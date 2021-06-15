“Belediye önünde bacağından vur ki ders olsun”

İçişleri Bakanı'nın memleketi Trabzon'da ilginç olaylar yaşanıyor. Yomra'nın İYİ Partili Belediye Başkanı Mustafa Bıyık'a 5 kurşun sıkıldı. Nedeni ise kültür merkezi ihalesini iptal etmesiydi. Yeni ihalede, 1 milyon 300 bin lira belediyenin kasasında kaldı. AKP döneminde bir üniversiteye parasız ve süresiz verilen arazinin alınması, benzinlik ihalesinin yenilenmesi de Bıyık döneminde gerçekleşti. Tabi bu durum, bazı çevreleri rahatsız etti.

İYİ Parti Trabzon İl Başkanı Azmi Kuvvetli, ildeki “İllegal yapı”nın üzerine yeterince gidilmediğini, bu durumun da o yapıları cesaretlendirdiğini öne sürüyor, “Açıkça ifade ediyorum ki son 20 yılda Devletimiz kudretini ortaya koyamamıştır” diyor. Başkanı böyle bir açıklama yapmaya iten önemli nedenler olmalı.

“BELEDİYE ÖNÜNDE VUR”

Yomra Belediye Başkanı'na 5 kurşun sıktığı öne sürülen Halit Aytekin'in, kimliğinin belirlenmesi ve 12 saat içinde yakalanmasında da Emniyet'in başarısını göz ardı edemeyiz. Yomra Belediye Başkanı Mustafa Bıyık'a, belediye binası önünde kurşun yağdırılması da tesadüf değil. Halit Aytekin'in ifadesinden aktaralım:

“2-3 ay önce T.K., bana Yomra Belediye Başkanı Mustafa Bıyık'ı, belediyenin önünde bacağından vurmamı, bunun başkana ders olmasını istedi. Eylemi yapacağım gün bana uyuşturucu verdi, getirdiği siyah eşofmanı giymemi ve verdiği silahla vurmamı istedi. Belediyeye gelmeden önce markete girdim, bir paket sigara aldım ve belediyenin önüne geçtim. Burada başkanın gelmesini bekledim. Bir kaç dakika kadar bekledikten sonra Başkan makam aracı ile belediyenin önüne geldi. Tam araçtan indiği esnada, daha önce doldur-boşalt yaptığım silahı çıkartıp 4-5 el ateş ettim. Amacım korkutmaktı.

HASIMLARIM PEŞİMDE

Ateş ettikten sonra bağırıp çağırmadan hızlıca yolun karşısına geçtim. Merdivenlerden çıkarak üst caddeye çıktım. Burada bilmediğim bir binaya girdim. Kapıları çalmaya başladım. Binanın en üst katındaki kapıyı çaldığımda tanımadığım bir bayan ile eşi kapıyı açtı. Kendilerine, ‘Hasımlarım vurmak için beni kovalıyorlar. Telefonunuzu kullanabilir miyim?' diye sordum.

Bana telefonu verdiler. Bu telefondan T.K.'yi aradım, ‘İşlem tamam' dedim. Kendisine bulunduğum yeri tarif edip almasını istedim.”

İşte burada ilginç bir gelişme yaşandı. “Hasımlarım peşimde” diyen Halit Aytekin'in telefon etmesine izin veren aile, bu kişinin tutumundan şüphelenmişti. Durumu Emniyet'e bildirdi. İşte, şüpheliye ulaşılmasında bu telefon çok etkili oldu. Telefon edilen numaradan, aranan numaranın T.K. olduğu anlaşılmıştı. Daha ilginç bir durum, saldırıda bulunan Halit, cep telefonunu iki gün önce kapatmıştı. Halit Aytekin, yerini tarif edip T.'nin kendisini almasını istedi. Halit, ifadesini şöyle sürdürdü:

İŞİ HALLETTİN Mİ?

“Otomobile biner binmez, T.K. bana, ‘İşi hallettin mi?' diye sorduğunda, hallettiğimi söyledim. İlçe dışına yaklaşık 10 kilometre gittikten sonra bana verdiği tabancayı kendisine verdim. Üzerimde bulunan eşofmanı çıkarıp yakmamı, getirdiği elbiseyi giymemi söyledi. Söyleneni yaptım. Yaklaşık bir kilometre daha araçla gittikten sonra benim inmemi istedi.

Akşam saatlerinde T.'nin evinin bulunduğu yere gittim. Evde annesi vardı. Ancak onun olaydan haberi yoktu. Ben kendisine, T.'nin arkadaşı olduğumu belirttim ve telefonunu kullanmak istediğimi söyledim. Telefonunu verdi, ben de arkadaşım Hakan'ı telefonla aradım, bulunduğum yeri tarif edip beni almasını istedim.

Hakan gelmeden, ben de ilçe merkezine doğru yürümeye başladım. Bir süre sonra Hakan ile yanında bulunan tanımadığım iki kişi siyah renkli bir araçla geldi. Otomobile binip ilçe merkezine doğru gelirken polisler yakaladı.”

Başkan Mustafa Bıyık'ı vurdurmaya azmettiren T. ve üzerine kurşun yağdıran Halit Aytekin tutuklandı. Kuşkusuz bu olayın gerisinde başka olaylar da çıkacaktır.

Turizm amaçlı binaları dini vakıflara verdiler

Dönemin Bayburt Valisi İsmail Ustaoğlu, AKP'den Düzce Milletvekili aday adayı olmuştu. Listeye alınmadı. Halen Trabzon Valiliği görevinde bulunan Ustaoğlu, kültür merkezi olarak kullanılan binayı boşalttırıp milyonlarca lira harcamayla yeniden valilik binası yapmaya çalışıyor.

Volkan Canalioğlu'nun Kültür ve Turizm Müdürü olduğu dönemde, Trabzon Belediye Başkanı Orhan Karakullukçu ile birlikte Ortahisar ilçesi, Ortahisar mahallesinde kale surlarının üzerinde kamulaştırdıkları 10'a yakın binayı aslına uygun bir biçimde özel projeyle restore ettirip turizme kazandırmışlardı.

Bir süre Sarp Tur tarafından yerli ve yabancı turiste hizmet verilen binaların bazıları Vali İsmail Ustaoğlu tarafından Birlik Vakfı'na, Ensar Vakfı'na, Kanuni Vakfı'na, İmam Hatip Lisesi Mezunları Derneği'ne ihalesiz verildi.

Trabzon'da yalnız başkana kurşun sıkılmıyor, turizme ve kültüre de bir şekilde darbe indiriliyor.