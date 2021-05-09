Süper Lig'in en güzel haftalarına geldik. Bütün maçların aynı saatte olduğu, gözlerimin Ankara'da kulaklarımın ise derbide olduğu bir akşamdı.

Fenerbahçe, başkentte 3 değil, 6 puan kazanarak çıktı. Maçın genel röntgenini çekmeden önce şampiyonluk yarışıyla ilgili görüşlerimi söylemeliyim. Son 2 haftada her şey yeniden başlıyor. Hala Beşiktaş büyük bir şansa sahip ancak bütün stres bu saatten sonra üzerlerinde olacak. Fenerbahçeliler 3 yıldır bu heyecanı özlemişti. Artık yarışın heyecanını sonuna kadar yaşayacaklar. 90+ golleri genelde şampiyonluğun habercisidir. Valencia'nın golü beni 2010-2011 yılında Andre Santos'un Gaziantepspor'a attığı gole götürdü. Bakalım başkentteki bu gol şampiyonluğu getirecek mi?

Fenerbahçe, Eryaman'da inanılmaz kötü başladı maça. Sanki şampiyonluğa oynayan Fenerbahçe değil de rakibi gibiydi. Alper Potuk bir attı ama en az 2-3 net fırsatı değerlendiremedi. Maçın 30. dakikasında 3-4 farklı yenilgi olabilirdi. Emre Belözoğlu da kazanan ilk 11'i bozmak istemedi ama bence hata yaptı. Bu hatasından da ilk yarı bitmeden vazgeçerek önemli bir hamle yaptı ve Gökhan Gönül'ü oyuna aldı. Mesut Özil'in orta sahadaki müthiş adam eksiltmesi, Valencia'nın harika asisti ve Ozan'ın bitiriciliği ilk yarının piyangosu oldu Fenerbahçe için.

İkinci yarı ise bambaşka bir Fenerbahçe vardı. Geceyle gündüz kadar farklı bir Fenerbahçe. Şampiyonluğu isteyen, bunun için baskı kuran ve sonunda da mükafatını alan bir takım gördük. İkinci yarı Ankaragücü yarı sahasında geçti. Ancak yine de sahada fark yaratan 3-4 oyuncudan ikisi olan Ozan Tufan ve Mesut Özil'in aynı anda oyundan çıkması pek doğru değildi. Buna karşın Tisserand'la başlayan ve İrfan Can'ın müthiş asistiyle sona eren atak bu tartışmayı yapmamızı engelledi.

Mesut Özil ile İrfan Can Kahveci'yi izlemek ise büyük bir keyif. Devre arası gelen, hatta sakatlıklarla boğuşan bu iki yıldız, tam hazır olduğunda neler yapacağını dünkü performanslarıyla bir kez daha gösterdi bize.

Emre Belözoğlu'na da ayrı bir parantez açmak lazım. Zorlu bir dönemde 8'de 6 yapmak ve şampiyonluğu son 2 maça taşımak kolay değildir. Belözoğlu bunu başardı. Son 8 haftanın da en başarılı teknik adamı oldu. Kalan son 2 maç da onun kariyeri için çok belirleyici olacak. Fenerbahçe mutlu sona ulaşırsa hem onun hem de sarı-lacivertli camia için yepyeni bir dönemin başlangıcı olacak.