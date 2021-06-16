Parayla “iş bağlayan” lobide kimler var?

Alaattin Çakıcı aranırken, dönemin Devlet Bakanı Eyüp Aşık'la yaptığı telefon konuşmasını kayda aldı. Kaydettiği bu konuşmayı açıkladı. Hükümeti salladı. Eyüp Aşık, toplumsal duyarlılığı da dikkate alıp hem bakanlıktan, hem milletvekilliğinden istifa etti. Dokunulmazlığının kaldırılması için çaba gösterdi. Ama günümüzde bakanlığına dezenfektan satan da, hakkında önemli iddialar gündeme getirilse de dokunulmazlığının kaldırılması yönünde kıllarını bile kıpırdatmıyorlar. Hatta, dokunulmazlığının kaldırılmasını isteyemiyorsun, açıklaması gereken konuları Cumhuriyet Savcısı'na da, kamuoyuna da açıklamıyorlar.

Sedat Peker, aralarında bakanların, siyasilerin de isimleri geçen açıklamalar yaptı. “Yok böyle bir konuşma” denilince ses kaydını açıkladı. Anlaşılan elinde daha çok ses kaydı var. Çünkü, çok önemli iddialarda bulunuyor, bunlarla ilgili yaptığı görüşmeler ya da başkasının yaptığı ve kayda aldığı konuşmalar Sedat Peker'e ulaştırılıyor.

KORMAZ DA KAYDA ALDI

İçişleri Bakanı makamında, SBK Holdingin patronu Sezgin Baran Korkmaz'la 4 Aralık'ta görüştü. Baran'ın, 45 milyon dolarlık alacağının silinmesinin gündeme geldi. Baran, başına neler geleceğini anlamış olacak ki 5 Aralık'ta yasal yollardan yurtdışına çıktığını da Sedat Peker açıkladı. Peker, bu konuda kamera kayıtları olduğunu, bunlar silinse bile telefon HTS kayıtlarının ortaya çıkacağını belirtti.

Peker'in gündeme getirdiği isimlerden birisi de Habertürk TV Ana Haber spikeri ve programcı Veyis Ateş oldu. Yalnız, o değil, ardından Sezgin Baran Korkmaz da, Ateş'le yaptığı telefon konuşmasını, özellikle Ateş'in çalıştığı Habertürk yazarlarına aktardı. Önce Fatih Altaylı'ya açıklama yaptı. Aynı sitenin yazarı Sevilay Yılman'ın yazısına göre, Baran, o konuşmanın 3 dakikalık bölümün de kendisine dinletti. Hem Altaylı, hem de Yılman, iddiaların korkunçluğunu dile getirdi.

SEN SÖYLE NASIL OLACAK?

Sezgin Baran Korkmaz ile Veyis Ateş arasında geçtiği öne sürülen ve Yılman'ın dinlediğini yazdığı bölümde, Ateş'in söyledikleri şöyle belirtiliyor:

“Biliyorum canın çok acıyor. Her tarafı yakıp yıkmak istiyorsun. Çıkıp her yere konuşmak istiyorsun. Yaşadıklarını anlıyorum. Hak da veriyorum sana. Sen de eşine, ailene çoluğuna, çocuğuna kavuşmak istiyorsun… Hiçbir şey olmamış gibi ülkene dönmek istiyorsun… Ankara'dayım. Az önce senin görüşmeni yaptım. Şunu anladım ki seninle uğraşan bir klik ve lobi var. Ama bu arkadaşlarla işi tersine çevirmek mümkün.”

Bunun üzerine Baran, “Abi ben hukuken zaten haklıyım ama yine de sen söyle nasıl olacak?” diyor. 10 milyon Euro'dan söz ediliyor.

VEYİS ATEŞ KONUŞMALI

Veyis Ateş, hem Sedat Peker'in, hem de Sezgin Baran Korkmaz'ın iddialarına henüz bir cevap vermedi. Veyis Ateş'in de hakkındaki iddialara karşı mutlaka söyleyecekleri vardır. Kamuoyuna açıklamazsa bile bu konu nasıl olsa soruşturma ya da dava konusu olacağına göre C.savcısına anlatacaktır, mahkemede dile getirecektir. Veyis Ateş'in ne diyeceği bile bilinmeden şu aşamada linç edildi.

Baran, kendisinden işlerinin çözümü için Ateş aracılığıyla bir “Kliğin, lobinin 10 milyon Euro karşılığı işi çözeceğine” ilişkin ses kaydı olduğunu belirttiğine göre, bu “kliğin, lobinin” kimlerden oluştuğunun ortaya çıkarılması için suç duyurusunda bulunması gerekiyor. Bu konuda yakın bir gelecekte soruşturma başlatılırsa da şaşırmam. Para istenmesi varsa bu para kimler arasında pay edilecek, kimler adına alınacaktı? Bunları mutlaka C.Savcısı soracaktır. Herhalde bu iddiaların da üstü kapatılmaz.

KİM BU LOBİ

Hakkında yakalama kararı bulunan ve İsviçre'de olduğu bilinen Sezgin Baran Korkmaz, Veyis Ateş'le yaptığını belirttiği 12 dakikalık konuşmanın 3 dakikalık bölümünü açıkladı. 9 dakikalık bölümünü açıklamadı. Kayda alan Korkmaz, Ateş'i konuşturmaya çalıştığına göre o konuşmada, “İşi çözecek” olan “Lobide”, “Klikte” yer alanlardan bazılarının isimleri de geçmiştir. Acaba, bu lobinin servis ettikleri mi medyada haber olarak yayımlanıyor? Para isteyen lobi, basın üzerinden mi operasyon çekiyor?

O zaman sormak gerekir kim parayla işleri çözen lobi? Kim ya da kimlerden oluşuyor? Basın, bazı iş insanlarına kurulan komployu ortaya çıkarmak yerine komplonun parçası haline mi geliyor? Baran'dan para kopartmak için medya mı kullanıldı? Parayla iş çözen bir yapı varsa, Devlet bunlardan habersiz olamaz. Başı dertte olan iş insanlarının çoğu, istenen parayı veriyor da olabilir? Bugün ortaya konulan, para istenmiş ama Baran o parayı vermediği için işi çözülmemiş de olabilir.

SIR, 9 DAKİKADA MI?

Henüz açıklanmayan 9 dakikalık konuşmada, Sezgin Baran Korkmaz, parayı vermezse neler olabileceğini de sormuş olabilir. Peki, kendisine nasıl bir bilgi aktarılmıştır? O zaman Sezgin Baran Korkmaz, elindeki ses kaydının kopyasını savcılığa teslim etmeli, bugüne kadar konuşmayan Veyis Ateş'in de bildiklerini, o konuşmanın içeriğini C.Savcısına anlatmalı.

Korkması gereken parayla iş bağladığı öne sürülen lobi ve klikler içinde yer alanlar olmalı. Peki kim bunlar? Bugüne kadar hangi işleri, kaç lira karşılığı çözdüler. İp ucu bulundu. Ha gayret…