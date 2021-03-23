Sizde hiç vefa yok mu?

Konya Selçuk Üniversitesi'nde bulunan Süleyman Demirel Kültür Merkezi'nin adının Sultan Alparslan Kültür Merkezi, Prof. Dr. İhsan Doğramacı Uygulama Anaokulu'nun adının da, Nasrettin Hoca Uygulama Anaokulu olarak değiştirildiğini SÖZCÜ duyurmuştu. Bazı rektörler bir alem oldu… Ülkemize yıllarca hizmet etmiş isimler kaldırılıyor. Tokat Üniversitesi Rektörü de, YÖK Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç'ın gözüne girmek için, rahmetli babasının adının verileceği cami yaptırıyor. Yekta Bey, Demirel ve Doğramacı vefasızlığına el atmalı…

Böyle bir isim değişikliği hangi ihtiyaçtan doğdu? Bunun mantıklı bir cevabı olmadığını üniversitenin konuştuğum yöneticileri de söyledi. Siyasi kimliğiyle öne çıkan 42 yaşındaki rektör, kendini isim değişikliğiyle göstermek istiyor.

GÜÇLÜKLE İZİN ALMIŞTI

Selçuk Üniversitesi'nde Kültür Merkezi'ne Süleyman Demirel, Uygulamalı Anaokulu'na İhsan Doğramacı adını, üniversitenin gelişiminde önemli payı olan 1995-2003 döneminde rektörlük görevinde bulunan Prof. Dr. Abdurrahman Kutlu vermişti. Onun nasıl verildiğini de, yeni rektöre gönderdiği tepki mektubunda şöyle anlattı:

“O büyük insanların isimlerini, kendilerinden güçlükle izin alarak, konmasına ben vesile oldum. Bu sebeple onların maneviyatları önünde mahcup oldum. Ama kimin aklına gelirdi ki; benden 18 sene sonra, Selçuk Üniversitesi yetkililerinin kendi kuruluşunda büyük emekleri olan iki büyük devlet adamının isimlerini üniversiteden sileceği.

Bugün rektörlüğünü yaptığınız Selçuk Üniversitesi, bu iki büyük insan tarafından kurulup geliştirilmiştir. Konya, 1950'lerden itibaren bir üniversiteye kavuşma çalışmaları ve gayretleri içine girmiş, nihayet o hayal 1975 yılında gerçekleşmiş, Süleyman Demirel hükümeti, Konya'da Selçuk Üniversitesini kurmuştu. Üniversitemizin kapasitesinin artırılması, büyütülmesi ve ikinci tıp fakültesinin açılması da Demirel'in talimatı ve Doğramacı'nın gereğini yerine getirmesiyle gerçekleştirildi. Eminim ki siz bu gerçekleri yeterince bilmiş olaydınız; sağduyu sahibi insanları üzecek hadiselere meydan vermezdiniz.

85 BİN DOLARLIK PİYANO

Prof. Dr. İhsan Doğramacı Uygulamalı Anaokulu, bizim ‘Yenidoğandan-Üniversiteye' Projemizin bir parçası idi. Devlet ödeneği kullanılmadan, kendi oluşturduğumuz kaynaklarla bir yaz sezonunda tamamladık. Her türlü detayın ve kaliteli eğitimin düşünüldüğü anaokuluna; çocuk hekimi ve ömrünün büyük kısmını eğitime harcamış merhum Doğramacı hocamızın isminin verilmesinin, üniversitemiz için bir zenginlik ve onur olacağını düşündük. İsminin verilmesi konusunda izni zor aldık.

Doğramacı hocamız, birkaç defa bana, okula ne yapabileceğini, eksik olan ne diye sordu. Ben ‘Her şey tamam hocam' deyince, en sonunda anaokuluna o zamanki değeri 85 bin dolar olan piyano hediye etti. Anaokuluna, Bilkent Üniversitesi'nden bir müzik öğretmeni, bir de İngilizce öğretmeni görevlendirdi. O öğretmenler yıllarca gelip gittiler.

ÜNİVERSİTENİN ZENGİNLİĞİYDİ

Sayın Rektör, o değerli büyük insanların üniversitedeki Kültür Merkezinden ve Anaokulundan isimlerinin kaldırılması çok yanlış olmuştur. Üniversite zarar görmüş, üniversitenin vizyonu daralmıştır. Selçuk Üniversitesini kuran, üniversitenin her zaman yanında olan, o büyük insanların isimlerinin üniversitenin birimlerinde bulunması, üniversite için bir onur, gurur vesilesi ve zenginlikti.

Yeni isimleri bu şekilde değil de, kendi rektörlük döneminizde yaptığınız veya yapacağınız tesislere verseydiniz daha şık ve daha etik olurdu.”

“HADDİNİZİ BİLİN”

İYİ Parti Konya Milletvekili Fahrettin Yokuş da, rektöre gönderdiği mektupta, vefasızlığı eleştirdi. Yokuş, “Her biri Rahmeti rahmana kavuşmuş olan Türk Milletine yaşadıkları dönemlerde büyük hizmetleri olan ecdadımız arasında böyle bir ayrımcı girişim ilim yuvasına da yakışmamıştır. Üniversitenizde alınan bu yanlış ve yaralayıcı kararı en kısa sürede düzelterek yanlıştan dönmenizi Konya halkı adına talep ediyorum” dedi.

Milletvekili Yokuş, yapılan vefasızlık için rektöre, “Haddinizi bilmelisiniz. Atanmış bir rektörün keyfe keder uygulamalarının bedelini Konya halkına ödetmesine izin veremeyiz. Biliniz ki bu yanlış düzeltilene kadar peşini bırakmayacağım” diye seslendi.

Demirel ve Çiller döneminde Konya Milletvekilliği görevinde bulunan Mehmet Ali Yavuz da çok üzgün. Rektör Metin Aksoy'la konuştu. Rektör, isim değişikliğini gözden geçireceğini söyledi. Sırtını siyasete dayamış rektörün nasıl gözden geçirdiğini de göreceğiz.