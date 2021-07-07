Tunceli’de neler olmuş neler…

Halen Ordu Valiliği görevinde bulunan Tuncay Sonel, Tunceli valiliği döneminde belediye başkanlığını da yürüttü. Tunceli'nin Ovacık ilçesinin Komünist Partili Belediye Başkanı Fatih Mehmet Maçoğlu, son seçimde Tunceli Belediye Başkanı seçildi. Göreve başlar başlamaz da Tuncay Sonel döneminde yapılan ihaleleri inceletti.

Vali ve Belediye Başkanı Sonel, neredeyse bütün ihalelere “Acil iş” diye ihaleye katılacak kişileri/ firmaları önceden belirleyip davet etmiş. İhalelerde usulsüzlük iddiaları da almış başını gidiyor ama Sonel hem vali, hem belediye başkanı diye sessiz kalınıyor, kamunun

göz göre göre zarar etmesine seyirci kalınıyordu.

NELERLE SUÇLANIYOR?

Tunceli Belediye Başkanı Fatih Mehmet Maçoğlu, “Belediyemiz seçimi kazandıktan hemen sonra belediyede yapılan incelemelerde kayyım tarafından yapılan usulsüzlükleri tespit ettik. Bu anlamda soruşturulması için İçişleri Bakanlığı'na başvurduk. İçişleri Bakanlığı ise konuya ilişkin iddiaların soruşturulmasına gerek görmedi. Bu karara karşı yaptığımız itiraz sonucu Danıştay 1. Dairesi, İçişleri Bakanlığı'nın bu kararını kaldırdı” diyor.

Tuncay Sonel'in, Tunceli Vali ve Belediye Başkan Vekilliği dönemiyle ilgili nelerle suçlandığını resmi belgeden okuyalım:

1-Belediye idaresinin kayyım vasıtasıyla yürütüldüğü dönemde gerçekleştirilen Belediye Hizmet Binası ve Yeraltı Çarşısının Bakım ve Onarım İşi, Mameki Köprüsü- Mavi Köprü Arası ve Atatürk Mahallesi kıyı düzenlemesi Peyzaj İşi ile İş Makinesi ve Araç Kiralanması işi, ani ve beklenmeyen veya ivedilik arz eden bir durum olmadığı halde mevzuata aykırı davranıldı. Kamu İhale Kanunun 21/b maddesi uyarınca ihaleye çıkarak, ihalelere katılacak kişileri önceden belirleyip belli kişiler ihalelere davet edildi. İhalelerin yaklaşık maliyetlerini katılımcıların belirlediği fiyatlara göre ve/veya daha yüksek belirleyerek, gereksiz yere ihtiyaç olmadığı halde birbirine yakın yeni köprüler yaptırmak ve kamu kaynaklarının gereksiz bir şekilde harcanması ve rekabet ortamı oluşturmadan ihaleler yapılarak kamu zararına yol açıldı.

2-Tunceli Merkez İsmet İnönü Parkı Devlet İhale Kanunu'na göre 10 yıllığına kiralanması ihalesi usulsüz bir şekilde iptal edildi. Park ihale yapılmaksızın ve düşük bedelle kiraya verilip kamu zararına yol açıldı.

3-İhtiyaç olmadığı halde gereksiz yere ve yüksek bedelle sokak aydınlatma direği ve elektrik malzemesi alım ihale sürecinde usulsüzlük yapıldı.

4-Açık ihale usulüyle yapılması gereken oyuncak alım ihalesini mevzuata aykırı olarak acil ihale yapıldı ve ihaleye Tuncelili esnafın katılımı kısıtlandı.

5-Anayasa Mahkemesi kararı uyarınca belediyelerce yükseköğrenim gören öğrencilere burs verilmemesi gerekirken 2017-2018 yıllarında üniversite öğrencilerine 921 bin 600 TL burs verilerek belediye zarara uğratıldı.

SORUŞTURMA YAPAN KİM?

Tunceli Valiliği ve kayyım belediye başkanı olduğu dönemle ilgili olarak Danıştay 1. Dairesi'nin kararından okuyoruz:

“Tunceli Valisi Tuncay Sonel, amiri olduğu valilik personelini görevlendirip hakkındaki iddiaları araştırttı. Bu, araştırmanın sıhhati bakımından tereddüt oluşturduğu gibi bu araştırma sonucunda Valinin bizzat kendisi hakkında ön inceleme yapılmasına gerek olmadığı yolunda görüş bildirmesinin de objektifliğe uygun olmadığı, dolayısıyla söz konusu raporu ve Valilik görüşü dikkate alınarak İçişleri Bakanı tarafından verilen ‘işleme konulmama' kararının hem objektifliğe hem de yasaya aykırı olduğu görülmüştür.”

İçişleri Bakanı tarafından şikayetin işleme konulmamasına ilişkin olarak verilen 20 Kasım 2020 tarihli karar, Danıştay 1. Dairesi tarafından 2 Mart 2021 tarihinde oybirliğiyle kaldırdı. Danıştay kararını okuyalım:

“Dosyanın incelenmesinden, Tunceli Valisi Tuncay Sonel'in Tunceli Belediye Başkan vekili (Kayyım) olduğu dönemde gerçekleştirilen bazı ihalelerde usulsüzlük yapıldığı, üniversite öğrencilerine usulsüz olarak burs verildiği yolundaki iddialarla ilgili olarak yapılan araştırma, valinin astı konumunda bulunan ve valilik personeli olan İdare ve Denetim Müdür Vekili Birgül Kılıç tarafından yapılmıştır.”

KARARINI VERDİ

Bu araştırma sonucunda düzenlenen rapor dikkate alınarak Tunceli Valiliği'nin 15 Nisan 2020 tarih ve E. 1973 sayılı yazısıyla Tunceli Valisi Tuncay Sonel, kendisi hakkında ön inceleme yapılmasına gerek olmadığına karar verdi ve kararını İçişleri Bakanlığı'na bildirdi.

Bu görüşe ve söz konusu araştırma raporuna dayanılarak İçişleri Bakanı tarafından 11 Kasım 2020 tarihli şikayetin işleme konulmamasına ilişkin karar verildi. Halen Ordu Valisi olan Tuncay Sonel'in ince hesabı Danıştay'dan döndü. Böylece, Sonel'in Tunceli vali ve belediye başkan vekilliği soruşturulacak.

Hakkındaki iddialarla ilgili ise görüş bildirmek istemediğini de belirtmiş olayım.