çoğu din adamı diye geçiniyor. Fakat onlardan asla gerçek din adamı çıkmaz!

Din adamı âdil olur, şerefli olur, herkese sevgi ve şefkatle yaklaşır, iyilik dağıtır.

Saygıdeğer, olgun ve bilge din adamlarını tenzih ederim. Ülkemizdeki gerici, yobaz, düşük ahlâklı, sahte dinciler Atatürk düşmanlığını bayrak yapmış, aşağılık ruhlarını tatmin etmek için, her fırsatta Ata'mıza hakaret etme küstahlığını gösteriyorlar!

İşin daha hazin tarafı, ülkemizi yönetenlerin, çevrelerine kin ve nefret tohumları eken bu soysuzlara seyirci kalmasıdır!

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Atatürk'ün aziz hatırasına yöneltilen hakaretin, lânetin, bedduanın hesabı sorulmayınca, üstelik bazı çıkarcı çevreler tarafından alkış tutulunca, rezillik büyüyor!

Atatürk, İnönü ve silah arkadaşlarını hedef alan herif-i naşerifler (şerefsiz herifler); “Onlardan daha zalim ve kâfir kim olabilir? Ya Rabbi, bir daha bu zihniyetin, bu milletin başına gelmesini mukadder buyurma!” diye kendi aşağılık karakterlerini ortaya koyuyorlar.

Onlar ne kadar kin kusarsa kussun, Türkiye'nin kurucu ortak değeri Mustafa Kemal Atatürk'tür. Bu değişmeyen kesin bir gerçektir.

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“Müslüman'ım” diyen her Türk'ün dinini daha iyi anlaması ve doğru öğrenmesi için, ünlü din adamı Elmalılı Hamdi Yazır'ı teşvik edip Kur'an-ı Kerim'in tefsir ve mealini ilk defa Türkçe'ye çevirten Mustafa Kemal Atatürk'tür.

İslâm dininin en güzel şekilde ve özgürce yaşandığı tek demokratik ülke Türkiye'dir ve bu Atatürk sayesinde gerçekleşmiştir.

Yobazlar Atatürk'ü din istismarına karşı sert davrandığı için sevmezler.

Namuslu, gerçek din adamları camilerde Atatürk'e beddua değil, dua okur.

Onlar çok akıllı, millet aptal sanki!

Türkiye büyümüş ama bizim haberimiz olmamış!

Vatandaşların hiçbirinin büyümeden nasibi yok!

İktidara yaranmak için acayip rakamlar ortaya çıkartan TÜİK (Türkiye İstatistik Kurumu) aklımızla alay ediyor sanki!

TÜİK'in verilerine göre Türkiye ekonomisi 2021'in ilk çeyreğinde, geçen yıla göre yüzde 7 büyümüş! “Uyusun da büyüsün, ninni” mi diyelim?

Dünyada, Çin'den başka hiçbir ülkenin ulaşamadığı yüzde 7'lik büyüme rakamını biz yakalamışız! Ekonomistler şaşkınlık içinde bu büyüme verilerini tartışıyorlar!

İşsizlik artıyor…

Hiçbir yeni yatırım yok…

İşyerleri kapanıyor…

Yabancı yatırımcı kaçıyor…

Enflasyon yükseliyor…

Çarşı-pazar yangın yeri gibi…

Fakat ülke olarak biz yüzde 7 büyüyoruz! Helâl olsun, elini tutan mı var?

Görünürde gayet memnun edici bir durum bu… Fakat gerçek değil!

Çevrenize bir bakın… “Gerçektir” diyen kaç kişi çıkar?

İşsizlik artıyor, daha az çalışıyoruz ama daha çok gelir elde ediyoruz, öyle mi?

Parktaki bebekler, göldeki ördekler bile inanmaz buna!

Ekonomi kurumlarının bağımsız olmadığı bir ülkede halkı böyle aptal yerine koyarlar!

GÜNÜN SÖZÜ

İnsan hayatında yalnız ekmeğe değil, şerefe de ihtiyaç vardır!