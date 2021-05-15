Yüreklere kan damlıyor!

Bugün bayramın son günü…

Mübarek bayramı ulusça nasıl geçirdik?

Salgın nedeniyle uygulanan yasaklar milleti kapanma mağduru yaptı.

Çaresiz esnaf kan ağlamaya devam etti…

Ülkenin kaynakları heba edildiği için işsizlere, esnafa destek verilemedi.

Bayram günleri, şu ünlü türküyü hatırlattı hepimize…

“Bayram gelmiş neyime,

Kan damlar yüreğime,

Yaralarım sızlıyor,

Doktor benim neyime!

Anam anam garibem!”

İşte, bayram günlerinde, insanlarımızın çoğu böyle acıklı bir haldeydi!

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Toplumu kutuplaştırarak ülkemizi yaşanması zor bir yer haline getirdiler.

Ülkede, birbirinden nefret eden grupların sayısı arttı.

Artık fırsatını bulan memleketten kaçmaya çalışıyor!

Özellikle gençler, kendileri için iyi bir gelecek görmedikleri için Avrupa ve Amerika'ya kaçmanın yollarını arıyor.

Avrupa Birliği İstatistik Ofisi'nin açıkladığı göç ve iltica verilerine göre, son beş yılda Türkiye'den Avrupa'ya göç ve ilticalar yüzde 506 arttı.

250 bin Türk gencinin ABD'ye gitmek için resmen başvuru yaptığı belirlendi.

Türk vatandaşları Avrupa Birliği ülkelerine iltica, göç ve sığınma başvurularında, Suriye, Venezuela, Afganistan ve Irak'lıların ardından 5'inci sırada yer aldı.

Kahredici bir durum bu!

Avrupa ülkelerinin gözünde Suriye, Irak ve Afganistan'dan pek farkımız yok!

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Ülkenin haline bakın!

Salgında hâlâ yeterli aşı yok!

Her gün bir uçak dolusu insanımızı kaybediyoruz! Her ay 8 bin, 9 bin kişi!

Kepenk kapatan, iflas eden esnafın, işlerini kaybeden insanların feryatları yüreklerimizi kanatıyor!

Öğretim, bilim, özgürlükler büyük oranda askıya alınmış durumda…

Gazeteler, gazeteciler tehdit ediliyor!

Her yandan mafya rezaletleri fışkırıyor!

“Suç örgütü lideri” diye tanımlanan Sedat Peker'in, yayınladığı videolarda iddia ettiği (devlet, siyaset, mafya ilişkileri) ülkeyi sarsıyor!

Eski Adalet Bakanı ve Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu üyesi Cemil Çiçek “Bu iddiaların binde biri bile doğru olsa, mutlaka soruşturma açılması gerekir” diyor ama soruşturma açıldığı da, açılacağı da yok!

Sorumlu makamlar sadece “İftira ve yalan” diyerek iddiaları geçiştirmeye çalışıyor!

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Bayramların umut ve mutluluk yaratması gerekir ama soralım bakalım:

“Mutlu muyuz?”

Vicdanımıza seslenip bu soruya samimi yanıt isteyelim…

Gönül rahatlığıyla acaba kaç kişi “Mutluyum” diye cevap verebilir?

Bunu bir düşünmek lâzım!

İsrail ordusu cellat gibi!

İsrail, Ortadoğu'nun celladı haline geldi… Bir ölüm makinesi sanki!

ABD Başkanı Biden de, bu terörist devleti destekleyerek kendi seciyesini, düşük karakterini gösterdi!

Her Ramazan ayında olduğu gibi İsrail bu Ramazan'da da Filistinlilere saldırdı, bayram günlerinde de vahşice öldürmeye devam etti!

Güçlülerin dünyasında adalet yok! Silahlar konuşunca, yasalar susuyor!

Tarih boyunca çeşitli milletler tarafından sürekli ezilen, hor görülen, öldürülen Yahudiler şimdi gücü ellerine geçirince kendileri zalim oldular! Yüzyıllarca uğradıkları haksızlıkların acısını zavallı, güçsüz ve çaresiz Filistin halkından çıkartıyorlar!

Hıristiyan dünyası katliamlara karşı vurdumduymaz bir tavır içinde…

Peki, İslâm dünyası ne yapıyor?

İslâm ülkelerinin, işgalci İsrail'in Kudüs ve Gazze'de masum Müslümanları alçakça katletmelerine karşı pek bir şey yaptıkları söylenemez! Ortaya konulan tepkiler, meydanlarda atılan nutuklar ikiyüzlülüğe dönüşmüş durumda… Güya protesto ediyorlar ama İsrail ile ilişkilerini de uyum içinde sürdürüyor, vahşeti durduracak adımlar atmıyorlar!

GÜNÜN SÖZÜ

Nerede merkeziyetçi düzen varsa, mafya türü olaylar orada yeşerir!