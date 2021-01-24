Valiye vefa örneği

Manisa'da 14 Ocak 2006-26 Nisan 2008 tarihleri arasında valilik görevinde bulunan Refik Arslan Öztürk, 14 Kasım 2020'de vefat etti. Aradan onca yıl geçmesine rağmen, Manisa'da eski vali için ilginç bir etkinlik yapılıyor. İlin etkili gazetelerinden Olay, Manşet, Hürışık, Yeni Manisa başta olmak üzere gazeteler, birçok internet sitesi “Manisa, Vali Öztürk'ü unutmadı” manşetleri yayımlandı.

45 yıllık kooperatifçi Mustafa Pala, valinin Manisa'da adını ve anısını yaşatmak için Vali Yaşar Karadeniz, Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün'e öneri götürmeden, ilk öneriyi Manisa Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Mehmet Yılmaz'a yaptı. Valiyi tanıyan Yılmaz öneriye çok sıcak baktı.

BÜTÜN ESNAFA

Vali Refik Arslan Öztürk, Manisa Kültür Sanat Kurumu'nun yayımladığı Gediz Dergisi'nin ilk sayısına karikatürle sigara bağımlılığı ve zararını çizmişti. Kendisi eski bir karikatüristti. 12 yıl önce çizdiği ve anlamı her yıl daha da artan karikatürü çoğalttırdı, 2 bini adedi çerçeveletip işyerlerine dağıtmaya başladı.

Eğer karikatürünüz gelmediyse bunu odadan alabilir, kadirbilirliğin vefanın örneğine siz de katılabilir, kentinizin eski valisinin sanatçı yönü de yaşatırsınız. Girişimin öncüsü Mustafa Pala'nın basında yer alan açıklamasından Vali Refik Arslan Öztürk'ü aktaralım:

“ARKADAŞIM” DİYE BAŞLARDI

“Bilecik, Niğde, Erzincan ve Manisa'da valilik yapan Refik Arslan Öztürk, ilimizde çok sevilmişti. Söze ‘Arkadaşım' diye başlardı. Karikatür çiziminde çok başarılıydı. ‘Yan çizerlerin çok olduğu kentimizde, çizer bir valimiz var' diye espri yaptığımda gülmüş ve bana ‘Öyle demeyin ben Manisalıları çok sevdim; çalışkan insanlar' demişti.

Çizerliğinin yanında, tasarrufa verdiği önemi ve özeni de unutamayız. Girdiği her odada, her salonda ışıkların yarısını gider kendisi kapatırdı. Vali konağından valiliğe yürüyerek gelirdi. Kentin caddelerinde koruması olmadan, sade bir yurttaş gibi gezerdi. İz bırakan valilerimizden biriydi. Sayın Öztürk vefat ettiğinde 71 yaşındaydı.

Eski İçişleri Bakanlığı Müsteşarı Fahri Öztürk'ün kardeşi, araştırmacı-gazeteci yazar Saygı Öztürk'ün ağabeyi valimizi, Manisalılar olarak unutamayız. Türk idarecileri arasında tutumluluğuyla bilinen Vali Öztürk, savurganlığa karşı çıkar ‘İki satır yazı için koca bir A4 kağıdı kullanmayın ikiye bölüp kullanın' derdi. Keşke tasarruflu olunabilse, uygulanabilse. Tutum ve tasarruf denilince benim aklıma hemen Refik Arslan Öztürk geliyor.

GÖNÜLLERDE YAŞAR

Kimileri ölür, unutulur; kimilerinin adı ve anısı gönüllerimizde yaşar. Sen anıları gönlümüzde yaşayacak birisin ‘Arkadaş valim' Sayın Öztürk. Yozgat'ın Sarıkaya İlçesi'ne bağlı Akbucak Köyü'nde dünyaya gelen, gazeteci Saygı Öztürk'ün ağabeyi Refik Arslan Öztürk'ün merkeze alınmasına çok üzülmüştük. Birçok gazeteci arkadaşımız köşelerinde Refik Arslan Öztürk'ü anlatmıştı. Hakkında broşürler basılıp dağıtılmıştı.

Kentimizden ayrılan bürokratlar Refik Arslan Öztürk gibi anımsanmalı, hak edenin adı ve anısı yaşatılmalı… Vali, sade bir yurttaş gibi yaşadı. Ankara'ya toplantılara bırakın uçakla gitmeyi, makam aracını da kullanmaz, parasını kendisi ödeyip otobüsle gidip-dönerdi.

SOYMADI, SOYDURMADI

Vali Refik Arslan Öztürk vefat etti ama adı ve anısı gönüllerimizde hep yaşayacak. Işıklar içinde kal Sayın Öztürk, örnek yaşamın bürokratlarımızın ve yurttaşlarımızın önünü aydınlatsın.”

O valinin kardeşi olarak ailece biz de, vefasından, kadirbilirliğinden dolayı kooperatifçi-yazar Mustafa Pala'ya, ağabeyimin çizdiği karikatürü çoğaltıp, çerçevelettirip dağıtan Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Mehmet Yılmaz'a, valiyi unutmayıp manşetlerine taşıyan meslektaşlarıma teşekkürlerimi sunuyorum. Biliniz ki ağabey soymadı, soydurmadı. Görevden alınması pahasına Devlet malına sahip çıktı.

Abi, bu ülkenin yurttaşı ve kardeşin olarak teşekkür ediyorum, ellerinden öpüyorum.