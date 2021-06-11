Hadi gözünüz aydın o da başarıldı!

İlkokul-larımızda 1933 yılında okutulmaya başlanan andımız, AKP hükümetinin “Çözüm süreci” olarak nitelediği 2013 yılında, yönetmelikten çıkarıldı. Ama Milli Eğitim'in yönetmelik değişikliğine karşı toplumun duyarlı kesimleri, bazı öğretmen sendikaları, “Ankara'da Hakimler var” dedi ve yönetmeliğin iptali için davalar açtı.

Andımız'ın yönetmelikten çıkarılması üzerine dava açanlardan birisi de Emekli Yargıtay Üyesi Ali Suat Ertosun'du. Yeğeni adına Danıştay 8. Dairesi'nde, Andımız'la ilgili kararla ilgili olarak yürütmenin durdurulması ve kararın iptali için dava açtı. Dava, Ertosun'un yeğeni lehine sonuçlandı.

ARAŞTIRMA YAPMADAN

Danıştay 8. Dairesi'nin gerekçeli kararında şöyle denildi: “Öğrenci Andı'nın kaldırılmasını gerekli kılacak idarece yaptırılmış eğitim biliminin gerekleri ve pedagojik formasyon ilkeleri bakımından değerlendirmeler içeren araştırma, inceleme ve tespit bulunmamaktadır. Sözü geçen Andın okutulmaya başlamasından itibaren dayanağını oluşturan Anayasal ve yasal kurallarda bir değişiklik yapılmamıştır. Toplumsal değer yargıları ve ilkelerimiz değişmemiştir. Dolayısıyla Andımız'ın kaldırılmasını hukuki zemine oturtacak, idarenin takdir hakkını, düzenleme yetkisini kamu yararı ve hizmet gerekleri doğrultusunda kullandığını ortaya koyacak yeterli bilimsel gerekçe bulunmamaktadır.”

Davalı Milli Eğitim Bakanlığı, 8. Dairenin bozma kararını temyiz etti. Dava, Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu'nda ele alındı ve oy çokluğuyla Andımız kararı bozuldu. Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulunun kararını okuyalım:

“Bu konuda idarenin takdir yetkisi bulunmaktadır. 2005 yılından itibaren Dünyadaki genel eğilimlere uygun olarak benimsenen yeni eğitim ve öğretim yaklaşımı dikkate alınarak, eğitim ve öğretim materyali olarak kullanılan Öğrenci Andı, yalnızca derslerden önce her gün topluca okutulması uygulamasının kaldırılmasında hukuka aykırılık yoktur.”

KARŞI OY GEREKÇESİ

Azınlıkta kalan ve karşı oy yazan üyeleri ise bu karara neden karşı olduklarını şöyle yazdılar:

“Anayasamızın başlangıç kısmında ve Milli Eğitim Temel Kanunu'nda belirtilen ilkeler doğrultusunda; Türk Devletini ve Milletini ebediyete kadar yaşatacak, çağdaş uygarlığın ortağı ve öncüsü yapacak, toplumun ve kişilerin refah, huzur ve mutluluğunu sağlayacak, yeni nesillerin yetişmesi için milli eğitim sistemimizin temel amaçlarını gerçekleştirmeye içeriği itibarıyla sağlamaya yardımcı olabilecek niteliktedir. Öğrenci Andı'nın, hukuksal gerekçeleri ortaya konulmaksızın kaldırılmasında sebep ve amaç öğeleri yönünden hukuka uygunluk bulunmamaktadır. Andımız'ın okutulmaması yönünde oy kullanan çoğunluğun, 2005 yılında ortaya çıkan yeni eğitim ve öğretim yaklaşımının da hukuksal ve bilimsel bir temeli bulunmamaktadır.”

Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu kararı kesin olduğundan Danıştay 8. Dairesi, önceki kararında ısrar edemeyecek ve bozma kararı doğrultusunda davayı reddedecektir. Bu durumda verilecek ret kararına karşı tekrar temyiz yoluna başvurulmasında hukuki yarar bulunmuyor. Tekrar temyiz yoluna başvurulsa bile, Kurul kararının değişme olanağı yok. Ancak kararın kesinleşmesinden sonra 30 gün içerisinde Anayasa Mahkemesi'ne bireysel başvuru yapılabiliyor. Anayasa Mahkemesi'nin başvuruyu kabul etmemesi halinde Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne (AİHM) gidilmesi mümkün.

YİNE OKUNABİLİR Mİ?

Milli Eğitim Bakanlığı, andımızı yönetmelikten çıkardığına göre, andımızın yine de okullarda okutulması mümkün mü? Bu konuda ilk davayı açan, başından beri mücadeleyi sürdürenler arasında bulunan Emekli Yargıtay Üyesi Ali Suat Ertosun'a sordum. Şunları söyledi:

“Hiçbir hukuksal ve bilimsel temeli olmayan bozma kararından dolayı büyük üzüntü duyduk. Karar, kamu vicdanını rahatsız etti. Bu karar için kurulun üye yapısının değişmesi beklendi. Sonunda arzulanan amaca ulaşıldı. İdarenin takdir yetkisi mutlak değildir. Aksinin keyfi uygulamalara yol açabilir.

Milli Eğitim Bakanlığı, 2009 yılında aynı konuda açılan başka bir davada, Andımız'ın kaldırılmaması gerektiği görüşünü savundu. Yani, şimdi savunduklarının tam tersi. 8. Daire, 2011 yılında ret kararı vermişti. Temyiz istemi, Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu tarafından kabul edilmedi ve ret kararını onadı. Bu durumda 2021 yılında verilen bozma kararında, 2005 yılında ortaya çıkan yeni eğitim ve öğretim yaklaşımından söz edilmesi çelişki doğuruyor.

Yeni eğitim ve öğretim anlayışı, önceki davada da söz konusuydu. Bu karara karşı her türlü hukuki yolu deneyeceğim. Halkımız, andımızın kaldırılmasına tepki göstermeli. Andımız'ın uygun yer ve zamanlarda okunmasında hiçbir engel yok.”

Danıştay, madalya ve nişanlarda Atatürk siluetini, okullarda Andımız'ı kaldırdı. Büyük önderi unutturmak, için bunca çaba niçin?