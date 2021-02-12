“Uzaya gidiyoruz” filan derken ne hale geldik?

“Efendim uzaya gideceğiz” diyorlar. Hedefimiz 2023'te Ay'a gitmekmiş!

Hay hay, gidelim tabii… Gidelim gitmesine de önce şu ülkedeki yoksulluğu yensek, bütün insanlarımızı doyursak, aç ve açıkta tek kişi bile bırakmasak daha iyi değil mi?

Daha aşı bulamıyoruz, aşı!

Namerde muhtaç haldeyiz!

Her gün birçok insanımız ölüyor.

Azrail tepemizde…

Esnaf kepenk kapatmış, saçını başını yoluyor.

“Aylardır kiralarımızı bile ödeyemiyoruz” diyenler ağlıyor.

Devletlilerimiz açıkladı: 2023 yılında Ay'a insan yollayacakmışız…

Nasreddin Hoca'nın hikâyelerine benziyor!

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İktidar sözcüleri uzaya insan göndermek hikâyelerle milleti oyalarken bu arada “Basınımız öğürdür”, “En özgür basın bizdedir” filan deyip duruyorlar.

Maalesef bizde her şey lâfta oluyor! Lâfla her iş çok kolay! Olağanüstü özgürüz filan…

Fakat dünya öyle düşünmüyor. Ne yazık ki!

Uluslararası “Sınır Tanımayan Gazeteciler Örgütü (RFS)” 2020 Yılı Dünya Basın Özgürlüğü sıralamasını yayınladı.

Tüm okurlarımın bilgisi olsun diye bu ilginç listenin tamamını yayınlıyorum.

İbretle bakın, okuyun, arayın, inceleyin…

“Uzaya gideceğiz” diyenler Türkiye'yi nereye götürüler?

Dünya basın özgürlüğü sıralamasını okuyalım:

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1) Norveç.

2) Finlandiya.

3) Danimarka.

4) İsveç.

– Listenin ilk 4 sırasını İskandinav ülkeleri alıyor.

5) Hollanda.

6) Jamaika.

7) Kosta Rika.

8) İsviçre.

9) Yeni Zelanda.

10) Portekiz.

11) Almanya.

– Valla bizi kıskanıyorlar da bu nedenle öndeler.

12) Belçika.

13) İrlanda.

14) Estonya.

15) İzlanda.

16) Kanada.

17) Lüksemburg.

18) Avusturya.

19) Uruguay.

20) Surinam.

21) Samoa.

22) Letonya.

23) Namibya.

– Neresi orası yaa?

24) Lihtenştayn.

25) Capa Verde.

26) Avustralya.

27) Güney Kıbrıs.

– Türkiye'yi geride bıraktık diye kim bilir nasıl sevinmişlerdir?

28) Litvanya.

29) İspanya.

30) Gana.

31) Güney Afrika.

32) Slovenya.

33) Slovakya.

34) Fransa.

35) İngiltere.

36) Trinidad.

37) Andorra.

38) Burkina Faso.

39) Botsvana.

40) Çek Cumhuriyeti.

41) İtalya.

42) Güney Kore.

43) Tayvan.

44) Doğu Karayipler.

45) ABD.

– Trump'a rağmen bizden çok daha özgür çıkması manidardır.

46) Papua Yeni Gine.

47) Senegal.

48) Romanya.

49) Guyana.

50) Toga.

51) Şili.

52) Fiji.

53) Belize.

54) Madagaskar.

55) Dominik.

56) Mauritius.

57) Nijer.

58) Bosna Hersek.

59) Hırvatistan.

60) Gürcistan.

61) Ermenistan.

– “Türkiye'yi geçtik” diye herhalde çok sevinmişlerdir.

62) Polonya.

63) Tobago.

64) Seyşeller.

65) Yunanistan.

– Hem bizi geçti, hem 19 adamızı zapt ettiler. Çok arsızlar yaa…

66) Japonya.

67) Bhutan.

– Doğu Himalaya'larda bir ufak bir devlet.

68) Fildişi Sahili.

69) Malavi.

70) Kosova.

– Her alanda yardımcı olduğumuz Kosova da bizden çok önde.

71) Togo.

72) Tunus.

73) Moğolistan.

74) Salvador.

75) Komoros.

– Dünyada böyle bir ülke var mıydı Allah aşkına?

76) Panama.

77) Kuzey Kıbrıs.

– Yavru vatan da bizi yaya bıraktı.

78) Batı Timor.

79) Maldivler.

– Sosyetemizin tatile gidip para bıraktığı yer.

80) Hong Kong.

81) Malta.

– Küçücük bir ada. Biz niye hâlâ yokuz?

82) Kırgızistan.

83) Haiti.

84) Arnavutluk.

85) Sierra Leone.

86) Lesoto.

– Afrika'da hap gibi bir ülke. Bu da mı bizden önde?

87) Gambiya.

86) İsrail.

– Filistinlilere kan kusturuyorlar ama basını bizden özgür.

89) Macaristan.

90) Peru.

91) Moldova.

– Bize ekmek parası için çalışmaya geliyorlar ama bizden daha özgürler.

92) Kuzey Makedonya.

93) Sırbistan.

94) Guina Bissau.

– Nerede olduğunu bilen var mı?

95) Liberya.

96) Ukrayna.

– Vay canına! Onlar da mı önde?

97) Maruitania.

– Haritada yerini gösterebilir misiniz?

98) Ekvator.

– Kokain tacirleriyle meşhur.

99) Etiyopya.

– Eski adı Habeşistan. Onlar da bizi solladı.

100) Paraguay.

– Dalyayı tamamladık ve 100'e ulaştık ama hâlâ biz yokuz.

101) Malezya.

102) Lübnan.

103) Kenya.

104) Mozambik.

105) Karadağ.

– Bizim zenginlerimiz buradan bol bol yer alıyor. Bir bildikleri var demek ki!

106) Angola.

107) Brezilya.

108) Mali.

109) Kuveyt.

110) Guine.

111) Bulgaristan.

– Sen de mi komşu?

112) Nepal.

113) Benin.

114) Bolivya.

115) Nijerya.

116) Guatemala.

117) Nikaragua.

– Terörle kırılıyor ama basını bizden özgür.

118) Kongo Bazarville.

119) Endonezya.

120) Zambiya.

122) Afganistan?

– Vay canına! Afganistan da mı önde?

123) Çad.

– Yaşanacak yer bile değil ama bizden özgür.

124) Tanzanya.

125) Uganda.

126) Zimbabve.

– Ayıp oluyor artık. Bu ne yaa?

127) Sri Lanka.

128) Ürdün.

129) Katar.

– Tank-Palet Fabrikamızın üzerine konan Arap emirliği.

130) Kolombiya.

– Uyuşturucu baronlarının ülkesi de bizden önde…

131) Birleşik Arap Emirlikleri.

– Demokrasi yok, adı üstünde “Emirlik” ama basına fazla baskı yapmıyorlar.

132) Orta Afrika.

133) Fas.

134) Kamerun.

– Saymaktan yoruldum.

135) Umman.

136) Filipinler.

– Kaçakçıların bol olduğu ülke.

137) Filistin.

– Basın özgürlüğü bizden nasıl iyi olur?

138) Güney Sudan.

139) Myanmar.

– Müslümanların ezildiği bir Asya ülkesi.

140) Tayland.

141) Esvatini.

– Dünyada böyle bir ülke var mıydı?

142) Hindistan.

143) Meksika.

144) Kamboçya.

145) Pakistan.

146) Cezayir.

147) Venezuela.

148) Honduras.

149) Rusya.

– Vay canına! Putin'in ülkesi de geçti bizi…

150) Demokratik Kongo.

151) Bangladeş.

152) Brunei.

– Katı bir krallık ama bizden daha özgür. İnanılacak gibi değil!

153) Beyaz Rusya.

154) Türkiye.

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Şükür… Sonunda ülkemize ulaştık… 154'üncü sıradayız. İşte dünyadaki yerimiz bu! Mutlu musunuz beyler?

Bizden sonra 26 ülke var.

155'inci sırası Ruanda alıyor.

Çin 177'inci sırada…

180'inci sırada Kuzey Kore var… Diktatör Kim Jong Un'un ülkesi Kuzey Kore dünya sonuncusu!

Neyse biz Çin ve Kuzey Kore'den daha iyi durumdayız diye teselli bulalım.

TEBESSÜM

Kraliçenin fiyatı!

Adamın biri sağda solda kadınlar hakkında ileri geri konuşur dururmuş.

“Sen paradan haber ver. Dünyada para ile elde edilmeyecek kadın yoktur” dermiş

Bir gün işi iyice azıtmış:

“Siz ne diyorsunuz yahu?” diye bağırmış “Ben kraliçeyi bile parayla elde edebilirim. Yeter ki fiyatını öğreneyim.”

“Kraliçenin fiyatı olur mu hiç…” diye itiraz edenlere:

“Olur olur! Herkesin olur. Kraliçenin de bir fiyatı vardır!”

Lâf dönmüş dolaşmış, kraliçenin kulağına gitmiş…

Tepesi atan kraliçe “Getirin şu edepsizi karşıma…” diye emretmiş…

Adamı yaka paça kraliçenin huzuruna çıkartmışlar:

“Söyle bakalım… Sen böyle böyle dedin mi?”

“Evet, dedim efendim…”

“Nasıl söylersin bunu terbiyesiz? Senin kafanı uçurturum! Neymiş benim fiyatım?”

“10 milyon dolar nasıl efendim? Yeter mi sizce?”

“Sus edepsiz, ahlâksız adam!”

“Kızmayın haşmetli kraliçem, 100 milyon dolar olsun!”

Kraliçe daha da kızıp köpürmüş:

“Sen bana nasıl fiyat biçebilirsin?”

Adam başını kaşımış:

“Sinirlenmeyin efendim, sizin şu sarayınızı altından yapıp, size hediye etsem ne dersiniz?”

Şaşıran kraliçe birden duraklamış:

“Sende bu kadar altın var mı?”

Adam dönmüş, arkasında duran muhafıza fısıldamış:

“Kraliçenin de fiyatını bulduk, şimdi iş altını bulmaya kaldı!”

GÜNÜN SÖZÜ

Polisin biber gazı sıkmasına gerek yok! Memlekette ağlatacak yeterince neden var!