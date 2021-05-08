Yabancı futbolcu çöplüğü olmayalım!

Sevgili okurlar… Yabacı bir futbolcunun terbiyesizliği, bugün futbol yazmama neden oldu.

Fenerbahçe-Erzurumspor maçında, Afrika kökenli yabancı futbolcu Gomez'in, onu oyuna sokmak isteyen Teknik Direktör Yılmaz Vural'ın talimatını reddederek oyuna girmemesi tam bir skandaldır. Bu saygısız futbolcu, hocasını milyonlarca TV izleyicisi önünde küçük düşürmüştür.

Kulüp ona ne ceza verecek bilmiyorum ama bu olay bana bir kez daha Türkiye'deki “yabancı futbolcu enflasyonunu” hatırlattı.

Afrika'dan, Asya'dan, Avrupa'dan kopup gelen, çoğu niteliksiz yabancı futbolcular, Türkiye'yi babalarının çiftliği haline getirdiler!

Aralarında “üst düzey” futbolcu sayısı az ama hepsi de Türk futbolculardan çok daha iyi para alıyorlar!

Her kulüp 14 yabancı futbolcu transfer edebiliyor! Sahaya çıkan futbolcuların sayısından üç futbolcu daha fazla! Sürüsüne bereket!

Ayıp değil mi?

Türkiye'de futbol oynayan genç mi kalmadı?

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Türkiye Futbol Federasyonu'nun unutulmaz eski başkanlarından Mustafa Kemal Ulusu isyan etti:

“Türk gençliğine ayıptır, yazıktır, günahtır!

Hiçbir şey bilmiyorsanız, Atatürk'ün Türk gençliğine hitabını okuyun, onlara ne kadar güvendiğini görün, belki uyanırsınız!”

Kemal Ulusu'nun haklı isyanı kime?

Bir zamanlar başkanlığını yaptığı TFF'ye, yani Türkiye Futbol Federasyonu'na …

Neden bunları söyledi? TFF, Türk gençlerini yabancılara boğdurttuğu için!

Ulusu, sözlerine şöyle devam etti:

“Şu anda Türk futbolunun en büyük sorunu, büyük-küçük tüm takımlarımızın sahaya zaman zaman 10, hatta 11 yabancı futbolcuyla çıkmalarıdır. Taraftarların çoğu yabancılarla dolu takımların kadrolarını bile sayamıyor!

Ayrıca bu futbolcular en ufak bir anlaşmazlıkta kulüplerini (Avrupa Futbol Birliği) UEFA'ya şikâyet ediyor, büyük tazminatlara mahkûm ettiriyor.

Bunların disiplinsizlikleri de affedilecek gibi değil…

En son, Fenerbahçe-Erzurumspor maçında, yabancı futbolcu Gomez, hocası Yılmaz Vural'a çirkin bir şekilde karşı çıkarak, saygın bir futbol adamı olan teknik direktörü herkesin önünde küçük düşürdü. Bu bir skandaldır, tam bir terbiyesizliktir!

Buna benzer olayları daha önce de gördük. Bakalım cezası ne olacak?

Tüm bunlar “Balık baştan kokar” misali Türkiye Futbol Federasyonu'ndan başlıyor.

14 yabancı futbolculu bir lig, Türk gençlerine saygısızlıktır!

Türk futbolunun ayağa kalkması için yabancı futbolcu sayısına mutlaka sınır getirilmelidir.”

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Futbolun duayeni TFF eski başkanı Ulusu'ya “Peki takımlarda en çok kaç yabancı futbolcu olmalıdır?” diye sordum. “3 + 1 olmalı” diye cevap verdi.

Aynı kanaatteyim. Yabancı futbolcu sayısı 3 veya 4 ile sınırlandırılırsa, o zaman âdeta çöplükten toplanan “saçma sapan futbolcular” değil, üst kalitede “seçme futbolcular” transfer edilir ve bundan futbolumuz kazançlı çıkar.

Artık yeter! Türkiye yabancı futbolcu çöplüğü olmamalı!

TEBESSÜM

“Allah'ın imtihanı”

Ülkede yoksulluk almış başını gidiyor.

Halk büyük sıkıntılar içinde…

Bir yandan salgın, bir yandan pahalılığın yarattığı fukaralık insanları canından bezdirmiş durumda…

Böyle sıkıntılı günlerden birinde sarıklı bir hoca, önünde toplanan cemaate vaaz veriyor ve diyor ki:

“Sevgili din kardeşlerim… Fakirlik bir kaderdir ve isyan edilmemesi, dayanılması gerekir. Allah sizleri imtihan ediyor!”

Bizim Temel de, hocayı dinleyenler arasındadır. Konuşmak için elini kaldırıp izin istiyor ve:

“Muhterem hocam” diyor “Allah neden Alman'ı, İngiliz'i, Kanadalıyı imtihan etmiyor da hep bizi sınava sokuyor?”

GÜNÜN SÖZÜ

Kanun kılıç gibidir. Keskin tarafı güçsüzün göğsünde, sapı güçlünün elindedir!