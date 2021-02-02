Vali Yardımcısına göre “FETÖ’nün başkenti!”

Mustafa Atsız, yaklaşık 8 yıl Kayseri İl Özel İdaresi Genel Sekreterliği görevinde bulundu. Villasının, yatının, teknesinin olmasını da o dönem aldığı yaklaşık 5 bin avro maaşa bağlıyor. Emekliliğine bir yıl kalan ve halen Mersin Vali Yardımcılığı görevinde bulunan Atsız hakkında, Kayseri ve Nevşehir'de hakkındaki iddialar nedeniyle, Mülkiye Müfettişi raporuna dayanarak Mersin Valisi Ali İhsan Su tarafından daha önce yarım kalan soruşturmanın tamamlanması amacıyla “Soruşturma izni” verildi. Bunu, SÖZCÜ kamuoyuna duyurdu.

Vali Yardımcısı Mustafa Atsız hakkındaki iddialar, Vali imzalı İl İdare Kurulu raporunda şöyle sıralanıyor: “Suç işlemek amacıyla örgüt kurmak, nitelikli dolandırıcılık, nüfuz kullanmak, rüşvet vermek, şirket ortakları arasında çıkan anlaşmazlıkta arabuluculuk yapmak, bu işlemde maddi menfaat karşılığı bir tarafı saf dışı bırakmak, görevi nedeniyle kamu otoritesini kullanarak ticari ve maddi menfaat sağlamak, bazı savcılarla iyi ilişkiler kurarak gözaltına alınan iş adamlarını para karşılığı serbest bıraktırmak.” Atsız, bu suçlamaların bazılarından daha önce takipsizlik kararı aldığını öne sürüyor.

30'DAN FAZLA DAVA

Bunca iddiaya karşın Mustafa Atsız, son derece rahat. Üstelik bu süreçte sosyal medya üzerinden iddialarını sürdürüyor. Atsız tam 30'dan fazla Fethullahçı Terör Örgütü (FETÖ) davalarının müştekisi ya da tanığı. Bazılarına göre Atsız “Gizli tanıklık” da yaptı. Ancak, Atsız, bu iddianın kesinlikle doğru olmadığını, tanıklıklarının açık olduğunu belirtti.

Açıkçası kimse Mustafa Atsız'la karşı karşıya gelmek istemiyor. Konuştuğu kişilere FETÖ ile ilgili olarak MİT'e, CİMER'e, İçişleri Bakanlığı'na 4'er klasör belge gönderdiğini, FETÖ davalarında “Devlet adına müşteki ve tanık” olduğunu, Kayseri'de yapılan soruşturmaların selameti için başka bir il'e alınmasını istiyor.

Hakkında bunca iddia bulunan Atsız'ın bu tavrı hayli ilginç. Hele attığı tweetler, Kayseri Adliyesi'ni tamamen töhmet altında bırakıyor. Kayseri'de bir dönem etkin görevde bulunması nedeniyle de Atsız'ın çok şey bildiği yorumları yapılıyor. Telefon konuşmaları uzun süre dinlenmiş. O kayıtlara bakarsanız bu kişinin FETÖ sanıklarının yakınlarıyla da çok ilginç konuşmaları olduğu anlaşılıyor. İnternette dolaşan bu ses kaydında yok yok.. Vali Yardımcısı kızdığı birisine “Domaltırım” diyor. Ancak, internette dolaşan ses kayıtlarını FETÖ'cülerin 6 aylık bir dinlemeyle 24 ayrı ses kaydından çıkardığı iddiasında. Ses kayıtlarını düzenlediği öne sürülen kişiler hakkında Atsız'ın şikayeti üzerine Savcılık soruşturması sürüyor.

BU NASIL SÖZLER?

Hakkındaki onca iddiaya rağmen Mersin Vali Yardımcısı Mustafa Atsız, halen makamında ve Facebook sayfasından iddiaları sürdürüyor. Sayfasında yer alan bu iddiaların kendisine ait olup olmadığını sorduğumda, aynı şeyleri yıllardır yazıp söylediğini, şikayet konusu yazıların da kendisine ait olduğunu ekledi.

Kayseri Bürosu avukatlarından Aykan Mazmanoğlu, Atsız'ın yazdıkları ve paylaşımlarıyla ilgili olarak Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığı'na 27 Ocak 2021 tarihinde suç duyurusunda bulundu. Başında da belirttim, iddialar çok ağır. Bunların bir an önce açığa çıkarılması gerekiyor. Atsız'la ilgili suç ihbarını okuyalım:

“Mustafa Atsız isimli şahıs, Facebook'ta yer alan sosyal medya hesabı üzerinden 26 Ocak-27 Ocak 2021 tarihlerinde yapmış olduğu paylaşımlarla, Kayseri'de bulunan bütün hakim ve savcılarımızı zan altında bırakmıştır.

İlgili şahıs, ‘FETÖ'nün başkenti Kayseri'de, FETÖ borsası ve FETÖ yargı ayağı beni hedefe koymuş. Eyvallah eden namerttir. Gücünüz yeterse elinizden geleni yapın. Biz çok şeytan taşladık' ve ‘Dostlar soruyor, FETÖ'nün başkenti Kayseri'de ne oldu? Kısaca FETÖ müşteki ve tanıkları, FETÖ hükümlü ve sanığı teröristlerin şikayet ve yıldırmalarına karşı adaleti arıyor. Ama adalet Kayseri'yi terk etmiş. Kayseri kimsesiz' gibi paylaşımlar ile Kayseri'de yer alan saygıdeğer yargı mensubu hakimlerimizi ve savcılarımızı bu illet terör örgütünden olmakla suçlamış, görevlerini layıkıyla yerine getirmediklerini iddia etmiş, ‘Biz çok şeytan taşladık' gibi bir üslupla adeta tehdit ve hakarette bulunmuştur. (EK: İlgili paylaşımları dilekçemiz ekinde sayın savcılığınıza sunuyoruz.)

KİME GÜVENECEK?

Söz konusu şahsın gelişigüzel ve görevini layıkıyla yerine getiren değerli hakim, savcı ve diğer tüm yargı mensuplarımızı zan altında bırakan; iftira, tehdit ve hakaret içerikli paylaşımlarının suç teşkil ettiği açıktır. Yukarıda arz ve izah ettiğimiz nedenlerden ötürü sayın savcılığınıza suç ihbarında bulunma zorunluluğumuz hasıl olmuştur.”

Avukatın suç duyurusu böyle. Bir vali yardımcısı yüce devletimize, yargımıza güvenmeyecek de kime güvenecek? Kayseri'nin bu tür suçlamalarla gündeme gelmesi de tabii ki üzücü. Gerçeklerin ortaya çıkarılmasını diliyoruz.